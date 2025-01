Nestlé assume a tempo indeterminato in Italia, guadagni da 30.000 a 60.000 euro

Tra le grandi aziende che assumono in Italia, Nestlé non può che ritagliarsi un ruolo importante. D’altronde, stiamo parlando di un Gruppo presente in 188 Paesi che comprende più di 2.000 marche, tanto da essere riconosciuta come “l’azienda alimentare leader nel mondo”. Da oltre il 1866 attiva per la produzione e la distribuzione di prodotti per nutrizione, salute e benessere, sono oltre 110 anni che è presente in Italia, dove opera per i marchi: Nestlé italiana, Sanpellegrino, Purina, Nespresso, Nestlé Nutrition, Nestlé Health Science, Nestlé Professional e CPW.

In totale sono 10 le sedi di lavoro di Nestlé in Italia, di cui quella centrale si trova ad Assago, della città metropolitana di Milano, a fronte di circa 4.600 dipendenti impiegati.

A tal proposito, se stai cercando lavoro e vuoi unirti al team di professionisti impiegati in Nestlé devi sapere che ci sono diverse opportunità di lavoro aperte. Gli annunci, molti dei quali riferiscono a offerte di lavoro a tempo indeterminato, sono stati pubblicati dal portale Indeed dove tra l’altro troviamo un’informazione rispetto allo stipendio che mediamente percepisce chi lavora in Nestlé.

Le offerte di lavoro per Nestlé

Scorrendo tra gli annunci di lavoro pubblicati sul portale Indeed, troviamo diversi annunci riferiti a Nestlé, per quanto è bene subito sottolineare che la maggior parte di questi si rivolgono ai laureati.

Nel dettaglio, le opportunità di lavoro a tempo indeterminato più importanti riferiscono alle seguenti posizioni:

Demand & Supply Planner, Assago

Gestirai piani di domanda e offerta per migliorare l’accuratezza delle previsioni e ottimizzare la disponibilità dei prodotti. Lavorerai con i team interni per garantire il rispetto degli obiettivi di stock, freschezza e soddisfazione del cliente. Tra i requisiti richiesti figurano la laurea in Ingegneria gestionale o equivalente, 1 o 2 anni di esperienza in Demand o Supply Planning, italiano fluente e inglese avanzato.

Informatore Medico, Catania e Siracusa

Promuoverai in modo etico e scientifico i prodotti Nestlé per la nutrizione infantile, instaurando relazioni con professionisti e istituzioni sanitarie per favorire raccomandazioni e prescrizioni. Richiesta laurea in discipline scientifiche (IMS, Farmacia, Biotecnologie), esperienza di 2 o 3 anni, italiano fluente e buona conoscenza dell’inglese.

Production Planner, Assago

Pianificherai la produzione a lungo termine, garantendo la disponibilità di prodotti freschi, ottimizzando i costi e collaborando con i team di logistica. Sono necessari una laurea in Ingegneria (preferibilmente Meccanica), 1 o 2 anni di esperienza, conoscenza avanzata di Sap Ecc, Excel e Power BI, italiano fluente e inglese avanzato.

Project Engineer, Benevento

Supporterai la progettazione, implementazione e avviamento di progetti industriali, monitorando i progressi e proponendo soluzioni innovative per migliorare l’efficienza degli impianti. Richiesta laurea in Ingegneria (preferibilmente Meccanica o Elettrica), 6 mesi o 1 anno di esperienza, conoscenza avanzata di AutoCAD e Office, italiano fluente e buona conoscenza dell’inglese.

Warehouse Operations Manager, Perugia

Gestirai operazioni di magazzino, ottimizzando risorse, migliorando la sicurezza e riducendo i costi operativi. Tra i requisiti figurano laurea in Management o Ingegneria Industriale, oltre 5 anni di esperienza nella Supply Chain, conoscenza di Sap Ecc, Excel, Power BI, italiano fluente e inglese avanzato.

Maintenance Supervisor, San Giorgio in Bosco (PD)

Gestirai e svilupperai il team di manutenzione, partecipando all’implementazione del programma di manutenzione degli asset di fabbrica per eliminare fermi imprevisti e ottimizzare i costi, aumentando l’efficienza degli impianti. Coordinerai le attività di manutenzione preventiva, assegnerai incarichi al team e gestirai progetti speciali e riparazioni d’emergenza. Tra i requisiti richiesti figurano un diploma tecnico o una laurea in ingegneria, almeno 2 anni di esperienza in un ruolo simile con gestione di team, conoscenze avanzate di Microsoft Office (soprattutto Excel e PowerPoint), SAP, italiano fluente e inglese avanzato. Un’esperienza in un’azienda alimentare costituisce un plus.

Ma non ci sono solo opportunità di lavoro a tempo indeterminato. Si può entrare in Nestlé anche attraverso uno stage, come nel caso dell’opportunità di lavoro come intern supply chain presso la sede di Valdisotto, in provincia di Sondrio. Lo stagista - durata 6 mesi con inizio a marzo 2025 - sosterrà il team nella gestione delle forniture di materie prime, monitorando livelli di stock, ottimizzando la logistica e garantendo consegne puntuali. È richiesta la laurea in Ingegneria gestionale, Statistica o Economia, conoscenza avanzata di Excel (incluse macro), Power BI, italiano madrelingua e inglese fluente.

Quanto guadagna chi lavora in Nestlé

Sempre il portale Indeed ha raccolto 124 testimonianze di persone che lavorano per Nestlé o comunque che hanno avuto un’esperienza in questa importante azienda. Ne è risultato che oggi lo stipendio annuale medio varia indicativamente tra 31.182 euro per una posizione di controller fino ad arrivare a 66.107 euro per una posizione più qualificata come quella del project manager.

Per quanto riguarda lo stage, come nel caso dell’ultimo annuncio di lavoro che vi abbiamo indicato, lo stipendio va da 853 a 916 euro.