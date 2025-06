Netflix codici segreti 2025, come funzionano e come vedere contenuti nascosti

Uno dei punti di forza maggiori di Netflix è il suo catalogo di film, serie TV e documentari messo a disposizione di tutti gli utenti con un abbonamento all’attivo. È accessibile tanto nella versione web quanto in app su Smart TV, console, smartphone, tablet e PC. Interessato da tanti aggiornamenti nel corso degli anni, oggi dispone di un’interfaccia utile per poter trovare qualsiasi contenuto di cui si ha bisogno.

Di recente, la stessa piattaforma ha comunicato un miglioramento che vedrà l’entrata dell’intelligenza artificiale, per permettere al consumatore di inserire prompt di comandi nella barra di ricerca e avere risultati ancor più precisi. Per esempio, se sei triste e vuoi vedere un film strappalacrime, basta che scrivi “Consigliami un film triste per passare la serata”.

Quello che in pochi sanno è che la mole di contenuti mostrata nel catalogo principale non è mai completa del tutto. Esistono infatti alcuni codici segreti che permettono di sbloccare tanti nuovi film, serie TV e documentari. Ecco l’elenco completo di quelli disponibili nel 2025.

Cosa sono i codici segreti di Netflix I codici segreti di Netflix sono delle vere e proprie sequenze di numeri che, se inserite a seguito dell’url della piattaforma, danno la possibilità di visualizzare una lista di contenuti extra suddivisa per categorie e stati d’animo. La lista è molto lunga e si aggiorna di anno in anno, così da permettere a chiunque di avere sempre la possibilità di trovare ciò che sta realmente cercando, senza esclusioni. Puoi per esempio inserire un codice per film con gli zombie, oppure per una commedia anni ’70 o per un documentario sulla musica rock. In realtà, il servizio di Reed Hastings non li ha mai resi pubblici in via ufficiale. Tuttavia, con un po’ di ricerca e con l’aiuto della community è stato possibile ricreare un elenco completo adatto a ogni situazione e esigenza.

Come usare i codici segreti di Netflix Sei curioso di sapere come funzionano i codici segreti di Netflix ma non hai idea di come si utilizzino? In realtà, è più semplice di quanto potresti immaginare. Per prima cosa, apri Netflix.com in un browser web a tua scelta ed effettua il login con il tuo profilo. A questo punto, inserisci nella barra di ricerca l’indirizzo “https://www.netflix.com/browse/genre/” e, dopo l’ultimo slash, incolla il codice segreto corrispondente alla categoria di film che vuoi vedere. Una volta aver premuto invio, ti verrà data la possibilità di sfogliare tutte le opzioni della categoria scelta.