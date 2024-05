Passaporto con Poste Italiane, tempi, costi e come farlo

Non tutti sanno che per rispondere all’ingente richiesta di passaporti è stato avviato un progetto sperimentale che coinvolge Poste Italiane. È infatti possibile richiedere il rinnovo o il rilascio del passaporto in alcuni uffici postali e presto questa possibilità sarà estesa a tutto il territorio italiano. Vista la funzionalità dell’iniziativa, a partire da luglio 2024 il progetto “Polis passaporto elettronico” - che appunto permette il rilascio presso gli uffici postali - sarà gradualmente esteso in tutti i Comuni italiani e non soltanto in quelli con più di 15.000 abitanti come era inizialmente previsto. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Come fare il passaporto con Poste Italiane

Fare il passaporto con Poste Italiane oppure ottenere il rinnovo del documento non è affatto difficile, la procedura non discosta affatto da quella classica che si deve rispettare in Questura. Bisogna però assicurarsi di poter usufruire del servizio, tenendo conto che ad oggi (21 maggio 2024) gli sportelli abilitati sono poco più di 1.500 e si trovano nelle seguenti Regioni italiane:

Umbria;

Valle d’Aosta;

Lombardia;

Sardegna;

Emilia-Romagna;

Veneto.

Ed è anche necessario che il richiedente del passaporto abbia la residenza o in alternativa il domicilio presso il Comune interessato. Si ricorda nuovamente che questa lista è destinata presto a crescere, fino a includere progressivamente tutti i Comuni italiani. Di conseguenza, si invita a consultare l’elenco aggiornato dalla pagina dedicata del sito web ufficiale di Poste Italiane, per scoprire così se è possibile rivolgersi all’ufficio postale per il passaporto. In ogni caso il governo ha un obiettivo piuttosto rapido, perciò l’attesa potrebbe comunque essere inferiore ai tempi per l’appuntamento in questura.

Requisiti

Non può richiedere il passaporto presso gli uffici postali chi rientra in queste categorie:

titolari di doppio passaporto;

richiedenti di passaporto temporaneo;

cittadini iscritti all’Aire;

beneficiari di esenzione dalla rilevazione delle impronte digitali e/o della firma;

cittadini in possesso del vecchio passaporto rilasciato da un’ambasciata o da un consolato all’estero.

Cosa portare

Per fare il passaporto con Poste Italiane è sufficiente recarsi allo sportello dell’ufficio abilitato nel proprio Comune di residenza o di domicilio, portando quanto segue:

due fototessere conformi alla normativa, di cui una deve essere legalizzata . La legalizzazione può essere eseguita presso l’ufficio Anagrafe di qualsiasi Comune, semplicemente portando con sé la fototessera recente e un documento di identità valido, previo pagamento dei diritti di segreteria che si aggirano intorno ai 20 centesimi.

conformi alla normativa, di cui una deve essere . La legalizzazione può essere eseguita presso l’ufficio di qualsiasi Comune, semplicemente portando con sé la fototessera recente e un documento di identità valido, previo pagamento dei diritti di segreteria che si aggirano intorno ai 20 centesimi. Il contributo amministrativo da 73,50 euro pagato in contrassegno telematico, il quale può essere richiesto presso una tabaccheria o un rivenditore di valori bollati.

pagato in contrassegno telematico, il quale può essere richiesto presso una tabaccheria o un rivenditore di valori bollati. la prova del pagamento di 42,50 euro intestato al dipartimento del Tesoro del ministero dell’Economia e delle Finanze a nome del richiedente. (Il conto corrente di riferimento è il numero 67422808 e come causale deve essere indicata la dicitura importo per il rilascio del passaporto elettronico).

intestato al dipartimento del Tesoro del ministero dell’Economia e delle Finanze a nome del richiedente. (Il conto corrente di riferimento è il numero 67422808 e come causale deve essere indicata la dicitura importo per il rilascio del passaporto elettronico). Un documento di identità valido.

valido. Il vecchio passaporto oppure la denuncia di furto/smarrimento in caso di rinnovo;

oppure la denuncia di furto/smarrimento in caso di rinnovo; L’attestazione di domicilio in autocertificazione, a meno che si abbia anche la residenza nello stesso Comune.

Attualmente soltanto i cittadini maggiorenni possono richiedere il passaporto presso l’ufficio postale, ma presto la procedura dovrebbe essere aperta anche ai minorenni. Dopo la consegna dei documenti l’operatore dell’ufficio postale procede alla rilevazione dei dati biometrici e rilascia la ricevuta al richiedente.

Tempi

I tempi per il rilascio del passaporto in Posta sono pressoché i medesimi, poiché è comunque necessario l’invio di tutti i dati alla questura per la verifica, così come viene riportato nella ricevuta rilasciata dall’operatore dell’ufficio postale. Le tempistiche dipendono quindi dalle verifiche necessarie, di norma completate in 15 o al massimo 30 giorni. Ciò che invece varia sensibilmente è il tempo per riuscire a fare la richiesta, che è notevolmente abbreviato. Semplicemente facendo la coda in posta o prenotando un appuntamento in tempi ridotti si riesce a fare la domanda. Si potrà poi decidere se riceverlo a casa, ritirarlo presso la questura o l’ufficio postale.

Costi

I costi del passaporto in Posta sono analoghi a quelli per richiederlo in questura, con un totale di 116 euro, oltre al costo delle fototessere che di solito va da 6 a 10 euro. L’unico costo aggiuntivo è relativo alla legalizzazione della fototessera che, come già detto, si aggira intorno a 20 centesimi.