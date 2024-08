Film completi e gratis su Youtube, quali sono e come vederli

Esistono davvero tantissimi film completi e gratis su Youtube. La popolare piattaforma, nata inizialmente per pubblicare i propri video e condividerli col resto degli utenti, negli ultimi anni ha allargato i propri confini, facendo spazio anche alla possibilità di caricare «sul tubo» - con diritti e licenze in regola, ovviamente - pellicole intere, con sottotitolo e con audio e video in alta definizione, parallelamente al servizio di noleggio attivo.

Ma va rimarcato, come anticipato, che i film in questione sono totalmente legali. Ciò significa che potranno essere visti senza il timore della pirateria e del mancato rispetto del copyright.

Ma quali sono i film disponibili? Quali profili offrono le migliori pellicole? Ecco tutto quello che devi sapere.

Come vedere film gratis su Youtube

Una volta certi della possibilità di vedere film gratis su Youtube, si può finalmente passare allo step successivo. La risposta circa la legalità delle pellicole presenti sulla piattaforma sembrerebbe essere assolutamente positiva.

Noleggio a parte, che viene applicato nel pieno rispetto dei diritti d’autore di un film, esistono numerose case di produzione che caricano i contenuti di loro proprietà sulla piattaforma e in maniera totalmente gratuita.

Si possono trovare numerosi film indipendenti e non destinati al grande pubblico, ma ugualmente godibili grazie ad una trama solida e un cast emergente ma di grande talento.

Le case di produzione in questione hanno dei canali Youtube ai quali sarà possibile iscriversi, così da non perdersi eventuali nuove uscite. In caso contrario, i film possono essere visti (in alcuni casi) anche senza l’iscrizione al canale.

Film completi su Youtube: i profili che offrono le pellicole migliori

Tra i primi canali che offrono film completi su Youtube c’è Film&Clips. Nato nel 2014, è stato uno dei primi profili a proporre pellicole gratuite e totalmente in italiano.

Il suo scopo è sempre stato quello di dare maggiore visibilità alle pellicole non destinate al grande pubblico, mantenendo tuttavia uno standard di qualità elevato. La «mission» a cui la casa produttrice ha voluto ambire è stata pienamente rispettata.

Al suo interno si possono trovare cult come la saga di Undisputed, una serie di film che unisce il mondo degli sport di combattimento con le lunghe grinfie della criminalità organizzata.

A seguire si può trovare invece Kult Movie, progetto nato dalla fruttuosa collaborazione tra Surf Film Srl e CG Entertainment, raccogliendo all’interno del suo canale pellicole sia italiane che straniere, ma sempre in lingua nostrana.

Tra i tanti film ospitati al suo interno si possono trovare film come «Dio li crea... io li ammazzo» e «Matrimonio all’italiana», in versione restaurata e in qualità 4K. C’è spazio anche per attrici come Sophia Loren e molte altre, per chi ama i grandi classici.

A completare il podio si può trovare invece CG Entertainment, azienda citata in precedenza per via del suo progetto pilota Kult Movie.

In questo caso le proposte sono molto più miscellanee. Se da una parte si possono trovare anche piacevoli estratti di film italiani molto famosi, dall’altro è possibile guardare in streaming anche pellicole complete non destinate alle grandi sale da cinema.

Qualche titolo su cui buttare l’occhio? «Il giardino delle delizie», titolo di punta del canale.

Movie On è un altro canale che ospita film completi, gratuiti e in lingua italiana. Altrettanti titoli sono disponibili anche nel sito ufficiale della compagnia, ma rimanendo su Youtube si potrà comunque usufruire di numerosi prodotti.

Animal 2 e Spin, film romantico, possono essere visti in maniera completa e senza particolari intoppi relativi alle pubblicità. Le sorgenti esterne possono chiaramente essere d’aiuto per maggiore scorrevolezza, ma lo stesso Youtube propone comunque dei metodi alternativi (e legali).

L’ultimo nome della lista è Top Film in Italiano, canale di proprietà nostrana che carica al suo interno perlopiù pellicole locali. Il tutto è ovviamente disponibile legalmente, e anche in questo caso si potrà disporre di un’ampia scelta.

I 10 film migliori completi e gratis da vedere su Youtube

Prendendo come punto di riferimento i canali scelti in precedenza, il primo film (non per importanza) da prendere in esame è Undisputed II, film nato dalla regia di Isaac Florentine. La pellicola presa in esame parla di un ex campione di pugilato, interpretato da Michael J White, andato in Russia col fine di girare uno spot pubblicitario. Soltanto in un secondo momento, però, si è reso conto di essere finito in carcere per mezzo della mafia.

Sempre nello stesso canale si può trovare anche La collina degli stivali, leggendario film che vede come protagonisti principali Bud Spencer e Terence Hill. In questa pellicola la vicenda principale ruota intorno ad un pistolero ferito aiutato da una compagnia circense. Ovviamente nella trama troviamo anche dei malviventi da sconfiggere e una buona dose di azione.

Passando ad un altro canale, il terzo film che si può trovare è Dio li crea... Io li ammazzo!, western all’italiana datato 1968. Un grande classico con protagonista un cacciatore di taglie, Slim Corbett, ingaggiato dalla comunità locale col fine di sgominare una banda di rapinatori che incute timore a tutto il villaggio.

Ancora una volta su Kult Movie si può trovare Uno straniero a Sacramento, altra pellicola western nata dalla regia di Sergio Bergonzelli. In questo film si parla delle vicende di un ragazzo privato di ogni affetto in seguito ad un’aggressione, finendo così per essere incolpato lui stesso dell’accaduto.

Il giardino delle delizie, già citato nel paragrafo riguardante CG Entertainment, è un altro film davvero difficile da perdere. Si tratta di una storia d’amore ispirata a Bosch e riguarda proprio l’omonimo trittico. Un avvincente mix tra sentimento, ambientazioni e tematiche oniriche.

Un altro film dalle tematiche toccanti e avvincenti è La prima neve, pellicola risalente al 2013. La storia in questione narra di un uomo fuggito dalla sanguinosa guerra in Libia che, non essendo avvezzo a determinate tematiche sociali, ha scordato numerosi fondamentali del vivere comune.

Presente in uno degli ultimi canali il già citato Animal 2, film d’azione del 2008 che narra la vicenda di un uomo che, dopo essersi lasciato alle spalle la vita da delinquente, ritorna nel malaffare a causa di un dramma familiare.

Disponibile nel catalogo di Movie On anche Spin, pellicola del 2003 firmata dal regista James Redford. La storia in questione parla di Eddie, un ragazzo diventato orfano di padre a causa di un incidente aereo. E sarà proprio un aereo la sua prossima ragione di vita.

Il penultimo film della nostra lista è Rob B Hood, con protagonista niente meno che Jackie Chan. Si tratta di una visione parodistica dei più classici dei film d’azione, dove un ladro che ha perso denaro per via del gioco d’azzardo dovrà recuperare quanto perduto dal rapimento di un bambino.

L’ultima pellicola è, invece, Il marchese del Grillo, celebre film del cinema nostrano del 1981, diretto dal maestro Mario Monicelli e con protagonista Alberto Sordi. La trama ruota intorno ad un marchese che, oltre a dover adempiere ai suoi doveri da agiato, deve anche fare i conti con un carattere scherzoso e giocoso all’eccesso.

