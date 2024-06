Netflix gratis in arrivo, ecco come fare per averlo

Netflix è a tutti gli effetti un colosso dello streaming. Oggi, più di 200 milioni di persone hanno un abbonamento alla piattaforma, seconda solo a Youtube nel mondo. Avere Netflix gratuitamente e per sempre è un desiderio che in molti hanno sempre avuto, e ora sembra sia diventato possibile.

Come? Grazie alla pubblicità.

Come avere Netflix gratis?

Sembra incredibile eppure è così: Netflix lancia l’abbonamento gratuito. Ma a una condizione: questo abbonamento inserisce la visualizzazione di annunci pubblicitari. In breve, per avere Netflix gratuito e non pagare l’abbonamento dovrai visualizzare della pubblicità.

Un video virale su YouTube ha diffuso la notizia che ha incuriosito il web. Il video ci presenta una possibilità allettante: Netflix, ma senza pagare. Sappiamo che la chiave di volta sta in un piano supportato dalla pubblicità e ovviamente ci saranno alcune limitazioni e regolamentazioni. Perché però fare una simile mossa?

Va detto che la pubblicità sta diventando un’importante fonte di entrate per le aziende di streaming. Proprio per questo l’introduzione di un abbonamento gratis supportato dalla fruizione di spot e adv è una strategia interessante.

In questo modo Netflix potrà attirare un pubblico più ampio e probabilmente anche aumentare le entrate.

La strategia di Netflix

Innanzitutto, la verità è che non si tratta a tutti gli effetti di un piano totalmente gratuito. Il piano mensile dovrebbe semplicemente avere un costo sensibilmente inferiore, a patto che la visione sia supportata da annunci.

Non è difficile immaginare quindi che accettare questa offerta significherà essere tempestati di pubblicità durante l’esperienza di streaming.

Un abbonamento Netflix con pubblicità è già stato lanciato nel 2022: la strategia consiste nel fatto che l’abbonamento aveva un costo inferiore (es: 5,99 euro in Francia) rispetto a quello standard che invece costava 13,49 euro. Ciò ha aiutato l’azienda ad attirare fino a 40 milioni di nuovi abbonati e riprendersi dalle perdite. Va anche detto che Europa e Asia sono considerati mercati ideali per i test di abbonamento gratuiti. Questo per via della familiarità dei consumatori con il consumo di contenuti gratuiti supportati da pubblicità.

Ma non finisce qui: l’offerta influisce anche sul catalogo della piattaforma. Ciò significa che la selezione dei film e delle serie disponibili potrebbe essere limitata nel nuovo piano, in cui Netflix potrebbe offrire una gamma di scelte più ristretta per l’opzione supportata dalla pubblicità, magari concentrandosi su produzioni meno costose o meno popolari.

La nuova strategia di Netflix funzionerà?

Netflix sta tentando di adeguarsi repentinamente alle continue evoluzioni del mercato. L’obiettivo sembra essere quello di provare a conquistare nuove fasce di pubblico. Questo piano gratuito sarà un successo o finirà per essere un’operazione fallimentare? Sarà il tempo, assieme alle reazioni degli utenti, a dirci come andrà.

L’azienda sta cercando di rendere le sue entrate più efficienti. Cosa potrebbe avere in mente di fare ancora Netflix? L’azienda mira probabilmente anche ad attirare inserzionisti. Se ci riuscisse, potrebbe aumentare i prezzi per gli spazi pubblicitari sulla piattaforma. In questo modo aumenterebbe facilmente i ricavi dell’azienda nonostante il lancio dell’abbonamento gratuito.

Sarà un successo o un fallimento? Vedremo. Certo è anche che la presenza di spot potrebbe creare un’esperienza di fruizione meno gradevole, interrompere il flusso narrativo e generare frustrazione.