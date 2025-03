Quali sono i Paesi più ricchi al mondo? Dov’è l’Italia in classifica

Come investire in borsa?

La classifica 2025 dei Paesi più ricchi del mondo - Alla luce della crescente disuguaglianza economica tra i super-ricchi e il resto della popolazione, è una sfida ardua trovare una metrica universale che possa comparare la ricchezza di tutti i Paesi sulla faccia della Terra.

Quando si può definire un Paese “ricco”? Come punto di partenza emerge il prodotto interno lordo (PIL), ovvero il valore totale di tutti i beni e servizi prodotti all’interno di un Paese. Ma per avere un’idea più precisa della ricchezza che cala sulle persone è necessario dividere il PIL per il numero di abitanti. Quel che ne risulta è il PIL pro capite, una misura più utile per confrontare il benessere economico tra un’economia e l’altra, solitamente espresso in dollari USA.

Ma anche il PIL pro capite da solo non basta per stilare una classifica dei Paesi più ricchi al mondo. È essenziale considerare anche altri fattori economici, come i tassi di inflazione e il costo della vita, che influenzano il potere d’acquisto dei cittadini.

La parità di potere d’acquisto (PPA), espressa in dollari, permette di compiere confronti più accurati tra Paesi diversi, poiché tiene conto delle differenze nei costi dei beni e dei servizi. Un PPA alto indica un elevato tenore di vita, ma non garantisce che tutta la popolazione di quel Paese sia effettivamente ricca. Si tratta di una media che può nascondere notevoli disuguaglianze economiche all’interno della popolazione.

Secondo i dati del Fondo Monetario Internazionale (FMI), nei 10 Paesi più poveri del mondo il potere d’acquisto medio pro capite è di circa 1.432 dollari. Al contrario, nei 10 Paesi più ricchi il potere d’acquisto medio pro capite supera i 105.170 dollari. Questi numeri riflettono la grande disparità economica esistente a livello globale.

Paesi come il Lussemburgo, la Svizzera e l’Irlanda spesso dominano le classifiche dei Paesi più ricchi, grazie ai loro PIL pro capite alti e alle loro economie forti e stabili.

Per quanto riguarda l’Italia, la sua posizione nelle classifiche economiche globali varia a seconda dei criteri utilizzati per stilarle.

Nonostante il Belpaese sia una delle maggiori economie del mondo, con un PIL significativo e un elevato tenore di vita rispetto a molte altre nazioni sparse per il globo, le sfide economiche interne, come l’alto debito pubblico e la crescita economica stagnante influenzano la sua posizione nelle classifiche di ricchezza.

I Paesi più ricchi del mondo: classifica 2025 La classifica 2025 sui Paesi più ricchi del mondo riportata di seguito si basa sull’indice World Richest Countries, un’elaborazione dei dati del Fondo Monetario Internazionale nel suo “World Economic Outlook” (ottobre 2024). I valori sono espressi in dollari internazionali correnti e riflettono i corrispondenti tassi di cambio e gli aggiustamenti in termini di PPA. Dov’è l’Italia in classifica? In 33° posizione. Pos. Paese PIL-PPA pro capite ($) 1 🇱🇺 Lussemburgo 143.304 2 🇮🇪 Irlanda 137.638 3 🇸🇬Singapore ​ 133.108 4 🇶🇦 Qatar 114.210 5 🇲🇴 Macao 98.157 6 🇨🇭 Svizzera 89.537 7 🇦🇪 Emirati Arabi Uniti 88.962 8 🇸🇲San Marino 84.135 9 🇳🇴 Norvegia 82.655 10 🇺🇸 Stati Uniti 80.412 11 🇩🇰 Danimarca 74.958 12 🇳🇱 Paesi Bassi 73.317 13 🇭🇰 Hong Kong 72.861 14 🇧🇳 Brunei Darussalam 72.610 15 🇹🇼Taiwan​ 72.485 16 🇮🇸 Islanda 69.833 17 🇦🇹Austria​ 69.069 18 🇸🇦Arabia Saudita 68.453 19 🇦🇩Andorra 68.232 20 🇸🇪 Svezia 66.209 21 🇩🇪 Germania 66.038 22 🇧🇪 Belgio 65.813 23 🇦🇺Australia​ 64.674 24 🇲🇹Malta​ 63.481 25 🇬🇾 Guyana 61.099 26 🇧🇭 Bahrein 60.715 27 🇫🇮 Finlandia 59.869 28 🇨🇦 Canada 59.813 29 🇫🇷 Francia 58.765 30 🇬🇧 Regno Unito 56.836 31 🇰🇷 Corea del Sud 56.709 32 🇮🇱 Israele 54.771 33 🇮🇹 Italia 54.259 34 🇨🇾 Cipro 53.931 35 🇳🇿 Nuova Zelanda 53.809 36 🇯🇵Giappone ​ 52.120 37 🇰🇼Kuwait​ 51.765 38 🇸🇮 Slovenia 52.641 39 🇦🇼Aruba 51.352 40 🇪🇸 Spagna 50.472 41 🇱🇹 Lituania 49.245 42 🇨🇿 Repubblica Ceca 49.025 43 🇵🇱 Polonia 45.538 44 🇪🇪Estonia​ 45.236 45 🇵🇹 Portogallo 45.227 46 🇧🇸 Le Bahamas 44.950 47 🇭🇺 Ungheria 43.601 48 🇵🇭 Croazia 42.873 49 🇵🇦 Panamá 42.738 50 🇸🇰 Repubblica Slovacca 42.228 51 🇹🇷 Turchia 41.888 52 🇸🇨Seychelles​ 41.829 53 🇵🇷Porto Rico 41.682 54 🇷🇴Romania​ 41.029 55 🇱🇻 Lettonia 40.892 56 🇬🇷 Grecia 39.478 57 🇴🇲Oman​ 39.336 58 🇲🇻 Maldive 37.094 59 🇲🇾 Malesia 37.083 60 🇷🇺 Russia 35.310 61 🇧🇬Bulgaria​ 33.780 62 🇰🇿 Kazakistan 32.712 63 🇹🇹 Trinidad e Tobago 30.719 64 🇨🇱 Cile 29.935 65 🇰🇳 Saint Kitts e Nevis 29.893 66 🇲🇺Mauritius​ 29.349 67 🇺🇾Uruguay​ 28.984 68 🇲🇪Montenegro​ 28.002 69 🇦🇷Argentina​ 26.506 70 🇨🇷Costa Rica 26.809 71 🇩🇴Repubblica Dominicana 25.523 72 🇷🇸 Serbia 26.074 73 🇦🇬 Antigua e Barbuda 25.449 74 🇲🇽 Messico 24.976 75 🇱🇾Libia​ 24.382 76 🇧🇾Bielorussia​ 24.017 77 🇨🇳 Cina 23.309 78 🇹🇭 Thailandia 22.491 79 🇬🇪 Georgia 22.357 80 🇲🇰 Macedonia del Nord 21.391 81 🇬🇩 Grenada 20.195 82 🇧🇷 Brasile 20.079 83 🇮🇷Iran​ 19.942 84 🇹🇲 Turkmenistan 19.939 85 🇦🇲 Armenia 19.745 86 🇧🇦 Bosnia ed Erzegovina 19.634 87 🇦🇱Albania ​ 19.566 88 🇨🇴Colombia​ 19.482 89 🇧🇼 Botswana 19.394 90 🇬🇦 Gabon 19.165 91 🇱🇨Santa Lucia 18.973 92 🇧🇧 Barbados 18.738 93 🇦🇿 Azerbaigian 18.694 94 🇬🇶 Guinea Equatoriale 18.363 95 🇸🇷 Suriname 18.311 96 🇻🇨 St. Vincent e Grenadine 17.840 97 🇪🇬 Egitto 17.123 98 🇲🇩 Moldavia 16.916 99 🇫🇯 Fiji 15.564 100 🇿🇦 Sud Africa 16.211 101 🇵🇪 Perù 15.894 102 🇮🇩Indonesia​ 15.836 104 🇽🇰 Kosovo 15.767 105 🇵🇾Paraguay​ 15.533 105 🇵🇼Palau 15.170 106 🇲🇳Mongolia​ 15.088 107 🇩🇲Dominica​ 14.348 108 🇺🇦Ucraina​ 14.304 109 🇧🇹 Bhutan 14.297 110 🇻🇳 Vietnam 14.285 111 🇩🇿Algeria​ 13.682 112 🇪🇨Ecuador​ 13.285 113 🇹🇳 Tunisia 13.249 114 🇯🇲 Giamaica 12.995 115 🇯🇴Giordania​ 12.809 116 🇸🇿 Swaziland 11.859 117 🇮🇶Iraq​ 11.742 118 🇸🇻El Salvador 11.717 119 🇳🇦Namibia ​ 11.603 120 🇵🇭Filippine​ 11.326 121 🇳🇷Nauru 11.169 122 🇧🇿Belize​ 10.939 123 🇬🇹Guatemala​ 10.595 124 🇲🇦 Marocco 10.408 125 🇧🇴 Bolivia 10.340 126 🇺🇿Uzbekistan​ 10.316 127 🇨🇻 Capo Verde 9.909 128 🇱🇦 PDR del Laos 9.787 129 🇮🇳India​ 9.183 130 🇧🇩 Bangladesh 8.673 131 🇻🇪 Venezuela 7.985 132 🇳🇮 Nicaragua 7.642 133 🇲🇷Mauritania​ 7.542 134 🇭🇳Honduras​ 7.163 135 🇹🇴 Tonga 7.127 136 🇦🇴Angola​ 7.077 137 🇩🇯 Gibuti 6.985 138 🇨🇮 Costa d’Avorio 6.960 139 🇬🇭 Ghana 6.905 140 🇵🇰 Pakistan 6.774 141 🇵🇸 Cisgiordania e Gaza 6.642 142 🇰🇪 Kenia 6.577 143 🇼🇸 Samoa 6.544 144 🇰🇬 Repubblica del Kirghizistan 6.438 145 🇳🇬 Nigeria 6.148 146 🇰🇭 Cambogia 6.087 147 🇲🇭Isole Marshall 5.823 148 🇹🇻Tuvalu 5.766 149 🇨🇬 Repubblica del Congo 5.552 150 🇹🇯 Tagikistan 5.361 151 🇲🇲Myanmar​ 5.124 152 🇳🇵Nepal​ 5.934 153 🇨🇲 Camerun 4.661 154 🇸🇳 Senegal 4.325 155 🇧🇯 Benin 4.305 156 🇸🇹 São Tomé e Príncipe 4.147 157 🇿🇲 Zambia 4.068 158 🇫🇲Micronesia 3.922 159 🇹🇱 Timor Est 3.747 160 🇪🇹Etiopia​ 3.719 161 🇸🇩 Sudan 3.605 162 🇹🇿Tanzania​ 3.595 163 🇰🇲 Comore 3.464 164 🇵🇬 Papua Nuova Guinea 3.403 165 🇬🇳 Guinea 3.088 166 🇱🇸Lesoto​ 3.235 167 🇺🇬Uganda​ 3.222 168 🇭🇹 Haiti 3.186 169 🇷🇼 Ruanda 3.137 170 🇬🇼 Guinea-Bissau 3.088 171 🇻🇺 Vanuatu 2.940 172 🇬🇲 Il Gambia 2.837 173 🇹🇬Togo​ 2.768 174 🇬🇲 Zimbabwe 2.750 175 🇻🇺Burkina Faso 2.683 176 🇲🇱Mali​ 2.639 177 🇸🇧 Isole Salomone 2.683 178 🇰🇮 Kiribati 2.381 179 🇸🇱 Sierra Leone 2.097 180 🇾🇪Yemen​ 2.053 181 🇸🇴 Somalia 1.998 182 🇲🇬 Madagascar 1.907 183 🇹🇩 Ciad 1.807 184 🇱🇷Liberia​ 1.789 185 🇲🇼 Malawi 1.668 186 🇲🇿 Mozambico 1.584 187 🇳🇪 Niger 1.579 188 🇨🇩 Repubblica Democratica del Congo 1.510 189 🇨🇫 Repubblica Centrafricana 1.109 190 🇧🇮Burundi​ 890 191 🇸🇸 Sud Sudan 476 — 🇦🇫 Afghanistan N. P. — 🇪🇷 Eritrea N. P. — 🇱🇧 Libano N. P. — 🇱🇰 Sri Lanka N. P. — 🇸🇾 Siria N. P.