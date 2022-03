Non solo Italia, anche la Germania ha troppa energia russa e rischia la crisi

La Germania, non solo l’Italia, sta facendo i conti con il caro energia esploso a livelli record con la guerra in Ucraina.

La base industriale tedesca, appena uscita dalla pandemia e dalle sfide senza precedenti della catena di approvvigionamento, sta subendo un altro colpo con il conflitto ucraino, che prende di mira i suoi potenti produttori di automobili, prodotti chimici e macchinari di precisione.

Mentre i singoli Governi, anche quello tedesco, e l’Europa tutta accelerano la liberazione dal gas russo, la potente locomotiva industriale della Germania fa i conti con la strategia energetica finora intrapresa.

Germania in crisi: la colpa è della dipendenza russa per l’energia

Il conflitto spinge i costi energetici a nuovi livelli storici e l’inflazione si impenna e così decine di aziende tra cui BMW, BASF e ThyssenKrupp hanno avvertito che i loro guadagni sono stimati in forte perdita, con alcune imprese che non vogliono proprio avanzare una previsione.

“Se la guerra si trascinasse, minaccerebbe seriamente un ordine mondiale che ha portato libertà e prosperità in molte parti del mondo negli ultimi decenni”, ha dichiarato questo mese Herbert Diess, amministratore delegato di Volkswagen AG, “L’Europa soffrirebbe di più in uno scenario del genere.”

A Berlino, il Governo ha riconosciuto la gravità della situazione, ma le sue opzioni, sia economiche che politiche, sono limitate da decenni di politica energetica che hanno lasciato la Germania tra le nazioni europee più fortemente dipendenti dal gas e dal petrolio russi.

Anche prima dell’invasione, le industrie ad alta intensità energetica hanno dovuto affrontare cambiamenti epocali con la prevista uscita dal nucleare e dal carbone insieme ai più alti costi dell’elettricità in Europa.

Il ministro dell’Economia Robert Habeck ha istituito una task force per raccogliere dati dall’industria sull’uso e sui prezzi di gas ed elettricità, sui piani di produzione, sui colli di bottiglia della fornitura e sulla dipendenza dall’energia russa.

L’obiettivo è diversificare al più presto le forniture. La Russia fornisce circa due terzi del gas tedesco, metà del suo carbone e circa un terzo del suo petrolio. La più grande preoccupazione per le imprese in Germania in questo momento è una possibile chiusura delle forniture energetiche russe, da parte del presidente Vladimir Putin o dell’Unione europea.

In questo contesto, le mosse governative non possono fornire i soccorsi immediati che le aziende stanno cercando e si stanno formando segnali che la guerra potrebbe causare una sofferenza economica duratura per i produttori tedeschi guidati dalle esportazioni che da anni beneficiano della domanda dalla Cina e di catene di approvvigionamento efficienti.

Il ministro delle finanze Christian Lindner ha avvertito che la Germania è in pericolo di stagflazione, quando l’inflazione elevata persiste insieme a un rallentamento economico.

Previsioni cupe per le aziende tedesche

La preoccupazione sul prossimo futuro aumenta in Germania: il Paese dipende dal suo settore manifatturiero per continuare a crescere. La produzione di beni rappresenta circa il 22% dell’attività economica della Germania, rispetto all’11% in Francia.

Il Kiel Institute ha ridotto le sue prospettive di crescita per il 2022 di quasi la metà, con le onde d’urto della guerra che hanno affossato la ripresa della domanda dalla pandemia e con l’inflazione che accelera al 5,8%, il livello più alto dalla riunificazione del Paese nel 1990.

“Con i prezzi alle stelle per l’energia e le materie prime, la nostra attività principale in questo momento è la sopravvivenza e la conservazione dei posti di lavoro, e non realizzare più profitti”, ha affermato Ralf Stoffels, capo di BIW Isolierstoffe GmbH, un produttore di silicio di medie dimensioni nell’ex cuore industriale della Germania Renania settentrionale-Vestfalia.

Secondo un sondaggio condotto dalla lobby imprenditoriale DIHK su 3.700 aziende, il 78% ha riferito che la guerra stava danneggiando i propri affari e più della metà si è lamentata dell’aumento dei prezzi o dell’interruzione delle catene di approvvigionamento. “Ciò che ci danneggia di più sono i prezzi dell’elettricità”, ha affermato Simon Eickholt, amministratore delegato di Kern Microtechnik GmbH, che produce fresatrici di precisione.

Le interruzioni della catena di approvvigionamento e i costi delle materie prime pesano anche su Kern, che ha circa 40 milioni di euro di vendite annuali. L’attività di ingegneria meccanica dell’azienda riceve diversi avvisi ogni settimana di tempi di consegna più lunghi e aumenti dei prezzi fino al 15%.

Steffen Auer, amministratore delegato del commerciante di acciaio Schwarzwald Eisenhandel GmbH & Co KG, ha affermato che i prezzi sono completamente folli dopo che il costo per tonnellata di lamiera è quasi raddoppiato di 2.200 euro in una settimana.