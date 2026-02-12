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Nuovi aumenti del prezzo delle sigarette da domani, ecco per quali marche

Patrizia Del Pidio

12/02/2026

Da domani, 13 febbraio, scatta un nuovo aumento del prezzo per i pacchetti di sigarette. Ecco quali marche saranno colpite e quanto costeranno da domani.

Nuovi aumenti del prezzo delle sigarette da domani, ecco per quali marche
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Dal 13 febbraio 2026 parte la seconda tranche di aumenti per le sigarette. Dopo il primo aumento del 16 gennaio 2026, che ha riguardato le sigarette del gruppo Philip Morris, ora tocca ad altre marche. Anche in questo caso il rincaro è di 30 centesimi, un rincaro che pesa sulle tasche dei fumatori e, al tempo stesso, rimpingua le casse dello Stato.

Questo nuovo aumento rientra nel meccanismo di adeguamento delle accise previsto dalla Legge di Bilancio 2026. Il primo rincaro, quello del 16 gennaio, ha colpito Marlboro, Chesterfield, Merit, Diana e Muratti, tra le marche più fumate dagli italiani. Ora l’incremento investe anche altre marche molto note ai fumatori italiani. Vediamo i particolari.

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Nuovo aumento sigarette

Ecco le marche di sigarette che saranno colpite da un aumento di 30 centesimi. Dal 13 febbraio il nuovo listino prezzi sarà:

MARCAConfezioneNuovo prezzo in euro
WINSTON RED astuccio da 20 pezzi 5,80
WINSTON SILVER astuccio da 20 pezzi 5,80
WINSTON RED cartoccio da 20 pezzi 5,50
CAMEL YELLOW astuccio da 20 pezzi 6,30
CAMEL YELLOW cartoccio da 20 pezzi 5,80
WINSTON BLUE astuccio da 20 pezzi 5,80
CAMEL ORANGE astuccio da 20 pezzi 6,30
CAMEL BLUE astuccio da 20 pezzi 6,30
BENSON & HEDGES GOLD astuccio da 20 pezzi 6,80
CAMEL SILVER astuccio da 20 pezzi 6,30
CAMEL BLUE cartoccio da 20 pezzi 5,80
WINSTON WHITE astuccio da 20 pezzi 5,80
WINSTON BLUE cartoccio da 20 pezzi 5,50
WINSTON RED 100S astuccio da 20 pezzi 5,80
WINSTON BLUE 100S astuccio da 20 pezzi 5,80
AMERICAN SPIRIT ORIGINAL YELLOW astuccio da 20 pezzi 6,80
WINSTON BLUE SUPER LINE astuccio da 20 pezzi 5,80
WINSTON SILVER SUPER LINE astuccio da 20 pezzi 5,80
CAMEL WHITE astuccio da 20 pezzi 6,30
GLAMOUR PINKS astuccio da 20 pezzi 6,50
GLAMOUR BLUES astuccio da 20 pezzi 6,50
AMERICAN SPIRIT ORIGINAL ORANGE astuccio da 20 pezzi 6,80
CAMEL ESSENTIAL BLUE astuccio da 20 pezzi 6,00
WINSTON SILVER 100S astuccio da 20 pezzi 5,80
BENSON&HEDGES RED astuccio da 20 pezzi 5,50
BENSON&HEDGES BLUE astuccio da 20 pezzi 5,50
BENSON&HEDGES RED 100S astuccio da 20 pezzi 5,50
BENSON&HEDGES BLUE 100S astuccio da 20 pezzi 5,50
BENSON&HEDGES YELLOW astuccio da 20 pezzi 5,50
BENSON&HEDGES WHITE astuccio da 20 pezzi 5,50
BENSON&HEDGES RED cartoccio da 20 pezzi 5,50
BENSON&HEDGES BLUE cartoccio da 20 pezzi 5,50
BENSON&HEDGES YELLOW 100S astuccio da 20 pezzi 5,50
BENSON&HEDGES WHITE 100S astuccio da 20 pezzi 5,50
BENSON&HEDGES BLUE SUPER S astuccio da 20 pezzi 5,50
BENSON&HEDGES YELLOW SUPER S astuccio da 20 pezzi 5,50
WINSTON WHITE SUPER LINE astuccio da 20 pezzi 5,80
WINSTON COMPACT astuccio da 20 pezzi 5,50
WINSTON EXPAND astuccio da 20 pezzi 5,50
CAMEL COMPACT astuccio da 20 pezzi 6,00
WINSTON SHORT BLUE astuccio da 20 pezzi 5,50
CAMEL SENSO GOLD astuccio da 20 pezzi 5,80
WINSTON JUST BLUE astuccio da 20 pezzi 5,50
WINSTON JUST RED astuccio da 20 pezzi 5,50

Gli aumenti previsti dalla Legge di Bilancio 2026 non sono limitati a quest’anno, ma continueranno anche nel 2027 e nel 2028 portando la maggiorazione complessiva del prezzo, rispetto al 2025, a 1,50 euro.
Il gettito maggiore per le casse dello Stato, solo per il 2026, è di quasi 1 milione di euro.

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Quali sono le sigarette che costano di più?

Dopo gli aumenti portati dalla manovra di fine anno, ci sono state marche di sigarette che hanno superato la soglia di 7 euro al pacchetto, mentre altre si stanno avvicinando a questo limite gradualmente.

MARCAPREZZO
Dunhill International 7 euro
Marlboro Gold KS 6,80 euro
Marlboro KS 6,80 euro
Marlboro White 6,80 euro
Benson & Hedges Gold 6,80 euro
Muratti Ambassador Blue KS 6,80 euro
Muratti Ambassador Azure KS 6,80 euro
Kent Surround 6,80 euro
American Spirit 6,80 euro
Davidoff Classic 6,50 euro
Glamour 6,50 euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Sigaretta elettronica
# Sigarette
# Legge di BIlancio 2026

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