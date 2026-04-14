Arriva la quarta tranche di aumenti per il prezzo delle sigarette e del tabacco trinciato. Il nuovo rincaro scatta da domani, 15 aprile 2026. Gli aumenti di domani comporteranno un rincaro fino a 30 centesimi a pacchetto. e riguardano sia i marchi più economici che quelli più costosi.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha annunciato, con apposita circolare, che nella giornata di domani saranno pubblicati i nuovi listini dei prezzi aggiornati. Nella circolare di oggi, però, ha già annunciato quali saranno i marchi colpiti da questo quarto aumento.

I nuovi aumenti delle sigarette

I rincari, fino ad ora, sono stati a cadenza mensile a partire da gennaio. Ogni mese sono stati colpiti marchi diversi e quelli interessati dall’attuale rincaro riguardano, tra gli altri, Jps, Peter Stuyvesant, Gauloises, Davidoff, West.

Tra i marchi che subiscono il rincaro, nessun pacchetto costerà, da domani, meno di 5,20 euro, ma ci sono brand, come la Davidoff, che arrivano quasi a sfiorare i 7 euro (6,80 euro).

Vediamo di seguito i marchi interessati da questo quarto aumento:

Marca Confezione Prezzo (€/conf.) JPS ORIGINAL astuccio da 20 pezzi 5,50 JPS RED astuccio da 20 pezzi 5,50 JPS SILVER astuccio da 20 pezzi 5,50 PETER STUYVESANT ORIGINAL astuccio da 20 pezzi 6,30 PETER STUYVESANT GOLD astuccio da 20 pezzi 6,30 PETER STUYVESANT ORIGINAL 100’S astuccio da 20 pezzi 6,30 GAULOISES BLONDES BLU astuccio da 20 pezzi 5,50 DAVIDOFF GOLD SL LINE astuccio da 20 pezzi 6,80 GAULOISES BLONDES ROSSA astuccio da 20 pezzi 5,50 DAVIDOFF CLASSIC astuccio da 20 pezzi 6,80 DAVIDOFF GOLD astuccio da 20 pezzi 6,80 WEST ORIGINAL astuccio da 20 pezzi 5,20 WEST BLUE astuccio da 20 pezzi 5,20 NEWS RED astuccio da 20 pezzi 6,30 PETER STUYVESANT GOLD 100’S astuccio da 20 pezzi 6,30 JPS BLUE STREAM astuccio da 20 pezzi 5,50 JPS RED 100 astuccio da 20 pezzi 5,50 JPS BLUE STREAM 100 astuccio da 20 pezzi 5,50 JPS SILVER 100 astuccio da 20 pezzi 5,50 JPS BLUE cartoccio da 20 pezzi 5,50 JPS RED cartoccio da 20 pezzi 5,50 JPS SSL-LINE SILVER astuccio da 20 pezzi 5,50 JPS SSL-LINE WHITE astuccio da 20 pezzi 5,50 MADEMOISELLE LA ROSE astuccio da 20 pezzi 5,50 MADEMOISELLE LA BLEUE astuccio da 20 pezzi 5,50 MADEMOISELLE LA BLANCHE astuccio da 20 pezzi 5,50 WEST BLUE 100S astuccio da 20 pezzi 5,20 WEST ORIGINAL 100S astuccio da 20 pezzi 5,20 JPS WHITE astuccio da 20 pezzi 5,50 WEST SILVER astuccio da 20 pezzi 5,20 MADEMOISELLE LA PLUS astuccio da 20 pezzi 5,50 WEST BLUE SSL-LINE astuccio da 20 pezzi 5,20 GAULOISES BLONDES BLU 100s astuccio da 20 pezzi 5,50 GAULOISES BLONDES ROSSA 100s astuccio da 20 pezzi 5,50

Aumenta anche il tabacco trinciato

Non solo sigarette, coinvolti nell’aumento anche alcuni marchi di tabacco trinciato, come Horizon. Le confezioni di tabacco (che costano alla base più di un pacchetto di sigarette) avranno un costo variabile dai 7,80 euro agli 11 euro (in base al marchio) con aumenti che vanno dai 50 ai 60 centesimi.

Vediamo di seguito i marchi interessati dall’aumento: