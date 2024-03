I Paesi più felici al mondo, classifica 2024 (con tante sorprese)

Per il settimo anno consecutivo la Finlandia è il Paese più felice al mondo secondo il World Happiness Report. Anche la classifica 2024 ha premiato la nazione nordica con un punteggio di 7.741. Secondo Frank Martela, filosofo e ricercatore di psicologia finlandese, «i finlandesi sono felici perché hanno un forte senso di comunità e di relazione, fanno buone azioni per gli altri e trovano uno scopo chiaro per se stessi».

La Finlandia supera la media dei paesi europei in termini di istruzione, equilibrio tra vita privata e lavorativa, connessioni sociali, sicurezza e soddisfazione di vita. La speranza di vita media alla nascita è di 82 anni, una delle più alte al mondo.

Per poter stilare la classifica dei Paesi più felici al mondo che comprende 130 nazioni, il Centro di ricerca sul benessere dell’Università di Oxford, ha tenuto conto di diversi dati come: Pil. aspettative di vita, libertà, generosità, corruzione e supporto sociale. Le prime 10 posizioni in classifica sono rimaste invariate rispetto allo scorso anno, qualcosa si è smosso invece dalla undicesima alla ventesima posizione. Sprofonda ancora l’Italia che perde 8 posizioni rispetto al 2023.

Quali sono i 10 Paesi dove si è più felici al mondo

Nelle prime 10 posizioni figurano ben 6 nazioni del Nord Europa. Un risultato incredibile che mostra come in quelle nazioni lo stile di vita continua ad essere ottimale sotto tutti i punti di vista. A parte la Finlandia al primo posto - come detto - per il settimo anno consecutivo - dalla 2a alla 4a posizione ci sono tutte nazioni nordiche: Danimarca, Islanda e Svezia.

Quinta posizione per Israele, un dato che stona un po’ viste le vicissitudini di guerra. Proseguendo la classifica troviamo Olanda, Norvegia, Lussemburgo, Svizzera e Australia.

Classifica delle nazioni più felici, la top 20

Se le prime 10 posizioni sono rimaste praticamente invariate rispetto allo scorso anno, dall’undicesima alla ventesima posizione qualche scossone c’è stato. Come ad esempio Costa Rica e Kuwait che sono balzati rispettivamente al 12° e 13° posto. A sorpresa escono dalla top 20 Germania e Stati Uniti con quest’ultimi scesi dal 15esimo al 23esimo posto.

L’Italia sprofonda in classifica

Per quanto riguarda l’Italia, il nostro paese già lo scorso anno aveva perso due posizioni passando dal 31esimo al 33esimo posto. Quest’anno ne perde addirittura altre 8 passando dal 33esimo al 41esimo posto con un punteggio di 6.324. Davanti a noi addirittura paesi come Panama, El Salvador e Kosovo. Un dato che dovrebbe farci riflettere ancora di più sullo stato in cui versa il nostro Paese.

Qual è il Paese più infelice al mondo?

Secondo la classifica 2024, esattamente come lo scorso anno, il Paese più infelice al mondo è l’Afghanistan, ultimo a 1.721 punti. Pesano le incertezze politiche e la totale assenza di diritti civili. Penultimo posto per il Libano seguita da Lesotho, Sierra Leone e Congo.