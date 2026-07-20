L’orologio Swatch Mission to the Moon 1969 vale più di quanto costa. Guida all’acquisto

Dopo la collaborazione con Audemars Piguet, ecco un nuovo orologio Swatch che sta attirando l’attenzione di appassionati e collezionisti. Si tratta del MoonSwatch Mission to the Moon 1969, modello realizzato insieme a Omega per celebrare l’anniversario dello sbarco sulla Luna, avvenuto proprio il 20 luglio 1969.

Come già successo nel 2022, quando la prima edizione del MoonSwatch segnò l’inizio della collaborazione con Omega, anche questa volta l’interesse è altissimo. Per evitare però le lunghe file e i veri e propri accampamenti che si formarono allora davanti ai negozi, Swatch ha deciso di cambiare completamente il sistema di vendita.

Questa volta, infatti, è stata introdotta una procedura di selezione online, con una serie di domande di diversa tipologia pensate per mettere alla prova tanto l’interesse quanto la preparazione degli aspiranti acquirenti: sugli orologi Swatch e Omega, naturalmente, ma anche sulla missione Apollo 11 e sullo sbarco sulla Luna.

Le domande sono 32, numero che richiama l’orario di lancio dell’Apollo 11, avvenuto il 16 luglio 1969 alle 13:32 UTC e che, non a caso, compare anche tra i quesiti proposti. Per completare il modulo si hanno a disposizione 2 ore e 15 minuti: anche in questo caso il riferimento è evidente, visto che si tratta della durata della prima attività extraveicolare compiuta da Neil Armstrong e Buzz Aldrin sulla superficie lunare.

Tutto questo per un orologio che, almeno sulla carta, costa meno di quanto vale. Al suo interno, infatti, sono presenti 11 grammi di oro Moonshine a 18 carati, il cui prezzo è stato però calcolato prendendo come riferimento il valore del metallo nel 1969. Di conseguenza, oggi il valore teorico dell’oro contenuto nel MoonSwatch Mission to the Moon 1969 sarebbe superiore al prezzo richiesto per acquistarlo.

D’altronde, un’operazione di marketing di questo livello richiede anche qualche sacrificio. E lo storytelling costruito intorno al nuovo MoonSwatch è talmente curato nei minimi dettagli che sarebbe stato quasi un peccato trasformare il prezzo nell’unico elemento davvero fuori tema.

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Le caratteristiche del MoonSwatch Mission to the Moon 1969

L’orologio Swatch Mission to the Moon 1969 mantiene l’impostazione tipica della collezione nata dalla collaborazione tra Swatch e Omega, con una cassa in bioceramic nera da 42 millimetri e una lunetta con scala tachimetrica color oro. A renderlo diverso dagli altri modelli sono soprattutto il quadrante, le lancette, la corona, gli indici e appunto i pulsanti, in quanto realizzati in Moonshine Gold a 18 carati di Omega.

Il design riprende diversi elementi dello Speedmaster in oro del 1969, dalla finitura satinata verticale del quadrante alla tipografia in stile vintage. Sul fondello compare invece una Luna dorata accompagnata dalla data dello sbarco e dall’impronta di uno stivale.

Ogni esemplare è inoltre numerato singolarmente, dal momento che la produzione è limitata a soli 1.969 pezzi in tutto il mondo.

Quanto costa (e quanto vale)

Il prezzo in Italia è di 600 euro, una cifra che rende l’orologio ancora più interessante se si considera la quantità di metallo prezioso utilizzata. Il quadrante, le lancette, la corona, i pulsanti e gli indici sono infatti realizzati in Moonshine Gold a 18 carati di Omega, per un peso complessivo che come già anticipato è di 11 grammi.

Si tratta inoltre di un oro con una storia particolare, ottenuto fondendo vecchi pezzi di ricambio Omega risalenti proprio al 1969. Ma la vera particolarità riguarda il modo in cui è stato determinato il prezzo, in quanto Swatch ha preso come riferimento il valore che 11 grammi d’oro a 18 carati avevano il 21 luglio 1969, pari a circa 11 dollari.

Oggi quella stessa quantità di oro avrebbe, secondo le stime riportate, un valore teorico superiore al prezzo richiesto per acquistare l’intero orologio. Almeno sulla carta (circa 800-900 euro): dunque, il MoonSwatch Mission to the Moon 1969 vale più dei 600 euro che costa. A questo si aggiunge ovviamente il possibile valore collezionistico, considerando che ne saranno prodotti appena 1.969 esemplari numerati in tutto il mondo.

Come acquistarlo

La procedura di vendita è stata trasformata in una vera e propria operazione commerciale e di marketing, costruita intorno alla stessa narrazione lunare che caratterizza l’orologio.

Gli aspiranti acquirenti devono compilare online l’Electronic Swatch Timepiece Application, meglio conosciuta come ESTA (clicca qui per la procedura italiana). Il nome richiama volutamente il sistema di autorizzazione elettronica utilizzato per entrare negli Stati Uniti, quasi come se per mettere le mani sul nuovo MoonSwatch fosse necessario ottenere un permesso speciale per accedere a una missione riservata.

La candidatura può essere presentata fino al 21 luglio alle 23:59, dove rispondere a 32 domande. Alcune sono dedicate alla storia di Omega e Swatch, altre alla missione Apollo 11 e allo sbarco sulla Luna, ma non mancano anche quesiti più insoliti e aperti, come quello in cui viene chiesto di indicare un artista con cui Swatch dovrebbe collaborare in futuro.

Non è stato però chiarito in modo preciso come verranno valutate le risposte. Non si sa, ad esempio, quale peso sarà attribuito alla correttezza dei quesiti storici, quale alle domande aperte e quale, eventualmente, alla rapidità con cui viene completata la procedura. Allo stesso modo, non è chiaro se esista una vera graduatoria basata sul punteggio oppure se, tra coloro che supereranno una determinata soglia, verrà effettuata un’ulteriore selezione.

Al termine della procedura, soltanto 1.969 candidati avranno la possibilità di acquistare il MoonSwatch Mission to the Moon 1969 e ritirarlo seguendo le indicazioni fornite direttamente da Swatch, direttamente presso il punto vendita indicato nel momento della domanda. Tutti gli altri, pur avendo risposto correttamente o dimostrato una buona conoscenza dell’universo Omega, resteranno fuori dalla missione.