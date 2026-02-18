Netflix è una delle app di streaming video più utilizzate di tutto il mondo, vantando un ampio catalogo, produzioni originali di successo e un livello qualitativo piuttosto elevato. Per garantire questi risultati, oltre al lavoro che c’è dietro al servizio, anche l’app viene costantemente rinnovata e aggiornata per offrire agli utenti un’esperienza immersiva. Così, a mano a mano che i dispositivi invecchiano smettono di essere supportati dagli aggiornamenti e dalle funzionalità stesse, che richiedono sempre più memoria, oltre a standard audio, video e operativi sempre più alti.

Periodicamente, Netflix smette di funzionare sugli apparecchi obsoleti, puntando su prodotti che permettono il funzionamento dello streaming nelle condizioni ottimali. Di pari passo, l’app non offre più aggiornamenti per i dispositivi più datati, finché arrivano a non supportare affatto questo prodotto. Anche per il 2026 c’è pronta una consistente lista di Tv e console che dovranno dire addio a Netflix, quantomeno nella forma dell’app. Ecco di quali si tratta e quali alternative ci sono.

Addio a Netflix su queste Tv e console

Come anticipato, Netflix ha deciso di interrompere il supporto su numerosi dispositivi, giudicati ormai inadeguati rispetto agli standard del servizio. Nella maggior parte dei casi, infatti, la decisione deriva dal fatto che gli apparecchi in questione non supportano i codec video e audio moderni, fondamentali tanto per aumentare la qualità dello streaming quanto per ridurre il consumo di banda. Di conseguenza, Netflix non può funzionare al meglio su certi dispositivi, mentre gli hardware più recenti le permettono di sviluppare il massimo delle proprie potenzialità e ottimizzare nuove funzionalità. Inizialmente, vengono semplicemente interrotti gli aggiornamenti di software dal produttore, finché a un certo punto l’applicazione di Netflix diventa inutilizzabile.

Di fatto, è un processo che accompagna i dispositivi elettronici ogni anno, non riguardando soltanto Netflix ma la stragrande maggioranza di applicazioni. Dall’estate scorsa, tuttavia, Netflix ha dato il via a un massiccio processo di ottimizzazione, abbandonando gradualmente moltissimi apparecchi tra smart Tv e console. Entro marzo 2026 Netflix non funzionerà più su questi dispositivi, comunque non in modo autonomo.

Il nome più eclatante della lista, ma nient’affatto sorprendente, è sicuramente la Playstation 3. La famosa console Sony che ha segnato il mondo dei videogiochi (e non solo) ha ormai vent’anni e per quanto sia ancora in voga nel settore è stata ampiamente superata dalle nuove console in circolazione, a partire proprio dalle Ps4 e Ps5. Le limitazioni tecniche e strutturali ne faranno presto un pezzo da collezionismo, perciò è del tutto sensato che Netflix abbia scelto di interrompere il suo servizio.

Ma nel mirino di Netflix ci sono anche decine di smart Tv, che tuttavia non sono state specificate con chiarezza riguardo a modelli o versioni. In base ai precedenti comunicati si può ragionevolmente immaginare che si tratti di Tv piuttosto datate, che hanno all’incirca una decina di anni o poco meno. L’unico elemento certo è che con l’interruzione degli aggiornamenti Netflix smetterà del tutto di funzionare su alcuni di questi dispositivi, non più in grado di supportare i protocolli di sicurezza e gli standard audio/video dell’applicazione.

Come far funzionare Netflix

La possibilità di continuare a guardare Netflix anche con un dispositivo che smette di ricevere gli aggiornamenti esiste. Innanzitutto, è bene controllare se è possibile aggiornare l’apparecchio e riuscire magari a supportare così le versioni nuove dell’applicazione. In caso contrario, si possono valutare i dongle HDMI, strumenti che permettono di trasmettere app e contenuti sulla smart Tv oppure riprodurre contenuti provenienti da tablet, pc e smartphone. Nel caso specifico di Netflix è comunque bene assicurarsi che lo strumento in questione sia riconosciuto e funzionante, poiché le limitazioni per la sicurezza e il copyright impediscono alcuni tipi di proiezione.