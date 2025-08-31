Nuove regole in aeroporto, obbligatorio il controllo dell’identità su tutti i voli?

L’ultimo anno è stato ricchissimo di cambiamenti per i viaggiatori, ma le novità non sono ancora finite. Potrebbe tornare obbligatorio il controllo dell’identità su tutti i voli, un rapido dietrofront dopo che diverse autorità per l’aviazione civile hanno giudicato superfluo esibire la carta d’identità negli aeroporti dell’area Schengen. Tra queste c’è anche l’Enac, che permette di non mostrare un documento d’identità insieme alla carta d’imbarco per tutti i voli interni all’Italia e verso l’area Schengen. Molti Paesi europei hanno adottato regole analoghe, apprezzando la semplificazione dei controlli, visto che le indagini non mostrano ripercussioni sulla sicurezza. Mentre il nuovo sistema si sta diffondendo, tuttavia, alcuni Paesi cominciano a mostrare delle perplessità al riguardo.

Cambiare i controlli in aeroporto

Proprio la Germania, pioniera del metodo semplificato, intende reintrodurre l’obbligo del controllo di identità sui voli aerei. Pare che Berlino sia preoccupata per la situazione politica internazionale, tanto da premere sull’Ue per introdurre regole più rigide riguardo agli spostamenti. Viene infatti messo in discussione il caposaldo dello spazio Schengen, vale a dire la libera circolazione senza frontiere, in quanto il governo tedesco ha delle rimostranze anche sulla possibilità di viaggiare senza passaporto.

Bruxelles non controlla l’area Schengen ma riunisce la maggior parte degli Stati che ne fanno parte e potrebbe cominciare a introdurre nuove regole, da concordare poi negli accordi sullo spazio Schengen. Concentrarsi troppo sui possibili passaggi normativi è comunque inutile, visto che non ci sono probabilità in favore dell’obbligo di passaporto. Come già detto, lo spazio Schengen è stato istituito con lo scopo specifico di consentire la libera circolazione di merci, capitali e persone. L’accordo conta oggi 29 Paesi (25 comunitari), che hanno scelto insieme di eliminare i controlli alle frontiere e di adottare una politica comune nei confronti degli Stati esterni.

I Paesi Schengen possono chiudere le frontiere in situazioni di emergenza, per esempio di tipo sanitario, migratorio o terroristico, e anche introdurre le regole nazionali di sicurezza necessarie rispetto alle proprie necessità, ma non cambiare l’intero sistema. Tant’è che succede di avere collegamenti limitati, come in Francia e in Germania, ma la tendenza complessiva va sempre di più verso l’apertura e la cooperazione. Nell’area Schengen si viaggia senza passaporto e senza particolari autorizzazioni, al netto dei controlli di sicurezza necessari. Non esiste però un vero obbligo comune riguardo ai controlli dei documenti di identità, per quanto sarebbe opportuno poter contare su una normativa omogenea.