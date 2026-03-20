Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Musk ha un nuovo piano. Vuole comprare attrezzature solari dalla Cina per $2,9 miliardi

Gabriele Marrone

20 Marzo 2026 - 10:14

Elon Musk torna a far parlare di sé con una scommessa miliardaria sull’energia solare.

Musk ha un nuovo piano. Vuole comprare attrezzature solari dalla Cina per $2,9 miliardi

Elon Musk torna a far parlare di sé con un progetto che potrebbe ridefinire gli equilibri dell’energia globale. Secondo fonti vicine al dossier, Tesla è in trattative avanzate con diverse aziende cinesi per l’acquisto di macchinari destinati alla produzione di pannelli solari, per un valore complessivo di circa 2,9 miliardi di dollari, pari a oltre 2,6 miliardi di euro.

Un investimento industriale quello di Musk, certo, ma anche un tassello chiave nella macro-strategia del fondatore di Tesla, che mira a costruire una gigantesca capacità produttiva di energia solare negli Stati Uniti e a ridurre la dipendenza dalle fonti fossili.

Il nuovo piano di Musk dipende dalla Cina

Il piano è ambizioso, come spesso accade quando c’è Musk di mezzo. Tesla punta infatti a sviluppare fino a 100 gigawatt di capacità produttiva solare sul suolo americano entro il 2028, un livello che, nelle intenzioni del manager, potrebbe contribuire in modo sostanziale a coprire il fabbisogno energetico nazionale. Dietro questa accelerazione c’è anche un fattore strutturale legato alla crescita esplosiva della domanda di elettricità, alimentata soprattutto dai data center e dal boom dell’intelligenza artificiale. In questo scenario, il solare diventa una leva strategica, oltre che economica.

leggi anche

Quanti soldi ha Elon Musk? L’uomo più ricco del mondo supera 700 miliardi di dollari
Quanti soldi ha Elon Musk? L'uomo più ricco del mondo supera 700 miliardi di dollari

Il paradosso: per l’indipendenza degli USA servono i cinesi

Il cuore della notizia sta però in una profonda contraddizione. Nonostante gli Stati Uniti stiano cercando di costruire una filiera domestica dell’energia solare, Tesla continua a guardare alla Cina per le tecnologie chiave.
Tra i potenziali fornitori di Musk spiccano aziende come Suzhou Maxwell Technologies, Shenzhen S.C New Energy Technology e Laplace Renewable Energy Technology, tutte leader nella produzione di macchinari avanzati per celle fotovoltaiche. Una parte delle apparecchiature però, tra cui le linee di produzione per la stampa delle celle, richiederà l’approvazione all’export da parte delle autorità cinesi, un altro elemento che introduce un ulteriore livello di complessità sul piano geopolitico.

Per i produttori cinesi, l’accordo rappresenterebbe una boccata d’ossigeno in un momento di eccesso di capacità produttiva e domanda interna debole. Per gli Stati Uniti, invece, il progetto mette in luce una realtà difficile da aggirare. Nonostante le politiche industriali aggressive e i dazi sulle importazioni imposti da Trump, la transizione energetica continua a dipendere, almeno in parte, dalla tecnologia sviluppata in Cina.

Il Texas ha un ruolo cruciale

Le prime consegne, secondo le indiscrezioni, dovrebbero arrivare entro l’autunno e sarebbero destinate principalmente al Texas, dove Tesla intende concentrare una parte rilevante della produzione. L’energia generata servirà alle attività dell’azienda e al supporto delle operazioni di SpaceX, elemento che conferma una sempre più forte integrazione tra le diverse iniziative imprenditoriali di Musk.

Se il piano dovesse concretizzarsi, potrebbe accelerare in modo significativo la transizione energetica americana. Ma allo stesso tempo, riapre il dibattito su quanto sia davvero possibile, oggi, parlare di indipendenza industriale in un mondo profondamente interconnesso.

leggi anche

Processo a Musk, l’accusa: ecco come ha truffato gli investitori di Twitter
Processo a Musk, l'accusa: ecco come ha truffato gli investitori di Twitter

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Cina
# Elon Musk
# Energia

Seguici su

FT logo

Boom clamoroso in Borsa. Questa azienda vola oltre il 500% al suo debutto

IPO da capogiro. Perché il titolo di questa azienda ha fatto meglio di quasi (…)

18 marzo 2026

Rivelazione del Financial Times. 10 miliardi $ in fuga da questi fondi di private credit

Allarme a Wall Street: la corsa ai riscatti scuote il boom del credito (…)

16 marzo 2026

C’è un “trucco” per avere una pensione più alta, secondo il Financial Times

L’AI promette pensioni migliori ma è davvero così? L’analisi del Financial (…)

12 marzo 2026

Perché il petrolio a 200 dollari al barile non è più impensabile?

Cosa succede se il flusso di petrolio si ferma davvero? Il prezzo sarebbe (…)

9 marzo 2026

Sorpasso clamoroso. L’Italia supera il Regno Unito in un indicatore chiave

Smentiti i segnali di crisi dell’Italia che ora sorpassa il Regno (…)

5 marzo 2026

Il piano del Regno Unito per usare i soldi dei pensionati per investimenti rischiosi

Addio pensioni tradizionali? Ecco che fine faranno le pensioni degli (…)

2 marzo 2026

SONDAGGIO
Termina il 23/03/2026 L'Italia si qualificherà ai Mondiali 2026?
VOTA ORA

Trading online
in Demo

Fai Trading Online senza rischi con un conto demo gratuito: puoi operare su Forex, Borsa, Indici, Materie prime e Criptovalute.

Money.it Prova gratis

Selezionati per te

Un'altra banca nei guai. Chiudono 44 filiali, 300 posti di lavoro a rischio

News imprese

Un’altra banca nei guai. Chiudono 44 filiali, 300 posti di lavoro a rischio
Leonardo, 17.000 assunzioni in arrivo. Ecco posizioni e stipendi

News imprese

Leonardo, 17.000 assunzioni in arrivo. Ecco posizioni e stipendi

Correlato

Processo a Musk, l'accusa: ecco come ha truffato gli investitori di Twitter

News imprese

Processo a Musk, l’accusa: ecco come ha truffato gli investitori di Twitter