Nuovi orari Trenitalia dall’11 dicembre, ecco cosa cambia

Trenitalia si prepara alla stagione invernale presentando il programma Winter Experience 2022, l’offerta viaggi che terrà compagnia tutti i viaggiatori per i prossimi mesi. Per dicembre ovviamente occhio di riguardo anche nei confronti del periodo natalizio con diversi collegamenti rafforzati e alcuni nuovi diretti verso le principali località turistiche e sciistiche sia al nord che al sud.

La Winter Experience comprende non solo treni Frecciarossa ma anche Intercity e corse in autobus. In totale saranno 9mila i collegamenti in treno e 23mila in autobus sia sul territorio nazionale che verso le principali città europee. Un modo per rendere ancora più semplice e capillare il collegamento anche verso piccole e medie città. Il via del nuovo programma è fissato per l’11 dicembre. Vediamo le principali novità.

Dall’11 dicembre via alla Winter Experience del gruppo FS

Il gruppo FS che comprende Trenitalia, Busitalia e Ferrovie del sud est ha presentato il nuovo programma di collegamenti in vista della stagione invernale. Previste 250 frecce al giorno, 2 collegamenti in più tra Roma e Milano e tanti nuovi collegamenti verso località turistiche sia nel nostro paese che nel resto d’Europa.

Partiamo dalle frecce che sono i treni di punta della flotta Trenitalia. Saranno 250 i viaggi effettuati ogni giorno che collegheranno la parte meridionale con quella settentrionale del paese e viceversa. Sulla tratta Roma-Milano ci saranno due Frecciarossa in più al giorno di cui uno no-stop dalla durata di 2h 59’. In totale il numero di collegamenti giornalieri tra Roma e Milano salirà a 88, praticamente un treno ogni 15 minuti nelle ore di punta e 43 mila posti offerti ogni giorno.

Anche le corse dei treni regionali saranno intensificate fino a raggiungere quota 6mila soprattutto in Piemonte, Trentino Alto-Adige, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania e Puglia. Sarà molto più facile anche raggiungere le mete teatro di famosi mercatini di Natale. Per tutto il mese di dicembre due nuove tratte di Frecciarossa collegheranno le città di Milano, Reggio Emilia, Bologna, Firenze, Roma e Napoli a Oulx e Bardonecchia.

Nella cittadina fuori Torino fermerà anche la tratta Milano-Parigi inaugurata lo scorso anno e che sta avendo un grande successo. Alcuni tra i 150 mercatini di Natale raggiungibili con il gruppo FS saranno quelli di Marché Vert Noël 2022 di Aosta, Govone/Asti, Bolzano, Merano, Bressanone, Brunico, Levico, Cortina d’Ampezzo, Arezzo, Vetralla, i mercatini di Natale della Puglia (Bari, Alberobello, Locorotondo, Taranto, Mesagne, Ostuni, Lecce e Gallipoli) o le Luci d’Artista 2022/2023 di Salerno.

Al sud in particolare grazie alle Ferrovie del sud est in Puglia si potrà raggiungere Novello sotto il Castello (Conversano), la Focara (Novoli), i villaggi di Babbo Natale a Martina Franca e Brindisi e il presepe vivente a Tricase, tutti luoghi a forte vocazione turistica.

Ma anche raggiungere le località sciistiche sarà più semplice, soprattutto per chi proviene dal sud. Programmati infatti 10 corse al giorno di Frecciarossa e Frecciargento per raggiungere il cuore delle Dolomiti tra Cortina, la Val Gardena, la Val di Fassa, la Val di Fiemme e Madonna di Campiglio.

L’alta velocità verso la Calabria sarà confermata con collegamenti da Milano, Torino, Venezia e Roma con la garanzia di 8mila posti al giorno. Nei giorni di festa passeranno a due i treni notturni Milano-Reggio Calabria. Nella regione meridionale ci sarà una diversificazione anche dei collegamenti interni che prevederà maggior frequenza nell’area metropolitana di Reggio Calabria, più treni tra Lamezia e Catanzaro Lido, più soluzioni dirette da e per Cosenza.

Anche i collegamenti con le principali città estere saranno rafforzati. Circa 40 treni Eurocity collegheranno le città italiane con la Svizzera e due prolungheranno la loro corsa sino a Francoforte. In più a partire dal 12 dicembre è prevista l’introduzione di un nuovo collegamento diretto da Genova verso Vienna e Monaco con Euronight.