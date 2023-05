Netcomm Forum 2023, il futuro del retail a portata di mano

Netcomm Forum, l’evento sull’evoluzione dell’ecommerce, del digital retail e dell’innovazione di business, quest’anno giunge alla diciottesima edizione e si dà un titolo molto significativo: “The Extended Retail: dai Metaversi allo Space Commerce”.

Promosso da Netcomm, il Consorzio del Commercio Digitale in Italia, l’evento che si terrà a Milano presso l’Allianz MiCo il 17 e 18 maggio e sarà disponibile on demand fino al 26 maggio, servirà infatti a capire come i nuovi spazi digitali in cui il retail si è esteso negli ultimi anni saranno le grandi opportunità del futuro.

Il mondo del retail si è molto trasformato negli ultimi anni, con l’affermazione di nuovi modelli di esperienzialità e di servizio legati all’interazione tra elementi digitali e umani. Stiamo parlando di un settore che, come riporta uno studio di Netcomm in collaborazione con The European House - Ambrosetti, vale 71 miliardi di euro ed è il primo fattore di spinta dell’economia italiana, avendo contribuito per il 40,6% alla crescita di fatturato totale delle attività economiche nel quinquennio 2016-2020.

Per il presidente di Netcomm, Roberto Liscia, oggi siamo in un contesto in cui l’esperienza di acquisto e la relazione tra brand e consumatori sono sempre più multicanale, abilitate da intelligenza artificiale, blockchain, realtà aumentata, metaversi e NFT: “lo scenario competitivo sta evolvendo in modo repentino e le aziende devono poter cogliere le opportunità che derivano da questa trasformazione”.

A Netcomm Forum 2023 il tema dell’internazionalizzazione del retail sarà centrale: ecco allora che l’edizione 2023 di Netcomm Forum ospiterà per la prima volta, anche alcuni esponenti di Ecommerce Europe, in rappresentanza delle associazioni del commercio digitale dei principali Paesi europei.

Ci saranno workshop e contenuti su macrotemi chiave come l’e-commerce nel mondo, il digital export e il ruolo dei marketplace, il nuovo customer journey omnicanale, tecnologie, organizzazione e competenze per l’e-commerce e la digital transformation.

Tra i temi trattati anche la data economy, alla luce di un contesto in cui la gestione dei dati è sempre più strategica per le imprese, in particolare nel rispetto delle nuove normative nazionali ed europee.

Sono attesi a Netcomm Forum 2023 30mila partecipanti (l’anno scorso ha registrato 21mila presenze, con 5mila collegati da remoto) per incontrare 300 espositori, partecipare a oltre 170 workshop e ovviamente anche per seguire le tre plenarie in calendario.

La plenaria di apertura dell’evento avrà come titolo “Extended Retail. I nuovi territori da esplorare” e sarà occasione per avere i nuovi dati sul panorama del digital retail in Italia da parte del Presidente di Netcomm, Roberto Liscia.

Nel pomeriggio seguirà la seconda plenaria dal titolo “Il consumatore italiano e internazionale al centro dell’e-commerce e del new retail”.

La terza plenaria “Tecnologie, organizzazione e competenze per la governance della complessità”, aprirà la seconda giornata del Netcomm Forum.

A Netcomm Forum 2023 saranno anche divulgate le nuove edizioni dell’Osservatorio eCommerce B2C di Netcomm e School of Management del Politecnico di Milano e della ricerca NetRetail di Netcomm, studi che daranno una panoramica sui numeri e sul valore del mercato eCommerce in Italia, sulle ultime abitudini di acquisto dei consumatori italiani e sulle sfide per le imprese italiane nell’attuale contesto competitivo globale.

I lettori di Money possono acquistare il pass per il Netcomm Forum 2023 con il 50% di sconto, utilizzando il codice NETCOMM23MONEY.