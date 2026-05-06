Nuova tranche di aumenti per il prezzo di sigari e sigarette. A essere coinvolte non tutte le marche. Vediamo quali pacchetti oggi costano di più.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato che a decorrere da oggi, 6 maggio 2026, aumenta di nuovo il prezzo di alcune marche di sigari e sigarette. Poche marche di sigarette e molte di sigari sono coinvolte da questo nuovo rincaro dei prezzi.
L’ultimo aumento era stato registrato il 15 aprile, e anche dietro a quello di oggi c’è l’effetto di quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2026 che ha portato a una crescita delle accise dei tabacchi lavorati.
Aumento prezzo sigarette
L’aumento del prezzo delle sigarette di oggi, 6 maggio, è abbastanza limitato visto che tocca soltanto nove prodotti. Il costo dei pacchetti coinvolti varia, da oggi, da un minimo di 5,30 euro a un massimo di 5,70 euro.
Nella seguente tabella vediamo le marche di sigarette coinvolte dall’aumento di oggi.
|Marca
|Confezione
|nuovo prezzo in €
|CORSET PINK
|astuccio da 20 pezzi
|5,70
|CORSET LILAS
|astuccio da 20 pezzi
|5,70
|CORSET MARINE
|astuccio da 20 pezzi
|5,70
|THE KING STORM 100’S
|astuccio da 20 pezzi
|5,40
|THE KING SSL WHITE
|astuccio da 20 pezzi
|5,30
|THE KING SSL BLUE
|astuccio da 20 pezzi
|5,30
|CORSET WHITE
|astuccio da 20 pezzi
|5,70
|THE KING SSL STORM
|astuccio da 20 pezzi
|5,40
|THE KING STORM
|astuccio da 20 pezzi
|5,40
Aumento prezzi sigari
L’aumento di oggi, più che le sigarette, coinvolge i sigari. A essere coinvolti moltissimi marchi sia per i prodotti singoli che per le confezioni. I prezzi variano da 8 euro a 1.500 per sigari specifici.
Davidoff, Antico sigaro toscano del Brenta, Bundle, Zino, Ajf, Camacho, Plasencia Alma, Bellas Artes, Dias de Gloria, Blend, Enclave, San Lotano e New World sono le principali marche coinvolte nel rincaro di oggi, anche se per ogni tipo di confezione è previsto un aumento che potrebbe essere anche diverso.
Di seguito è possibile consultare il nuovo listino prezzi per le marche di sigari che subiscono oggi l’aumento.
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