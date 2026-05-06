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Nuovo aumento prezzo sigarette e sigari, ecco le marche coinvolte

Patrizia Del Pidio

6 Maggio 2026 - 10:43

Nuova tranche di aumenti per il prezzo di sigari e sigarette. A essere coinvolte non tutte le marche. Vediamo quali pacchetti oggi costano di più.

Nuovo aumento prezzo sigarette e sigari, ecco le marche coinvolte

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato che a decorrere da oggi, 6 maggio 2026, aumenta di nuovo il prezzo di alcune marche di sigari e sigarette. Poche marche di sigarette e molte di sigari sono coinvolte da questo nuovo rincaro dei prezzi.

L’ultimo aumento era stato registrato il 15 aprile, e anche dietro a quello di oggi c’è l’effetto di quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2026 che ha portato a una crescita delle accise dei tabacchi lavorati.

Aumento prezzo sigarette

L’aumento del prezzo delle sigarette di oggi, 6 maggio, è abbastanza limitato visto che tocca soltanto nove prodotti. Il costo dei pacchetti coinvolti varia, da oggi, da un minimo di 5,30 euro a un massimo di 5,70 euro.

Nella seguente tabella vediamo le marche di sigarette coinvolte dall’aumento di oggi.

Marca Confezione nuovo prezzo in €
CORSET PINK astuccio da 20 pezzi 5,70
CORSET LILAS astuccio da 20 pezzi 5,70
CORSET MARINE astuccio da 20 pezzi 5,70
THE KING STORM 100’S astuccio da 20 pezzi 5,40
THE KING SSL WHITE astuccio da 20 pezzi 5,30
THE KING SSL BLUE astuccio da 20 pezzi 5,30
CORSET WHITE astuccio da 20 pezzi 5,70
THE KING SSL STORM astuccio da 20 pezzi 5,40
THE KING STORM astuccio da 20 pezzi 5,40

Aumento prezzi sigari

L’aumento di oggi, più che le sigarette, coinvolge i sigari. A essere coinvolti moltissimi marchi sia per i prodotti singoli che per le confezioni. I prezzi variano da 8 euro a 1.500 per sigari specifici.

Davidoff, Antico sigaro toscano del Brenta, Bundle, Zino, Ajf, Camacho, Plasencia Alma, Bellas Artes, Dias de Gloria, Blend, Enclave, San Lotano e New World sono le principali marche coinvolte nel rincaro di oggi, anche se per ogni tipo di confezione è previsto un aumento che potrebbe essere anche diverso.

Di seguito è possibile consultare il nuovo listino prezzi per le marche di sigari che subiscono oggi l’aumento.

Tabella prezzi sigari Tabella prezzi sigari 1
Tabella prezzi sigari Tabella prezzi sigari 2
Tabella prezzi sigari Tabella prezzi sigari 3
Tabella prezzi sigari Tabella prezzi sigari 4
Tabella prezzi sigari Tabella prezzi sigari 5
Tabella prezzi sigari Tabella prezzi sigari 6

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# Sigaretta elettronica
# Sigarette

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