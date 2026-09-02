I 10 Paesi più sani d’Europa, la classifica 2026

L’Europa resta una delle aree del mondo più avanzate sul piano sanitario. Ogni anno gli Stati investono per migliorare il benessere collettivo e le condizioni di vita delle popolazioni, aumentando la spesa pubblica sanitaria e promuovendo politiche di inclusione sociale.

A differenza di quanto talvolta si legge, non esiste un’unica classifica ufficiale dei Paesi più sani d’Europa: gli organismi di riferimento pubblicano indicatori, non graduatorie complessive.

Per la nostra classifica abbiamo quindi incrociato i dati più recenti e autorevoli disponibili, quelli di OCSE, Commissione europea ed Eurostat, a partire dal rapporto Health at a Glance: Europe 2024, considerando aspettativa di vita, salute percepita, spesa sanitaria pro capite e fattori di rischio come fumo e obesità.

La graduatoria è così costruita prendendo come indicatore principale l’aspettativa di vita alla nascita e utilizzando come elementi di contesto salute percepita, spesa sanitaria, disponibilità di personale sanitario e alcuni fattori di rischio. Non si tratta quindi di un ranking ufficiale né di un indice composito elaborato da OCSE, Commissione europea o Eurostat. Vediamo nel dettaglio i 10 Paesi europei con i risultati migliori.

10) Islanda

Apre la classifica l’Islanda, con una copertura sanitaria universale a finanziamento prevalentemente pubblico e un’aspettativa di vita vicina agli 83 anni. È tra le nazioni europee con la più alta densità di personale infermieristico, oltre 12 infermieri ogni 1.000 abitanti nel 2022 (OCSE), e con una forte cultura dell’attività fisica, elementi che ne sostengono gli ottimi esiti di salute.

9) Irlanda

Al nono posto l’Irlanda, il Paese con la più alta salute percepita dell’Unione Europea: nel 2024 circa l’80% degli adulti ha giudicato la propria salute buona o molto buona, la quota più elevata dell’UE. L’aspettativa di vita ha raggiunto gli 82,9 anni, un anno e mezzo sopra la media europea. Positivi anche gli stili di vita dei più giovani: tra i quindicenni irlandesi il tasso di fumatori è il più basso dell’UE, al 7% (OCSE). L’Irlanda è inoltre tra i Paesi con più infermieri per abitante, oltre 12 ogni 1.000 persone.

8) Norvegia

La Norvegia si distingue per un sistema pubblico solido e per una delle spese sanitarie più alte d’Europa: 5.376 euro pro capite nel 2022, seconda solo alla Svizzera secondo l’OCSE. L’aspettativa di vita si attesta sugli 83,3 anni e il Paese figura tra quelli con più medici e infermieri per abitante (oltre 12 infermieri ogni 1.000 persone). Contribuiscono al quadro una dieta ricca di Omega-3 e uno stile di vita attivo.

7) Francia

La Francia conferma un sistema sanitario tra i più completi d’Europa. L’aspettativa di vita supera gli 83 anni e, dopo i 65 anni, i francesi vantano una delle prospettive di vita residua più lunghe dell’UE, 21,9 anni nel 2024, alla pari con la Spagna (Eurostat). La spesa sanitaria si colloca su livelli elevati, tra 4.700 e 5.500 euro per abitante nel 2023 (Eurostat).

6) Svezia

La Svezia entra nella parte alta della classifica con un’aspettativa di vita di 83,4 anni (Eurostat, 2023) e, dato notevole, la più alta speranza di vita maschile a 65 anni dell’UE, 20,2 anni nel 2024. Il finanziamento del sistema è in prevalenza pubblico, attraverso tasse regionali e municipali, e la spesa sanitaria supera i 5.700 euro per abitante (Eurostat, 2023).

5) Lussemburgo

Il Lussemburgo si conferma tra i Paesi più salubri del continente, con un’aspettativa di vita che supera gli 83 anni. Il Granducato è inoltre lo Stato dell’Unione Europea con la più alta spesa sanitaria per abitante nel 2023, secondo Eurostat, davanti a Irlanda, Danimarca e Germania: un investimento pro capite reso possibile anche dall’elevato reddito medio della popolazione.

4) Malta

Al quarto posto Malta, tra i Paesi UE con l’aspettativa di vita più elevata: oltre 83 anni, più di due anni sopra la media europea (OCSE). L’arcipelago ottiene ottimi risultati di longevità pur con una spesa sanitaria più contenuta, compresa nel 2023 tra 2.400 e 3.300 euro per abitante (Eurostat), a conferma di un buon rapporto tra risorse impiegate ed esiti.

3) Italia

Sul terzo gradino del podio l’Italia, seconda nell’UE per aspettativa di vita solo dopo la Spagna, con oltre 83 anni e più di due anni sopra la media europea (OCSE). Il risultato è tanto più significativo se rapportato a una spesa sanitaria relativamente moderata, tra 2.400 e 3.300 euro per abitante nel 2023 (Eurostat). Tra i fattori di protezione, la dieta mediterranea e uno degli stili alimentari più equilibrati del continente.

2) Spagna

La Spagna è il Paese più longevo dell’Unione Europea, con un’aspettativa di vita di 84 anni nel 2023 (OCSE). Il primato si conferma anche nell’età avanzata: a 65 anni gli spagnoli hanno davanti in media 21,9 anni di vita, il valore più alto dell’UE alla pari con la Francia, che salgono a 23,7 anni per le donne (Eurostat, 2024). Alla base, la dieta mediterranea, un clima favorevole e un sistema sanitario a copertura universale.

1) Svizzera

In vetta alla classifica la Svizzera, il Paese con la più alta aspettativa di vita d’Europa: 84,2 anni nel 2023 (OCSE). La Confederazione è anche lo Stato che spende di più per la sanità nel continente, 5.630 euro pro capite nel 2022 (OCSE), una delle quote di PIL più alte d’Europa. Il sistema, fondato su un mix di assicurazioni obbligatorie e private, garantisce ampio accesso alle cure ed è affiancato da bassi tassi di obesità, elementi che ne fanno il punto di riferimento sanitario europeo.