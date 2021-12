Nuovo decreto Natale: le regole per mascherine, tamponi, green pass e cenoni

Attesa oggi l’approvazione del decreto che introduce nuove misure per contrastare la risalita della curva epidemiologica del Covid-19. In corso la cabina di regia indetta dal presidente del Consiglio Mario Draghi, a seguire poi consiglio dei ministri e conferenza stampa per l’annuncio del provvedimento.

Il virus ha ricominciato a correre anche in Italia, come nel resto d’Europa. Dai primi risultati della Flash survery - che l’Istituto superiore di sanità completerà nei prossimi giorni - emerge che la variante Omicron in alcune regioni italiane è presente al 30%. Gli scienziati temono che a gennaio, con l’esplosione dei casi dovuti alla variante sudafricana, la situazione precipiti velocemente. Le nuove restrizioni in arrivo sono dunque più che mai urgenti. Ma quali sono esattamente le misure di contenimento anti-Covid che potrebbero entrare nel nuovo decreto? Entriamo nel dettaglio.

Tampone per feste e discoteche per chi non ha la terza dose

Con il nuovo decreto per entrare in discoteca o partecipare a feste nei locali pubblici occorrerà eseguire un tampone nelle 24 ore precedenti. Esonerati solo coloro che hanno già effettuato la terza dose. Tra i luoghi ritenuti a rischio, ci potrebbero essere gli stadi e i concerti. Ma le trattative sono ancora in corso.

Draghi ha ricordato che dopo la seconda dose la protezione del vaccino comincia a calare «più rapidamente di quanto si pensasse e per certi tipi di vaccini anche più rapidamente» e serve una barriera protettiva per il periodo tra la fine del ciclo vaccinale primario e la terza dose. «In quel periodo è utile fare il tampone per aumentare la protezione dal virus».

Al momento, esclusa la possibilità che nella stretta finiscano coinvolti i luoghi della cultura, come cinema e teatri. Da chiarire se le nuove norme saranno valide solo per il periodo natalizio (fino al 10 gennaio) o adottate definitamente.

Obbligo di mascherine all’aperto e Ffp2 al chiuso

Il nuovo decreto stabilisce l’obbligo di mascherina all’aperto in tutta Italia e la Ffp2 in ambienti a rischio. Come bus e metro. In via di definizione i possibili altri luoghi in cui sarà imposta la Ffp2, come ristoranti, cinema e teatri.

Cenoni e veglioni di Natale e Capodanno

Nessun divieto sarà imposto nelle abitazioni private, ma il governo raccomanda in maniera «stringente» ai cittadini di rispettare le regole di distanziamento e il divieto di assembramento che restano validi anche nei luoghi privati.

Da chiarire se la cabina di regia suggerirà un numero massimo di commensali. E se tale invito si limiterà alla zona gialla o se il governo chiederà un sacrificio anche a coloro che sono in zona bianca. Tutelando anche la salute dei più piccoli, dal momenti che nelle ultime settimane è esploso il contagio tra i bambini.

I controlli a scuola

Nessun prolungamento delle vacanze di Natale per gli studenti. La linea del governo resta quella di evitare il più possibile la didattica a distanza (Dad) e accelerare le vaccinazioni dei ragazzi.

Resta da sciogliere il nodo sui giovani nella fascia 12-17 anni. L’assessore alla salute del Lazio Alessio D’Amato ha sottolineato che questi giovani «hanno completato le prime due dosi ormai da oltre 150 giorni, ma Ema e Aifa non hanno dato indicazioni su cosa fare».

Green pass a 6 mesi e terza dose dopo 4 mesi

Il nodo più difficile da sciogliere riguarda green pass e terza dose. Tra le misure sul tavolo della cabina di regia, la riduzione della durata della validità del green pass da 9 a 6 mesi e la possibile riduzione del lasso temporale da 5 a 4 mesi per la terza dose.