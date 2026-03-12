Da domani, 13 marzo, scattano nuovi aumenti del prezzo delle sigarette. Dopo l’aumento di febbraio, da inizio anno questo di marzo è il terzo aumento che colpisce i fumatori quest’anno. Si tratta di un adeguamento fiscale che coinvolge l’intero comparto, portando a un aggiornamento dei listini dei prezzi che da domani sarà in vigore in tutte le tabaccherie italiane.

Mentre i precedenti rincari avevano già colpito diversi brand, molti altri avevano mantenuto inalterato il costo rispetto al 2025. Vediamo quali sono le marche coinvolte in questi nuovi rincari che hanno la doppia finalità, prevista dalla legge di Bilancio 2026, di tutelare la salute degli italiani e di garantire un gettito erariale maggiore.

Aumentano di nuovo le sigarette

La manovra di fine anno ha imposto un aumento progressivo delle accise fisse sui tabacchi per il triennio 2026/2028. Per quel che riguarda le sigarette il rincaro dell’accisa si traduce in un aumento di circa 30 centesimi al pacchetto per quasi tutte le marche a cui seguiranno nuovi aumenti nel 2027 e nel 2028.

Il nuovo aumento interessa marche come MS, Dunhill, Vogue, Rothmans e Lucky Strike.

Vediamo il nuovo listino aggiornato con gli aumenti.