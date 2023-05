Oro sui massimi e dollaro sui minimi: cosa aspettarsi adesso?

I dati intraday e in tempo reale del Grafico XAU/USD sono tratti dalle quotazioni di prodotti OTC.

Finalmente il prezzo dell’oro è tornato in prossimità dei propri massimi assoluti, spinto dalla paura di un’imminente recessione statunitense e da un dollaro sempre più debole rispetto le altre valute globali.

Sebbene i tassi di interesse continuino a salire, secondo alcuni esperti la Fed non riuscirà ad aumenterà ancora per molto il livello dei Fed fund in quanto rischierebbe di congelare eccessivamente l’economia, dato che l’inflazione sembra tutto sommato mantenere un trend decrescente abbastanza costante.

Come mai il prezzo dell’oro continua a salire?

La paura degli investitori adesso si sposta sull’economia statunitense: le prospettive sul PIL a stelle e strisce non sono delle migliori e il tasso di disoccupazione ha raggiunto dei minimi rilevanti - in passato, l’estremo abbassamento del tasso di disoccupazione ha spesso anticipato profonde recessioni.

La paura di una contrazione economica spinge il prezzo dell’oro verso l’alto perché gli investitori tendono a considerare il metallo prezioso come un bene rifugio sicuro in periodi di incertezza economica, al contrario degli altri asset finanziari. Di pari passo, il dollaro continua a mostrare estrema debolezza, con il DXY (Dollar Index) che non intende superare i 101 punti.

Quando il dollaro si indebolisce, l’oro diventa meno costoso per gli investitori che utilizzano altre valute e la domanda e il prezzo aumentano. L’indebolimento del dollaro potrebbe accentuarsi con la riduzione del tasso d’interesse, che renderebbe i Treasury statunitensi meno appetitosi per il pubblico degli investitori, che potrebbe scegliere di trasferire i propri capitali all’estero.

I mercati stanno già scontando un’interruzione dei rialzi dei tassi di interesse negli Stati Uniti in previsione di un successivo abbassamento. Questo stimolerebbe la crescita del prezzo dei titoli di debito statunitensi, specie se la paura legata alla questione del superamento del tetto del debito venisse superata come negli gli anni scorsi.

Cosa aspettarsi adesso dal prezzo dell’oro?

Da un punto di vista tecnico, il superamento della soglia dei $2.000 è stato un segnale di particolare rilevanza grafica. Secondo alcuni esperti, è probabile che il prezzo possa nel breve tornare a testare quel livello, per cercare nuova liquidità.

Non a caso, il trend di XAU/USD sembra ben descritto da una trendline crescente che unisce i punti di minimo consecutivi da ottobre 2022.

Prima della rottura dei massimi, secondo alcuni analisti tecnici, è plausibile che il prezzo possa tornare a testare il supporto dinamico identificato dalla trendline che probabilmente potrebbe coincidere con la soglia psicologica dei $2.000.