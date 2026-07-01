Netflix cambia ancora la gestione degli account condivisi. Qualche anno fa è stato introdotto il concetto di nucleo domestico per vietare l’uso di uno stesso profilo ad utenti che non sono collegati alla connessione internet principale della casa. Una decisione presa per garantire che la condivisione dei profili Famiglia sia reale e non sfruttata per risparmiare sull’abbonamento mensile.

Nelle scorse ore, la piattaforma di Reed Hastings ha comunicato che è in arrivo una nuova limitazione per evitare l’anonimato dei profili secondari e per limitare il più possibile gli abusi della password principale. Presto ogni singolo profilo associato a un account dovrà avere una email specifica collegata.

Come cambiano gli account condivisi su Netflix

Con questo nuovo aggiornamento, Netflix vuole avere un controllo maggiore su chi visualizza i suoi contenuti all’interno degli account condivisi. Il nuovo sistema è stato infatti progettato per far sì che ogni utente debba assegnare un indirizzo email diverso a ciascun profilo che fa parte di un singolo account. Per le persone dello stesso nucleo familiare, sarà dunque necessario accedere con credenziali diverse.

Il nuovo sistema ha già iniziato ad essere implementato a metà giugno e proseguirà con il rollout nelle prossime settimane. Molti utenti hanno ricevuto una notifica, all’interno della quale l’azienda incoraggia ad aggiungere un indirizzo email per facilitare l’accesso, per il recupero del profilo e per la ricezione di consigli più personalizzati.

Di fatto, ogni profilo funzionerà in maniera indipendente all’interno dello stesso account. Una volta aggiunta l’email univoca, il proprietario potrà ricevere comunicazioni e notifiche personalizzate via mail. E non solo, perché così Netflix potrà identificare con una maggiore precisione l’attività associata a ciascun profilo.

È una novità davvero utile?

In queste ore, i milioni di utenti abbonati con un account Famiglia in tutto il mondo si stanno chiedendo se questa novità sarà davvero utile al singolo consumatore o se è solo un modo per Netflix di profilare meglio chi usa la sua piattaforma. In molti hanno criticato il fatto che questa procedura potrebbe complicare l’accesso sui dispositivi condivisi come i televisori domestici.

Se fino ad oggi bastava tornare nella schermata principale e cambiare profilo per accedere alla propria pagina personalizzata, con l’update sarà necessario inserire le credenziali univoche ogni volta che si desidera passare a un altro account.

L’azienda ha già chiarito che questa modifica non si applicherà ai profili dei bambini, così da facilitare loro l’accesso a profili con contenuti dedicati e con l’oscuramento di film e serie TV vietate ai minori. Anche in Italia, la novità dovrebbe entrare in vigore a partire dalle prossime settimane.