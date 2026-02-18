Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Netflix da marzo non funzionerà più su queste vecchie smart TV e console

Ilena D’Errico

18 Febbraio 2026 - 22:47

Netflix abbandona il supporto su Tv e console più datate, su cui da marzo comincerà a non funzionare più.

Netflix da marzo non funzionerà più su queste vecchie smart TV e console
Ricevi le notizie di Money.it su Google
Aggiornamenti, approfondimenti e analisi direttamente su Google.
Segui

Netflix è una delle app di streaming video più utilizzate di tutto il mondo, vantando un ampio catalogo, produzioni originali di successo e un livello qualitativo piuttosto elevato. Per garantire questi risultati, oltre al lavoro che c’è dietro al servizio, anche l’app viene costantemente rinnovata e aggiornata per offrire agli utenti un’esperienza immersiva. Così, a mano a mano che i dispositivi invecchiano smettono di essere supportati dagli aggiornamenti e dalle funzionalità stesse, che richiedono sempre più memoria, oltre a standard audio, video e operativi sempre più alti.

Periodicamente, Netflix smette di funzionare sugli apparecchi obsoleti, puntando su prodotti che permettono il funzionamento dello streaming nelle condizioni ottimali. Di pari passo, l’app non offre più aggiornamenti per i dispositivi più datati, finché arrivano a non supportare affatto questo prodotto. Anche per il 2026 c’è pronta una consistente lista di Tv e console che dovranno dire addio a Netflix, quantomeno nella forma dell’app. Ecco di quali si tratta e quali alternative ci sono.

Addio a Netflix su queste Tv e console

Come anticipato, Netflix ha deciso di interrompere il supporto su numerosi dispositivi, giudicati ormai inadeguati rispetto agli standard del servizio. Nella maggior parte dei casi, infatti, la decisione deriva dal fatto che gli apparecchi in questione non supportano i codec video e audio moderni, fondamentali tanto per aumentare la qualità dello streaming quanto per ridurre il consumo di banda. Di conseguenza, Netflix non può funzionare al meglio su certi dispositivi, mentre gli hardware più recenti le permettono di sviluppare il massimo delle proprie potenzialità e ottimizzare nuove funzionalità. Inizialmente, vengono semplicemente interrotti gli aggiornamenti di software dal produttore, finché a un certo punto l’applicazione di Netflix diventa inutilizzabile.

Di fatto, è un processo che accompagna i dispositivi elettronici ogni anno, non riguardando soltanto Netflix ma la stragrande maggioranza di applicazioni. Dall’estate scorsa, tuttavia, Netflix ha dato il via a un massiccio processo di ottimizzazione, abbandonando gradualmente moltissimi apparecchi tra smart Tv e console. Entro marzo 2026 Netflix non funzionerà più su questi dispositivi, comunque non in modo autonomo.

Il nome più eclatante della lista, ma nient’affatto sorprendente, è sicuramente la Playstation 3. La famosa console Sony che ha segnato il mondo dei videogiochi (e non solo) ha ormai vent’anni e per quanto sia ancora in voga nel settore è stata ampiamente superata dalle nuove console in circolazione, a partire proprio dalle Ps4 e Ps5. Le limitazioni tecniche e strutturali ne faranno presto un pezzo da collezionismo, perciò è del tutto sensato che Netflix abbia scelto di interrompere il suo servizio.

Ma nel mirino di Netflix ci sono anche decine di smart Tv, che tuttavia non sono state specificate con chiarezza riguardo a modelli o versioni. In base ai precedenti comunicati si può ragionevolmente immaginare che si tratti di Tv piuttosto datate, che hanno all’incirca una decina di anni o poco meno. L’unico elemento certo è che con l’interruzione degli aggiornamenti Netflix smetterà del tutto di funzionare su alcuni di questi dispositivi, non più in grado di supportare i protocolli di sicurezza e gli standard audio/video dell’applicazione.

leggi anche

Neflix sempre più vicina all’acquisizione di Warner, ma la guerra con Paramount fa crollare le azioni
Neflix sempre più vicina all'acquisizione di Warner, ma la guerra con Paramount fa crollare le azioni

Come far funzionare Netflix

La possibilità di continuare a guardare Netflix anche con un dispositivo che smette di ricevere gli aggiornamenti esiste. Innanzitutto, è bene controllare se è possibile aggiornare l’apparecchio e riuscire magari a supportare così le versioni nuove dell’applicazione. In caso contrario, si possono valutare i dongle HDMI, strumenti che permettono di trasmettere app e contenuti sulla smart Tv oppure riprodurre contenuti provenienti da tablet, pc e smartphone. Nel caso specifico di Netflix è comunque bene assicurarsi che lo strumento in questione sia riconosciuto e funzionante, poiché le limitazioni per la sicurezza e il copyright impediscono alcuni tipi di proiezione.

leggi anche

HBO Max arriva in Italia. Quanto costa, come abbonarsi e cosa vedere
HBO Max arriva in Italia. Quanto costa, come abbonarsi e cosa vedere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# PlayStation
# Netflix
# Netflix
# Streaming
# TV

Seguici su

FT logo

Questa azienda della Repubblica Ceca mette alla prova Berlino e Parigi con un’offerta di partecipazione nel produttore di carri armati KNDS

Czechoslovak Group punta a entrare in KNDS con un’offerta in contanti, (…)

14 maggio 2026

Esclusiva del FT svela come i dipendenti di Amazon usa l’AI per guadagnare punti in azienda

Scandalo AI ad Amazon: dipendenti creano agenti per mandare email inutili e (…)

12 maggio 2026

JPMorgan e Goldman sotto attacco. Ecco le banche europee pronte a prendersi fette di mercato

Non puntare solo su JPMorgan: perché i grandi clienti vogliono ora una banca (…)

7 maggio 2026

Colgate, P&G, Unilever e Reckitt. Il fronte unico delle multinazionali che prepara la stangata sui prezzi

Addio ai prezzi bassi: queste aziende annunciano aumenti. La bolletta (…)

5 maggio 2026

Le borse dei mercati emergenti toccano livelli record grazie al boom di queste azioni

Queste tre aziende stanno spingendo l’indice MSCI Emerging Market a (…)

29 aprile 2026

Titoli della difesa in ribasso. Perché gli investitori stanno vendendo?

I rialzi svaniscono: perché la guerra non basta a far salire queste 5 azioni (…)

27 aprile 2026

SONDAGGIO
Termina il 27/05/2026 L’Italia deve tornare a comprare il gas dalla Russia?
VOTA ORA

Selezionati per te

La tua smart Tv ti spia: LG e Samsung condividono uno screenshot del tuo schermo ogni 15 secondi

Computer e Internet

La tua smart Tv ti spia: LG e Samsung condividono uno screenshot del tuo schermo ogni 15 secondi
L'utilizzo di Internet sarà limitato in Italia, entro poche settimane

Computer e Internet

L’utilizzo di Internet sarà limitato in Italia, entro poche settimane

Correlato