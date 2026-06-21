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Nuova funzionalità di WhatsApp, arriva il puntino verde nell’immagine del profilo. Cosa significa

Ilena D’Errico

21 Giugno 2026 - 18:31

WhatsApp sta introducendo una nuova funzione e qualche utente se ne è già accorto: è arrivato un puntino verde nelle immagini del profilo di certi contatti. Ecco per chi e cosa significa.

Nuova funzionalità di WhatsApp, arriva il puntino verde nell’immagine del profilo. Cosa significa
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WhatsApp è una delle app di messaggistica più usate in tutto il mondo, ma per mantenere questo successo e continuare a soddisfare gli utenti deve saper stare al passo con i tempi e rinnovarsi. Di fatto, soprattutto dall’acquisizione di Meta, WhatsApp stupisce il pubblico con novità continue, anche non stravolgenti ma che comunque rispondono ai bisogni degli utenti.

L’ultima è il puntino verde nell’immagine di profilo, già attivo su tanti dispositivi Android che utilizzano la versione beta dell’applicazione, che consente di provare le modifiche in anteprima contribuendo ai test per il rilascio definitivo. Qualcuno potrebbe quindi aver già notato la comparsa di un pallino verde sulla foto profilo di alcuni contatti, mentre altri no, pur avendo WhatsApp beta. In ogni caso, presto sarà integrata nella versione generale dell’app.

Cosa significa il puntino verde nell’immagine del profilo di WhatsApp

Chi è abituato a utilizzare Instagram o anche Facebook probabilmente avrà intuito immediatamente il significato del puntino verde comparso sulle immagini del profilo di WhatsApp. Esattamente come succede nella sezione di messaggistica dei due social network, vale a dire i direct e Messenger, il puntino verde segnala che l’utente è online. Non significa necessariamente che stia chattando ma in generale che in quel momento è attivo sulla piattaforma.

Per citare esempi comuni, se si avvia l’applicazione senza connessione a internet il pallino non compare, mentre rimane fisso se l’app viene lasciata aperta senza interazioni. Con l’introduzione di questo sistema WhatsApp vuole migliorare l’esperienza degli utenti, permettendo loro di riconoscere l’attività di un contatto a colpo d’occhio, senza dover controllare la scritta dalla chat, con meccanismi più omogenei all’interno di Meta. Ovviamente questa opzione è comunque subordinata alle impostazioni sulla privacy scelte dall’utente e modificabili in ogni momento.

Chi sceglie di non mostrare lo stato d’attività e l’ultimo accesso non vedrà alcun puntino vedere sulle foto profilo altrui e parimenti non sarà mostrato come online agli altri. Ecco perché svariati utenti in possesso della versione beta non hanno ancora scoperto la novità, che comunque è in fase di introduzione graduale. Di fatto, potrebbe volerci del tempo prima di estendere il pallino verde su larga scala, visto che mancano ancora dei passaggi essenziali per renderlo davvero utile agli utenti.

Il puntino verde di WhatsApp non è definitivo (ancora)

Al momento, nella versione sperimentale, il pallino verde che segnala l’attività di un contatto appare soltanto nella schermata dedicata alle informazioni della chat, sull’immagine del profilo. Così, non semplifica i passaggi rispetto al classico controllo dello stato di attività, anzi li allunga, un motivo in più per cui vari utenti non se ne sono accorti. Non c’è da preoccuparsi, però, perché si tratta esclusivamente di un test. L’obiettivo è inevitabilmente quello di includere la segnalazione con il puntino verde in ogni schermata, consentendo agli utenti di rilevare chi è online a colpo d’occhio durante l’uso dell’app.

A ben vedere, WhatsApp sta già lavorando al passaggio successivo: la creazione di una schermata apposita che funzioni da hub dei contatti. Da qui sarà possibile vedere tutti i contatti online e recentemente attivi, non si sa se ordinati alfabeticamente in base al nome salvato in rubrica o temporalmente a seconda dell’inizio della sessione. La nuova funzione è stata rilasciata per la prima volta sulla versione beta per Android (2.26.24.5), da cui dovrebbe gradualmente essere estesa. Fare un controllo è molto semplice, chi è in possesso della versione beta (e in futuro tutti) dovrà solo:

  • aprire WhatsApp;
  • assicurarsi di essere connessi a internet;
  • consentire la visibilità dello stato di attività dalle impostazioni sulla privacy;
  • aprire la chat di una persona che sta usando WhatsApp e cliccare sul nome per visualizzare le informazioni.

Quando poi sarà visibile dall’elenco delle chat all’apertura dell’app, presumibilmente con la diffusione al pubblico dell’aggiornamento, sarà impossibile non notarlo.

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