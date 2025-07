Osservatorio BTP, questo è il titolo di Stato italiano su cui investire ora

I timori che l’effetto dazi potesse impattare pesantemente sul debito italiano si sono – almeno per ora – limitati e il rendimento del BTP a dieci anni è rimasto di fatto allineato a quello delle ultime settimane. Niente di inedito quindi su questo fronte.

Ciò non esclude che ci siano delle novità provenienti dal fronte delle tradizionali elaborazioni statistiche del ministero dell’Economia e delle Finanze. Ad esse ci rifacciamo in ottica però di logica di investimento. Dall’ultimo report escono delle indicazioni utili proprio in tal senso.