Nasce Publytics, l’alternativa italiana a Google Analytics

Publytics, questo il nome del nuovo tool di digital analytics sviluppato da Foxtrot srl, una giovane azienda attiva da qualche anno nel settore dell’editoria online.

L’idea nasce da un problema che affligge tutti i player del settore, l’editoria digitale, da circa un anno: Google ha annunciato il ritiro di GA3 (Google Analytics 3) a favore della versione 4.

Di fatto GA3 non sarà più disponibile da qui a due mesi e chi non avrà migrato i propri dati e tracciamenti verrà migrato a forza sul nuovo prodotto.

Purtroppo per i publishers, come si chiamano gli editori digitali nel mondo, GA4 è un prodotto molto lontano dalle loro esigenze.

Il perché ce lo spiega Lorenzo Diaco, CEO di Foxtrot e figura di riferimento in questa iniziativa dell’azienda: «Internet è sempre più complessa ma le esigenze di chi gestisce un sito di tipo editoriale sono sempre le stesse: sapere quante persone visitano il sito, quante pagine viste vengono prodotte ogni giorno e, possibilmente, sapere queste cose in tempo reale.

Google Analytics 3 è ancora oggi lo standard mondiale per rispondere a queste esigenze e l’annuncio del suo ritiro è stato, per gli editori digitali, come sentir venire mancare la terra sotto i piedi».

«Google Analytics 4 è un prodotto radicalmente diverso dal 3 e, di fatto, non fornisce le informazioni che occorrono agli editori digitali» Continua Diaco «è uno strumento eccezionale per studiare precisi flussi di traffico e conversioni ma un pessimo misuratore di volumi. E’ un po’ come per un tagliaboschi dover passare dall’ascia al bisturi: difficilmente la sua attività potrà prosperare in futuro».

Abbiamo testato Publytics su Money.it e il risultato è stato sorprendente: è come utilizzare Google Analytics 3, ma funziona meglio!

Quasi certamente Publytics sarà la soluzione di tracking per il futuro di Money.it ma siamo certi che saranno molti gli editori che si affideranno in tutto il mondo a questa soluzione. Il problema per cui Publytics offre una soluzione è, infatti, globale.

Publytics è disponibile a partire da oggi per un test aperto: basta visitare Publytics.net, inserire il proprio sito e installare il codice di monitoraggio. I dati inizieranno ad apparire immediatamente, precisi, affidabili e con un cuore italiano.