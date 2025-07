Реr unа bоttіglіа dі рlаѕtіса vuоtа rеѕtіtuіtа rісеvеrеmо сіrса 20 сеntеѕіmі іn futurо

L’inquinamento da plastica è uno dei problemi ambientali più gravi e urgenti per il pianeta. Le strategie di rinforzo dell’economia circolare, che promuovono il riutilizzo e il riciclo, non stanno però producendo risultati soddisfacenti. Le bottiglie di plastica, in particolare, non vengono smaltite correttamente e riciclate a sufficienza, nonostante i molteplici programmi tentati da associazioni e governi. Sta così prendendo piede un nuovo metodo, che pare portare a un netto miglioramento del tasso di bottiglie in plastica riciclate e potrebbe presto diffondersi anche in Italia.

Dando 20 centesimi per ogni bottiglia di plastica restituita molti Paesi hanno incrementato il numero di bottiglie di plastica e lattine, con vantaggi non solo per l’ambiente ma anche per i consumatori e gli esercenti. La particolarità di questo metodo è che i cittadini non vengono pagati per riciclare, ma anzi ricevono la restituzione di un deposito cauzionale lasciato all’acquisto. Questo meccanismo, apparentemente antipatico, si rivela molto più efficace dei sistemi a premi in cui effettivamente c’è un guadagno. Vediamo perché e quali novità sono in arrivo.

Fino a 20 centesimi per ogni bottiglia di plastica restituita Favorire il riciclo con il deposito cauzionale si dimostra funzionale, a dispetto delle apparenze. Il funzionamento è piuttosto semplice. Al momento dell’acquisto di bevande in bottiglie di plastica, lattine e altri prodotti analoghi il cliente viene chiamato a pagare un piccolo supplemento. Si tratta di circa 15 o al massimo 20 centesimi in più per ognuno di questi articoli, in aggiunta al prezzo di vendita. Dopo aver consumato le bevande, poi, sarà possibile restituire gli imballaggi presso lo stesso punto vendita e ottenere la restituzione del deposito pagato in fase di acquisto. Di fatto, non c’è nessuna perdita per i consumatori, anche se in un primo momento sono chiamati a un esborso aggiuntivo rispetto al costo della spesa. Questi soldi vengono infatti restituiti per intero, come accade per ogni deposito cauzionale. Questa modalità è pratica per diversi motivi, soprattutto per la clientela stessa. È molto comodo, infatti, restituire le bottiglie in plastica presso lo stesso punto vendita di acquisto, magari quando si torna per fare la spesa familiare. Non c’è alcuna perdita di tempo, non bisogna spostarsi fino ai punti di raccolta o alle isole ecologiche, né si richiedono particolari adempimenti. Ricevere la restituzione dei soldi pagati a titolo di cauzione è un incentivo molto più forte rispetto a premi, buoni da spendere nell’esercizio o similari. Eventuali depositi non riscattati, peraltro, vengono utilizzati per finanziare proprio il sistema di raccolta, diminuendo i costi complessivi.