PlayStation Plus: quanto costa, come abbonarsi e offerte

Se sei in possesso di una PlayStation 4 o di una PlayStation 5, sicuramente ti sarà capitato di imbatterti nel PlayStation Plus. Magari scorrendo nella homepage della console di Sony, oppure dopo aver provato ad entrare alla modalità online di un videogioco.

Il servizio nasce in realtà proprio per questo: accedere al multiplayer e sfidare persone da tutto il mondo. Col tempo, Sony ha deciso di integrare l’abbonamento fino a renderlo quello che è oggi, ossia un punto di riferimento per i gamer di ogni genere ed età.

Ci sono diversi tagli disponibili, prezzi specifici con più o meno vantaggi, cataloghi di titoli giocabili sia online che offline, condivisione dello schermo e tanto altro. Se non vuoi perdere altro tempo e scoprire tutto quello che c’è da sapere sul PlayStation Plus, leggi questa guida e ti toglierai ogni dubbio.

Playstation Plus: cos’è Lanciato nel 2010, il PlayStation Plus è un servizio in abbonamento per PlayStation 3 che inizialmente dava modo di accedere a vantaggi come i giochi mensili in regalo e gli sconti esclusivi. Con l’avvento della PlayStation 4 nel 2013, il piano è diventato obbligatorio per accedere al multiplayer dei videogiochi online. L’ultimo punto di svolta c’è stato nel 2022, quando Sony ha deciso di rivedere completamente il sistema di pagamento introducendo tre livelli diversi. Che variano sia in base al prezzo sia dei vantaggi di cui si può usufruire una volta aver pagato.

PlayStation Plus: quanto costa Al momento, è possibile scegliere tra ben 3 diversi tagli in abbonamento per usufruire del PlayStation Plus, ossia Essential, Extra e Premium: Essential : al costo di 8,99 euro al mese, 24,99 euro ogni 3 mesi o 71,99 euro ogni 12 mesi, si tratta della versione base del PlayStation Plus. Sono inclusi nel prezzo l’accesso al multiplayer, sconti esclusivi su centinaia di titoli, giochi mensili in regalo, avatar, sfondi e tanto altro. Non manca lo Share Play per condividere lo schermo con gli amici e l’archiviazione cloud;

: al costo di 8,99 euro al mese, 24,99 euro ogni 3 mesi o 71,99 euro ogni 12 mesi, si tratta della versione base del PlayStation Plus. Sono inclusi nel prezzo l’accesso al multiplayer, sconti esclusivi su centinaia di titoli, giochi mensili in regalo, avatar, sfondi e tanto altro. Non manca lo Share Play per condividere lo schermo con gli amici e l’archiviazione cloud; Extra : al costo di 13,99 euro al mese, 39,99 euro ogni 12 mesi o 125,99 euro ogni 12 mesi, questo abbonamento include tutti i vantaggi del piano Essential, cui si aggiungono l’accesso al Catalogo giochi con centinaia di titoli che spaziano dalle grandi produzioni iconiche fino ai videogame indipendenti innovativi. Presente anche Ubisoft+ Classics, una selezione dei più grandi successi della software house;

: al costo di 13,99 euro al mese, 39,99 euro ogni 12 mesi o 125,99 euro ogni 12 mesi, questo abbonamento include tutti i vantaggi del piano Essential, cui si aggiungono l'accesso al Catalogo giochi con centinaia di titoli che spaziano dalle grandi produzioni iconiche fino ai videogame indipendenti innovativi. Presente anche Ubisoft+ Classics, una selezione dei più grandi successi della software house; Premium: al costo di 16,99 euro al mese, 49,99 euro ogni 3 mesi o 151,99 euro ogni 12 mesi, si tratta del piano più costoso ed esclusivo di tutto il PlayStation Plus. Oltre ai vantaggi già elencati, per gli utenti è possibile accedere ad un Catalogo giochi ancor più vasto, a prove gratuite, allo streaming nel cloud e al Catalogo dei grandi classici Sony. Oltre al Catalogo Sony Picture con i film più iconici di sempre.

Playstation Plus: come giocare online L’aspetto probabilmente più importante di tutto il PlayStation Plus rimane comunque la modalità multiplayer, per giocare online con i propri amici e sfidarli a una partita di calcio su EA FC 25, oppure a un deathmatch a squadre su Call of Duty, o magari per acchiappare la Vittoria Reale su Fortnite. Come fare per accedervi subito? Bisogna innanzitutto iscriversi al piano di abbonamento scegliendo tra uno di quelli sopraelencati. Puoi procedere dal browser cliccando su questo link, effettuando il login col tuo profilo personale, scegliendo il taglio che ti interessa e cliccando su “Aggiungi al carrello”. Una volta aver inserito i dati di pagamento e le informazioni personali, in breve tempo il servizio sarà attivo e disponibile direttamente all’interno della console (che sia PS4 o PS5). In alternativa, puoi anche procedere direttamente col tuo joystick alla mano. Accendi la PlayStation, accedi col tuo profilo personale e poi apri il PlayStation Store. Nella parte superiore, tra le varie voci, troverai anche quella relativa al PS Plus. Cliccaci sopra con la X e poi seleziona “Abbonati ora”. Dopo aver scelto il taglio e inserito il metodo di pagamento, confermando l’attivazione sarà tutto disponibile. Ora puoi aprire i tuoi videogiochi preferiti, cercare la modalità multiplayer dal menu e far partire subito la ricerca di una partita. Sei pronto per sfidare chiunque tu voglia!

PlayStation Plus: come scaricare i giochi Come detto in precedenza, uno dei grandi vantaggi del PlayStation Plus è la possibilità di attivare subito il catalogo dei giochi gratis e di scaricarne quanti se ne vuole, senza alcun tipo di limite. Hai attivato l’Extra o il Premium e vuoi provare subito a far partire un download? Allora per prima cosa accedi alla tua PlayStation col profilo e apri il PlayStation Store. Ti ritroverai nella schermata principale dei giochi, dove poterli consultare e comprare (spesso in sconto). Per quelli gratuiti, scorri e seleziona PlayStation Plus > Vantaggi > Catalogo giochi. Qui c’è una lunghissima lista, divisa per categorie, con i titoli che puoi scaricare grazie al tuo abbonamento. Scegline uno, aprilo premendo X e seleziona “Scarica”. Puoi anche decidere di non scaricarli, ma di eseguirli in streaming senza il download. La maggior parte dei titoli per PS4 sono disponibili già ora ma, per una qualità in 1080p, è richiesta una connessione a banda larga di almeno 15 Mbps. Per iniziare subito, torna sul PlayStation Plus e vai su Vantaggi > Catalogo giochi. Dopo aver scelto quello che ti interessa, invece che “Scarica” premi la X su “Streaming”. In qualche istante partirà la riproduzione del videogioco come se lo avessi archiviato nella memoria, con la differenza che è in streaming.