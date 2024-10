Numero della tessera sanitaria, qual è e dove si trova

La tessera sanitaria viene emessa automaticamente a tutti i cittadini residenti in Italia iscritti al SSN e la sua validità è di sei anni, rinnovabile alla scadenza. Si tratta di un documento che permette di accedere ai servizi sanitari erogati dallo Stato, monitorare le prestazioni erogate e accedere a servizi digitali.

In pratica, si presenta come una carta magnetica contenente il codice fiscale e alcuni dati personali dell’individuo. Tra i dati presenti si annovera anche il numero della tessera sanitaria. Ma qual è, dove si trova e soprattutto a cosa serve? Entriamo, quindi, nei dettagli per vedere come è composto tale numero e la relativa utilità.

Come leggere la tessera sanitaria

Per capire dove si trova il numero della tessera sanitaria è bene, innanzitutto, ricordare come è composta tale tessera. Quest’ultima, infatti, presenta due facciate, una frontale e una posteriore. Nella parte frontale troviamo i seguenti elementi:

Codice Fiscale e dati anagrafici dell’assistito;

e dati anagrafici dell’assistito; Luogo di nascita , che corrisponde al Comune di nascita per coloro nati in Italia e allo Stato estero per i cittadini stranieri;

, che corrisponde al Comune di nascita per coloro nati in Italia e allo Stato estero per i cittadini stranieri; Provincia , che corrisponde alla sigla della provincia al momento della nascita del soggetto interessato;

, che corrisponde alla sigla della provincia al momento della nascita del soggetto interessato; Data di scadenza.

La parte posteriore della tessera sanitaria, invece, rappresenta la Tessera Europea Assistenza Malattia, cosiddetta T.E.A.M.. Grazie alla T.E.A.M. è possibile beneficiare dell’assistenza sanitaria nell’Unione Europea, ma anche in Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Svizzera, in base alle normative vigenti nei singoli Paesi.

Sul retro troviamo la banda magnetica, il codice Fiscale in formato barcode e la sigla d’identificazione dello Stato che rilascia la Tessera. Per il nostro Paese la sigla è IT. A seguire ci sono i dati dell’assistito, quali cognome, nome, data di nascita, numero di identificazione personale, numero identificazione dell’istituzione, numero di identificazione della tessera e data di scadenza.

Dove trovo il numero della tessera sanitaria?

Proprio sul retro è possibile trovare numero tessera sanitaria che, in genere, viene identificata al punto 8. Il numero di identificazione della tessera è formato da venti caratteri. Di questi, i primi dieci identificano l’ente che ha rilasciato la tessera, mentre gli ultimi dieci rappresentano il numero di serie individuale della tessera.

Numero di identificazione della tessera sanitaria: come è composto

Andando nel dettaglio, come spiegato nel documento tecnico inerente le caratteristiche fisiche e le modalità di gestione delle Tessere Sanitarie, il Numero di identificazione della tessera, in base alle regole stabilite dall’European Committee for Standardization, deve presentare i seguenti elementi:

Codice Tipo tessera : valore fisso 80 per Assistenza sanitaria;

: valore fisso 80 per Assistenza sanitaria; Codice Stato : valore fisso 380 per l’Italia;

: valore fisso 380 per l’Italia; Codice Ente : codice regione preceduto da due zeri;

: codice regione preceduto da due zeri; Progressivo : progressivo regionale composto di nove caratteri;

: progressivo regionale composto di nove caratteri; Check digit, ovvero un codice di controllo proprio come l’ultimo codice alfanumerico che troviamo nel codice fiscale.

Per completezza, riportiamo di seguito il codice Regione relativo alla Regione della ASL di appartenenza dell’assistito, al momento dell’emissione della TS-CNS. La ASL di appartenenza, per coloro che hanno residenza in Italia, coincide con la ASL di residenza. Ecco di quali si tratta:

Piemonte 010

Val D’Aosta 020

Lombardia 030

Provincia Autonoma di Bolzano 041

Provincia Autonoma di Trento 042

Veneto 050

Friuli Venezia Giulia 060

Liguria 070

Emilia Romagna 080

Toscana 090

Umbria 100

Marche 110

Lazio 120

Abruzzo 130

Molise 140

Campania 150

Puglia 160

Basilicata 170

Calabria 180

Sicilia 190

Sardegna 200

Per i cittadini registrati nelle liste del SASN di Genova e Napoli e per quelli comunicati dal Ministero della Salute, il Codice Ente ha i seguenti valori:

SASN Genova 001

SASN Napoli 002

Ufficio rapporti internazionali per gli iscritti AIRE 003.

Dati Tessera Europea Assistenza Malattia con asterischi

Se una persona non ha diritto all’assistenza all’estero vengono inseriti degli asterischi in tutti i campi, eccetto il punto 8 inerente il numero identificativo della Tessera che viene sempre valorizzato.

Come recuperare il numero della tessera sanitaria

Nel caso in cui non abbiate la tessera sanitaria a portata di mano ma avete bisogno del relativo numero, non preoccupatevi. Accedendo al portale del Sistema Tessera Sanitaria, infatti, è possibile stampare o memorizzare sullo smartphone la propria Tessera Sanitaria. In questo modo è possibile avere tali dati sempre a propria disposizione.

A tal fine non bisogna fare altro che collegarsi al sito in questione, cliccare su « Area riservata » e scegliere la voce « cittadini ».

» e scegliere la voce « ». Effettuare l’accesso tramite le proprie credenziali SPID, CIE o CNS e scegliere tra i vari servizi disponibili la voce "Stampa e Richiedi tessera sanitaria" .

. Premere su « Vai al servizio » e in pochi secondi apparirà una nuova schermata con i dati della propria tessera sanitaria, compreso il numero identificazione.

» e in pochi secondi apparirà una nuova schermata con i dati della propria tessera sanitaria, compreso il numero identificazione. Cliccare su «Visualizza copia tessera sanitaria» per visualizzare la copia online, fronte retro, della propria tessera sanitaria.

Codice individuale tessera sanitaria cartacea

Attraverso il portale Sistema tessera sanitaria è possibile ottenere il codice individuale tessera sanitaria cartacea. Come spiegato sul sito dell’Agenzia delle Entrate, infatti:

"Il servizio Sistema tessera sanitaria consente di scaricare in formato PDF e stampare una copia cartacea della propria tessera sanitaria. Il servizio è disponibile per le tessere con scadenza 2020 o anni successivi e per utilizzarlo è necessario accedere all’area riservata del cittadino, utilizzando le credenziali SPID o TS-CNS attivata".

Numero identificazione tessera sanitaria: a cosa serve e quando viene richiesto

La Tessera Sanitaria consente di accedere a diversi servizi, come l’assistenza medica e specialistica. Ma non solo, è fondamentale per ritirare i farmaci prescritti dai medici e beneficiare delle eventuali esenzioni o riduzioni sul pagamento del ticket sanitario.

Può anche essere usata per accedere a servizi sanitari online, quali la prenotazione di visite mediche o la consultazione dei propri dati sanitari personali. Se tutto questo non bastasse, la tessera sanitaria può essere richiesta per altri servizi e iniziative promosse dal SSN e dalle autorità sanitarie locali.

Proprio in tutti questi casi può essere richiesto il numero di identificazione tessera sanitaria. Basti pensare ai sistemi proposti dalle regioni e da Poste per prenotare il vaccino contro il Covid, che richiedono, appunto, sia l’inserimento del codice fiscale che del codice assistito tessera sanitaria.