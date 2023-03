Negli hotel di NH Hotel Group il business meeting diventa un’esperienza

Da sempre impegnato nell’offrire al mondo business soluzioni agili, flessibili ed efficienti, NH Hotel Group da qualche anno ha dato vita a NH PRO, un’esclusiva piattaforma online che permette di centralizzare e gestire in un unico sito web tutta l’operatività di agenzie, aziende e organizzatori di eventi.

Si tratta di uno spazio digitale unico ed esclusivo che offre la possibilità di avere soluzioni personalizzate con l’obiettivo di semplificare e facilitare il lavoro dei professionisti: fornisce loro nuove funzionalità per sviluppare il business e tutta l’esperienza che da più di 40 anni contraddistingue NH Hotel Group nell’organizzazione di viaggi business e pianificazione eventi MICE.

Viaggiare per lavoro e organizzare eventi aziendali può essere stressante e non agevole. È necessario un servizio rapido, efficiente e che offra dei vantaggi specifici. È qui che si posiziona NH Hotel Group, che con i suoi servizi offre non soltanto la convenienza, ma anche l’efficienza, l’eleganza e il comfort.

Grazie a NH+ Business Program e a Click & Meet – accessibili entrambi dalla piattaforma NH PRO - NH Hotel Group permette di approfittare di sconti esclusivi in base al numero di prenotazioni che si effettuano e di prenotare spazi per tutte le necessità. Che si abbia la necessità di organizzare un meeting in uno spazio al chiuso, all’aperto, per poche o per molte persone, tutte le necessità possono trovare soddisfazione all’interno degli hotel del Gruppo.

Con Click & Meet il business meeting negli hotel firmati NH Hotel Group si prenota online

Click & Meet è una funzione dedicata alla clientela business che permette di prenotare online location per riunioni di lavoro ed eventi fino a 20 persone scegliendo tra oltre 900 location sparse in 17 Paesi europei diversi.

Prenotare con Click & Meet è semplice: basta visitare il sito NHPro.com (una piattaforma lanciata un anno fa dedicata ai clienti business) e in pochi minuti si consulta il prezzo, la disponibilità della location prescelta e si effettua la prenotazione. Il servizio offre anche un accesso semplificato a tutti i pacchetti disponibili e la possibilità di cancellare gratuitamente le prenotazioni fino a 14 giorni prima dell’evento.

Data la ripresa a pieno regime dei meeting in presenza, NH Hotel Group sta già valutando la possibilità di ampliare il servizio Click & Meet, offrendo ad esempio la possibilità di prenotare sia la propria camera di albergo che uno spazio per organizzare le riunioni.

Già prima dell’inizio della pandemia, gli hotel del Gruppo erano tra le scelte preferite della clientela business per i propri incontri, grazie all’eleganza e alla affidabilità delle sue location. Soltanto nel 2019, i meeting organizzati nelle strutture di NH Hotel Group sono stati più di 110.000, per un totale di oltre 4 milioni di persone ospitate.

Questa funzionalità è attualmente disponibile in Italia, Spagna, Francia, Portogallo, Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Germania, Ungheria, Irlanda, Lussemburgo, Romania, Slovacchia, Svizzera, Paesi Bassi e Regno Unito.

Con NH+ Business Program, vantaggi e sconti per clienti e aziende

NH+ Business Program è un nuovo servizio rivolto principalmente alla clientela business che permette di accedere a vantaggi esclusivi, come sconti fino al 25% sui pernottamenti in tutto il mondo, uno sconto del 10% nei bar e nei ristoranti e riduzioni di prezzo su parcheggio, come anche copertura Wi-Fi premium, late check-out ed early check-in.

È sufficiente registrarsi gratuitamente online, inserire le proprie credenziali e in relazione al numero dei pernottamenti effettuati nell’arco di un anno, si accederà automaticamente a una delle seguenti quattro categorie:

Smart: riservata a coloro che prenotano per una notte, permette di accedere a uno sconto che va dal 12% al 20% sulle tariffe flessibili e un ulteriore 5% su quelle promozionali;

Advanced: riservata a coloro che prenotano da 10 a 24 notti, oltre ai primi due vantaggi della categoria precedente mette a disposizione anche l’early check-in e il late check-out;

Master: riservata a coloro che prenotano da 25 a 75 notti, prevede uno sconto tra il 17% e il 22% sulle tariffe flessibili, un ulteriore 5% su quelle promozionali e aggiunge ai vantaggi di cui sopra anche uno sconto del 20% sul parcheggio.

Elite: riservata a coloro che prenotano da 75 notti in su, prevede tutti i benefit elencati precedentemente, uno sconto massimo del 25% sulle tariffe flessibili, l’ulteriore 5% su quelle promozionali, l’utilizzo gratuito del Wi-Fi premium e uno sconto sui servizi.

Maggiori sono i soggiorni, più crescono i vantaggi.

Non solo business meeting

Le novità per la clientela business di NH Hotel Group non sono finite qua. Negli ultimi mesi il Gruppo ha lanciato diversi altri servizi.

Con Hotel Buyout by NH è possibile prenotare e utilizzare, in esclusiva e in completa privacy, alcuni dei suoi hotel, affittandoli tutti o in parte, con la massima flessibilità di personalizzazione in base alle esigenze della clientela.

Visitando Outdoor Spaces by NH si ha accesso ad un ampio database di spazi che permette di riservare spazi esterni esclusivi per le proprie riunioni come terrazze con vista, giardini privati, rooftop urbani e infinity pool.

Per andare incontro alle esigenze legate allo svolgimento di eventi in formato ibrido nasce Hybrid Meetings by NH, un servizio che consente di organizzare meeting ibridi capaci di mixare il virtuale al face-to-face. Grazie alla collaborazione con partner tecnologici affidabili è possibile organizzare riunioni, appuntamenti ed eventi raggiungendo anche il pubblico fisicamente assente, sempre sfruttando alcuni degli spazi più suggestivi degli hotel NH.

Smart Spaces, infine, permette di prenotare ambienti unici e silenziosi in cui lavorare o incontrare colleghi e partner, sfruttando tutti i comfort e i servizi offerti dalla Compagnia. Prenotando in una delle location di NH Hotel Group è possibile scegliere spazi per un massimo di 8 persone e approfittare di una serie di vantaggi:

libero accesso per i propri ospiti;

connessione Wi-Fi gratuita illimitata e accessibile a tutti;

monitor HD con webcam per organizzare conferenze web;

stampante laser con 25 stampe già incluse;

6 bevande (caffè e tè) e 2 bottiglie di acqua incluse;

servizio guardaroba 24/24 presso la reception e possibilità di custodire i propri oggetti personali in una cassaforte di sicurezza;

sconto del 15% su parcheggio, camera in day-use e servizi Food & Beverage.

L’impegno del Gruppo si conferma essere quello di offrire ai propri clienti business esperienze nuove e confortevoli, che li mettano in condizione di lavorare e organizzare meeting in maniera agevole e in location di livello.

Il profilo societario di NH Hotel Group

NH Hotel Group – part of Minor Hotels - è un operatore multinazionale e una delle compagnie alberghiere più importanti in Europa e America, dove gestisce più di 350 hotel.

Dal 2019 la compagnia lavora con Minor Hotels per integrare le due marche commerciali alberghiere in un unico marchio aziendale presente in più di 50 Paesi nel mondo. Si costituisce così un portfolio con più di 500 hotel suddivisi in otto diversi brand - NH Hotels, NH Collection, nhow, Tivoli, Anantara, Avani, Elewana e Oaks - che rappresenta un’ampia proposta alberghiera perfettamente in linea con le esigenze e i desideri dei viaggiatori moderni.

In Italia il gruppo è presente con 56 alberghi. L’offerta nel nostro Paese è caratterizzata da cinque categorie di hotel: Anantara – brand di lusso caratterizzato da strutture incantevoli e servizi d’eccellenza; NH Collection -premium hotel ubicati nelle location più suggestive delle principali città e con un livello di servizio capace di sorprendere gli ospiti; NH Hotels - urban hotels moderni e funzionali, un perfetto mix di comfort, servizio e location strategiche ma con tariffe accessibili; Avani - hotel che uniscono in perfetto equilibrio business e piacere, design e funzionalità, servizi e privacy, relax e lusso; e nhow- hotel di design non convenzionali dalla personalità unica.