Terzo rincaro del 2026 per i tabacchi: dal 13 marzo scattano i nuovi prezzi delle sigarette. Consulta listini aggiornati per vedere quanto costa il tuo pacchetto.
Da domani, 13 marzo, scattano nuovi aumenti del prezzo delle sigarette. Dopo l’aumento di febbraio, da inizio anno questo di marzo è il terzo aumento che colpisce i fumatori quest’anno. Si tratta di un adeguamento fiscale che coinvolge l’intero comparto, portando a un aggiornamento dei listini dei prezzi che da domani sarà in vigore in tutte le tabaccherie italiane.
Mentre i precedenti rincari avevano già colpito diversi brand, molti altri avevano mantenuto inalterato il costo rispetto al 2025. Vediamo quali sono le marche coinvolte in questi nuovi rincari che hanno la doppia finalità, prevista dalla legge di Bilancio 2026, di tutelare la salute degli italiani e di garantire un gettito erariale maggiore.
Aumentano di nuovo le sigarette
La manovra di fine anno ha imposto un aumento progressivo delle accise fisse sui tabacchi per il triennio 2026/2028. Per quel che riguarda le sigarette il rincaro dell’accisa si traduce in un aumento di circa 30 centesimi al pacchetto per quasi tutte le marche a cui seguiranno nuovi aumenti nel 2027 e nel 2028.
Il nuovo aumento interessa marche come MS, Dunhill, Vogue, Rothmans e Lucky Strike.
Vediamo il nuovo listino aggiornato con gli aumenti.
|Marca sigarette
|confezione
|prezzo in euro
|MS CLASSIC
|cartoccio da 20 pezzi
|5,80
|DUNHILL MS BIONDE 100’S
|astuccio da 20 pezzi
|6,20
|LIDO BLU
|astuccio da 20 pezzi
|6,50
|DUNHILL MS BIONDE
|cartoccio da 20 pezzi
|5,80
|DUNHILL MS BIONDE
|astuccio da 20 pezzi
|5,80
|DUNHILL CLUB
|astuccio da 20 pezzi
|5,80
|DUNHILL GOLD
|astuccio da 20 pezzi
|6,80
|VOGUE LILAS
|astuccio da 20 pezzi
|6,00
|LUCKY STRIKE ORIGINAL
|cartoccio da 20 pezzi
|5,50
|VOGUE CLASSIQUE LONG BLEUE
|astuccio da 20 pezzi
|6,00
|DUNHILL INTERNATIONAL
|astuccio da 20 pezzi
|7,20
|VOGUE BLEUE
|astuccio da 20 pezzi
|6,00
|DUNHILL CLUB BIANCA
|astuccio da 20 pezzi
|5,80
|DUNHILL RED
|astuccio da 20 pezzi
|6,80
|DUNHILL BLUE
|astuccio da 20 pezzi
|6,80
|MS CHIARE 100’S
|astuccio da 20 pezzi
|6,20
|DUNHILL MS CHIARE
|astuccio da 20 pezzi
|5,80
|DUNHILL MS ROSSE
|cartoccio da 20 pezzi
|5,80
|DUNHILL MS BIANCHE
|astuccio da 20 pezzi
|5,80
|VOGUE CLASSIQUE LONG LILAS
|astuccio da 20 pezzi
|6,00
|DUNHILL MS ROSSE
|astuccio da 20 pezzi
|5,80
|ROTHMANS OF LONDON D-SERIES
|astuccio da 20 pezzi
|5,50
|ROTHMANS OF LONDON BLUE 20
|astuccio da 20 pezzi
|5,50
|ROTHMANS OF LONDON SILVER 20
|astuccio da 20 pezzi
|5,50
|ROTHMANS OF LONDON RED 20
|astuccio da 20 pezzi
|5,50
|ROTHMANS OF LONDON RED 100’S
|astuccio da 20 pezzi
|5,50
|ROTHMANS OF LONDON BLUE 100
|astuccio da 20 pezzi
|5,50
|ROTHMANS OF LONDON SILVER 100
|astuccio da 20 pezzi
|5,50
|ROTHMANS ESSENCE RED
|cartoccio da 20 pezzi
|5,20
|ROTHMANS ESSENCE BLUE KING SIZE
|cartoccio da 20 pezzi
|5,20
|ROTHMANS OF LONDON S-SERIES BLUE
|astuccio da 20 pezzi
|5,50
|ROTHMANS OF LONDON S-SERIES SILVER
|astuccio da 20 pezzi
|5,50
|ROTHMANS OF LONDON WHITE 20’S
|astuccio da 20 pezzi
|5,50
|ROTHMANS ESSENCE SILVER KING SIZE
|cartoccio da 20 pezzi
|5,20
|ROTHMANS OF LONDON SENSORA D- SERIES
|astuccio da 20 pezzi
|5,50
|ROTHMANS ESSENCE BLUE KING SIZE
|astuccio da 20 pezzi
|5,20
|ROTHMANS ESSENCE SILVER KING SIZE
|astuccio da 20 pezzi
|5,20
|ROTHMANS OF LONDON WHITE 100
|astuccio da 20 pezzi
|5,50
|ROTHMANS OF LONDON SURROUND KING SIZE
|astuccio da 20 pezzi
|5,50
|ROTHMANS OF LONDON S-SERIES WHITE
|astuccio da 20 pezzi
|5,50
|ROTHMANS ESSENCE BLUE 100’S
|astuccio da 20 pezzi
|5,50
|LUCKIES CRAFTED 1871 RED
|astuccio da 20 pezzi
|5,20
|LUCKIES CRAFTED 1871 BLUE
|astuccio da 20 pezzi
|5,20
|ROTHMANS RED ESSENCE KING SIZE
|astuccio da 20 pezzi
|5,20
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Argomenti