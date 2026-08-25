Pagamento Assegno di inclusione agosto 2026, tutte le date aggiornate

In queste ore sono iniziate le lavorazioni per l’Assegno di inclusione di agosto 2026, fase che precede il pagamento sulla carta per le famiglie che continuano a soddisfarne i requisiti.

Attenzione, però, perché questo mese non tutte le famiglie riceveranno regolarmente il pagamento. Per alcune, infatti, il periodo di percezione del beneficio potrebbe essere ormai terminato, rendendo necessaria la presentazione della domanda di rinnovo. I beneficiari della prima ora, ossia coloro che percepiscono l’Assegno di inclusione da gennaio 2024 e non hanno subito alcuna interruzione, hanno concluso nel luglio scorso i 12 mesi del secondo periodo di fruizione, potendo così presentare la domanda di rinnovo ad agosto.

Fortunatamente, le nuove regole sul rinnovo dell’Assegno di inclusione favoriscono chi si trova in questa situazione: non è più necessario, infatti, attendere un mese per tornare a beneficiare del sostegno, poiché la decorrenza coincide con il mese in cui viene presentata la domanda e non più con quello successivo. Ciò, tuttavia, non significa che il pagamento arriverà già ad agosto: considerando i tempi necessari affinché l’Inps possa valutare la domanda, infatti, è molto probabile che l’accredito slitti al mese prossimo, alla prima data utile.

Facciamo quindi chiarezza sulle tempistiche per il pagamento dell’Assegno di inclusione di agosto, sia per coloro che hanno presentato domanda di rinnovo che per tutte le altre famiglie.

Quando arriva l’Assegno di inclusione per chi è al primo o al secondo periodo di percezione

Partiamo dal caso più semplice, quello di coloro che a oggi si trovano ancora nel primo o nel secondo periodo di percezione dell’Assegno di inclusione. Per loro le lavorazioni, il cui stato è consultabile nell’area personale del sito dell’Inps, sono appena iniziate, nel rispetto delle tempistiche indicate nel calendario ufficiale dell’Istituto, che fissa a giovedì 27 agosto la data della ricarica.

Va detto che l’avvio delle lavorazioni lascia ben sperare nella possibilità che il pagamento venga anticipato a domani, mercoledì 26 agosto. Per il momento, però, è opportuno non sbilanciarsi, visto che manca una comunicazione ufficiale da parte dell’Inps.

Quando arriva l’Assegno di inclusione di agosto per chi ha presentato domanda di rinnovo

Come anticipato, il pagamento dell’Assegno di inclusione di agosto potrebbe invece essere rinviato per coloro che, dopo la scadenza del primo o del secondo periodo di percezione, della durata rispettivamente di 18 e 12 mesi, hanno presentato domanda di rinnovo.

Per loro, infatti, bisogna prendere come riferimento la data in cui l’Inps dispone il primo pagamento, sia in seguito alla domanda iniziale che dopo il rinnovo: la metà del mese successivo a quello in cui è stata inoltrata l’istanza, sempre che l’Istituto sia riuscito nel frattempo a completare la fase istruttoria.

Di conseguenza, chi ha rinnovato l’Assegno di inclusione questo mese dovrà attendere almeno fino a martedì 15 settembre. In quella data verrà pagata la mensilità di agosto, che sarà tuttavia dimezzata, come previsto dalla nuova normativa. Il primo mese successivo al rinnovo, che in precedenza non veniva neppure pagato, spetta infatti nella misura del 50% dell’importo calcolato dall’Inps.

A fine settembre, precisamente venerdì 25 come indicato nel calendario, verrà poi pagata la mensilità corrente, questa volta per intero.