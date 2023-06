Parata 2 giugno Roma: orari, percorso e come vederla dal vivo

Venerdì 2 giugno si festeggia la Festa della Repubblica e come ogni anno sono previste cerimonie istituzionali, come la parata e diverse altre iniziative locali. Per celebrare lo storico referendum del 1946, a Roma in via dei Fori Imperiali, si svolgerà la parata con il volo delle Frecce tricolori.

Le celebrazioni per la Festa della Repubblica inizieranno però il giorno prima, giovedì 1° giugno, quando il presidente da Repubblica Sergio Mattarella ha in programma diversi incontri istituzionali. Accoglierà per esempio i capi missione accreditati in Italia al concerto previsto al Quirinale dall’orchestra sinfonica nazionale della Rai, diretta da Speranza Scappucci. Il saluto del presidente, con il quale si aprirà il concerto, sarà trasmesso in televisione a partire dalle 17:50. In seguito al concerto sarà previsto un ricevimento nei giardini del Quirinale.

Visibile dal vivo per chiunque si trovi nei paraggi è invece il cambio della guardia in forma solenne. Alle ore 15:00 il Reggimento corazzieri a cavallo con la fanfara del 4° reggimento Carabinieri a cavallo svolgerà il cambio della guardia in piazza del Quirinale.

Oltre alla parata quindi la Festa della Repubblica si svolge in diverse località e con molte modalità. La parte più attesa della parata sono però gli spettacoli delle Frecce tricolori, che fanno parte della celebrazione ufficiale che si terrà venerdì 2 giugno a partire dalle 9:15 del mattino.

leggi anche Buona Festa della Repubblica: frasi e immagini 2 giugno per WhatsApp e Facebook

Come si svolge la parata 2 giugno a Roma: orario e percorso

Il 2 giugno si terranno le celebrazioni ufficiali della Festa della Repubblica. L’inizio della giornata di celebrazione è prevista alle 9:15, quando il presidente Mattarella renderà omaggio all’altare della patria con la deposizione di una corona. Lo stesso momento nel quale le Frecce tricolori sfrecceranno nei cieli di Roma.

Gli impegni di Mattarella proseguiranno in via di San Gregorio, con la presentazione dei reparti schierati e la tradizionale parata militare. Nel pomeriggio del 2 giugno, in concomitanza con l’apertura al pubblico dei giardini del Quirinale dalle 16:30 alle 18:30, si esibiranno al Quirinale il Coro giovanile italiano della federazione nazione italiana delle associazioni regionali corali, la Banda musicale giovanile del Piemonte delle associazioni nazionali bande italiane musicali autonomi e la Banda interforze.

Dove vedere dal vivo la parata del 2 giugno?

La parata del 2 giugno sarà visibile in diretta tv e streaming, ma soprattutto lo spettacolo sarà visibile dal vivo grazie di alcune location strategiche. A Roma infatti sarà possibile vedere dal vivo la parata grazie ad alcuni punti di vista privilegiati, tra questi:

Palazzo dell’Aeronautica in viale dell’Università

Gianicolo

Pincio o Giardino degli Aranci

il centro, quindi proprio nei pressi dell’Altare della Patria

Qual è il percorso della parata del 2 giugno?

La parata del 2 giugno occupa spazi pubblici e può creare disagi a chi percorre le strade con mezzi di trasporto pubblici o privati. Infatti la cerimonia del 2 giugno, con parata, occuperò l’area dei Fori Imperiali, ma oltre alla chiusura della via dei Fori Imperiali è previsto anche lo sgombero dei mezzi in:

area dei Fori e piazza Venezia, comprese via del Plebiscito, piazza Ara Coeli, via dei Fornari, via di Sant’Eufemia;

piazza Madonna di Loreto, vicolo di San Bernardo;

divieto di sosta anche a via Caetani, via dei Funari, via dei Falegnami. E ancora, nelle aree di Caracalla, Circo Massimo, Bocca della Verità.

Ulteriori limitazioni nella circolazione dei mezzi saranno attivate a partire dall’alba del 2 giugno per le aree di:

* piazza Venezia, a via di San Gregorio, a Bocca della Verità, al Circo Massimo e a Caracalla;

* via dei Fornari, via di Sant’Eufemia e vicolo di San Bernardo;

* corsie centrali della via Colombo, nel tratto tra via Laurentina e Porta Ardeatina saranno chiuse al traffico;

* via Ventiquattro Maggio, via del Quirinale, via della Dataria, via Ferrara e via della Consulta (tratto da via del Quirinale a via Piacenza).