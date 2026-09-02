Morgan Stanley punta su Argenx, una biotech tra le più preziose in Europa che può superare i 130 miliardi

Nel biotech il confine tra una società di successo e un futuro gigante del settore è molto più sottile di quanto possa sembrare. Un farmaco può trasformare radicalmente i conti di un’azienda, ma non basta necessariamente per costruire una crescita destinata a durare per un decennio.

La differenza emerge quando quel primo successo diventa il punto di partenza per qualcosa di più grande. Nuove indicazioni, altri farmaci, una capacità crescente di finanziare la ricerca con la cassa generata internamente e, soprattutto, la possibilità di ridurre progressivamente la dipendenza da un singolo prodotto.

È proprio questa trasformazione ad aver attirato l’attenzione di Morgan Stanley su una delle società più importanti del biotech europeo. La domanda posta dagli analisti non riguarda più soltanto quanto possa crescere il suo farmaco di punta, ma fino a che punto possa cambiare la dimensione dell’intera società.

Morgan Stanley e il confronto con Vertex

La società è Argenx, gruppo di immunologia quotato a Bruxelles e al Nasdaq, che il 31 agosto ha chiuso sull’Euronext a 875,60 euro.

Morgan Stanley ha confermato il giudizio Overweight e aumentato nuovamente il proprio prezzo obiettivo. Il target formulato sull’ADR americano è salito da 1.230 a 1.250 dollari. Convertito al cambio di riferimento del 31 agosto, pari a 1,1596 dollari per euro, equivale a circa 1.078 euro per azione.

Rispetto ai 875,60 euro della chiusura di Bruxelles, la distanza è quindi del 23,1%.

Il dato, però, racconta solo una parte della storia.

Morgan Stanley sta guardando oltre il classico orizzonte di dodici mesi dei target price e ha posto Argenx a confronto con Vertex Pharmaceuticals, uno dei maggiori casi di creazione di valore nel biotech mondiale.

La tesi è che Argenx possa evolvere verso un modello simile: partire da un franchise dominante, utilizzarne la capacità di generare cassa per allargare continuamente il mercato e, nel frattempo, costruire altri motori di crescita.

La differenza dimensionale resta enorme. Alla fine di agosto Argenx capitalizzava, convertendo in euro i valori di mercato, circa 55 miliardi. Vertex valeva invece nell’ordine dei 118 miliardi di euro.

Raggiungere una dimensione paragonabile significherebbe quindi più che raddoppiare l’attuale capitalizzazione di Argenx.

Non è il target ufficiale di Morgan Stanley e non deve essere interpretato come una previsione di prezzo. È la dimensione teorica del confronto industriale che la banca sta mettendo sul tavolo.

Perché Vertex è diventata il modello

Vertex è riuscita in qualcosa che poche società biotech riescono a realizzare.

Ha costruito un franchise dominante nella fibrosi cistica e ha continuato per anni a migliorarlo attraverso nuove generazioni di farmaci, ampliando la popolazione di pazienti trattabili e mantenendo una posizione competitiva molto forte.

Questa attività ha prodotto ricavi, margini e liquidità sufficienti per finanziare un’espansione progressiva in altre aree.

Per il 2026 Vertex prevede ricavi nell’ordine di 11,3 miliardi di euro una volta convertita in euro la guidance societaria. Accanto alla fibrosi cistica stanno acquisendo peso le emoglobinopatie, il trattamento del dolore e altri programmi. L’acquisizione di Crinetics aggiunge inoltre l’endocrinologia alle aree strategiche del gruppo.

La caratteristica decisiva del modello Vertex non è quindi avere scoperto un farmaco molto redditizio, quanto essere riuscita a trasformare quel successo in una piattaforma capace di produrre una successione di opportunità.

Ed è precisamente qui che il caso Argenx comincia a diventare interessante.

Vyvgart non è più soltanto un blockbuster

Il punto di partenza è Vyvgart, il farmaco che ha cambiato la dimensione economica di Argenx.

Nel secondo trimestre 2026 le vendite hanno raggiunto 1,516 miliardi di dollari, pari a circa 1,31 miliardi di euro utilizzando lo stesso cambio di riferimento. La crescita rispetto all’anno precedente è stata del 60%.

Nel primo semestre le vendite hanno superato 2,8 miliardi di dollari, circa 2,43 miliardi di euro al cambio utilizzato per rendere omogenei i valori nell’articolo.

Il dato fondamentale è che Vyvgart non deve necessariamente trovare ogni volta un nuovo meccanismo biologico per continuare a crescere.

Il farmaco blocca il recettore neonatale Fc, FcRn, riducendo la quantità di immunoglobuline IgG circolanti. Gli autoanticorpi IgG sono coinvolti in numerose malattie autoimmuni e questo consente potenzialmente di utilizzare la stessa molecola in patologie differenti.

È la logica che Argenx definisce “pipeline-in-a-product”.

Un solo farmaco può quindi produrre una sequenza di nuove indicazioni, ognuna delle quali amplia il mercato potenziale senza costringere la società a ripartire completamente da zero.

Oggi Vyvgart è già commercializzato nella miastenia gravis generalizzata e nella CIDP, mentre lo sviluppo clinico comprende altre patologie autoimmuni come miosite, trombocitopenia immune, malattia di Graves, sindrome di Sjögren e miastenia oculare.

ALKIVIA cambia la percezione del mercato

Il 17 agosto è arrivato uno dei risultati clinici più importanti dell’anno per Argenx.

Lo studio di fase 3 ALKIVIA ha raggiunto l’endpoint primario nella popolazione combinata di pazienti con miosite autoimmune, comprendente immune-mediated necrotizing myopathy, IMNM, e dermatomiosite.

Il miglioramento medio del Total Improvement Score con Vyvgart Hytrulo è stato di 47,95 punti contro 32,56 del placebo, con una differenza di 15,4 punti e una significatività statistica pari a p=0,0011.

Il sottogruppo IMNM ha raggiunto autonomamente la significatività statistica. Nella dermatomiosite il miglioramento ha mostrato una dimensione comparabile, ma non ha raggiunto la soglia statistica nel sottogruppo considerato separatamente.

Per il mercato il risultato ha comunque avuto un significato che va oltre la singola indicazione.

ALKIVIA rafforza infatti l’ipotesi secondo cui intervenire sugli autoanticorpi attraverso FcRn possa funzionare in un ventaglio di malattie sufficientemente ampio da trasformare Vyvgart in una piattaforma terapeutica.

È anche il motivo per cui, dopo il 17 agosto, numerosi broker hanno rivisto rapidamente le proprie valutazioni.

UBS vede Vyvgart avvicinarsi ai 20 miliardi di vendite

La revisione più netta è arrivata da UBS il 26 agosto.

La banca ha promosso Argenx da Neutral a Buy e ha aumentato il target price da 960 a 1.400 dollari. Tradotto in euro al cambio del 31 agosto, il nuovo obiettivo corrisponde a circa 1.207 euro.

La distanza rispetto agli 875,60 euro di Bruxelles è del 37,9%.

Alla base della revisione c’è soprattutto una rivalutazione delle dimensioni potenziali di Vyvgart. UBS ipotizza vendite di picco risk-adjusted nell’ordine di 18 miliardi di dollari e oltre 20 miliardi in uno scenario non corretto per il rischio clinico.

Sono dimensioni che spostano completamente il modo in cui il farmaco può essere valutato.

Vyvgart non sarebbe più semplicemente un blockbuster da alcuni miliardi di fatturato, ma uno dei maggiori franchise farmaceutici al mondo.

Wells Fargo arriva a oltre 1.200 euro

Ancora più alto è il target di Wells Fargo.

Il 26 agosto il broker ha confermato Overweight portando il prezzo obiettivo da 1.350 a 1.415 dollari. Convertito in euro, il target è di circa 1.220 euro.

Rispetto alla chiusura di Bruxelles del 31 agosto, significa una distanza del 39,4%.

Wells Fargo considera possibile nel tempo una progressiva rivalutazione della società verso una capitalizzazione molto superiore a quella attuale, a condizione che Argenx riesca a trasformare la crescita di Vyvgart in una piattaforma multiprodotto.

Ed è questo passaggio che separa ancora Argenx dalla Vertex immaginata da Morgan Stanley.

Una raffica di target dopo i dati sulla miosite

L’orientamento positivo non riguarda soltanto Morgan Stanley, UBS e Wells Fargo.

TD Cowen ha portato il proprio obiettivo da 1.146 a 1.353 dollari. In termini europei significa circa 1.167 euro per azione, il 33,3% sopra i 875,60 euro di riferimento.

Citi ha confermato Buy aumentando il target da 1.203 a 1.301 dollari, equivalenti a circa 1.122 euro. Il margine teorico rispetto alla quotazione europea è del 28,1%.

Piper Sandler ha portato il target da 1.075 a 1.215 dollari mantenendo Overweight. La conversione porta il prezzo obiettivo a circa 1.048 euro, con una distanza del 19,7%.

Citizens ha aumentato il proprio target da 932 a 1.200 dollari e ha mantenuto Market Outperform. In euro si tratta di circa 1.035 euro, il 18,2% sopra il prezzo del 31 agosto.

H.C. Wainwright ha confermato Buy e portato l’obiettivo da 940 a 1.202 dollari, equivalenti a circa 1.037 euro. La distanza dalla quotazione di Bruxelles è del 18,4%.

Wedbush ha alzato il target da 1.050 a 1.150 dollari mantenendo Outperform. Convertito, il nuovo riferimento è di circa 992 euro, il 13,3% sopra il prezzo di mercato.

Bank of America ha confermato Buy portando l’obiettivo da 1.088 a 1.136 dollari. Il corrispondente target europeo è di circa 980 euro, con un differenziale dell’11,9%.

RBC Capital ha aumentato il prezzo obiettivo da 1.025 a 1.100 dollari mantenendo Outperform. Si tratta di circa 949 euro, l’8,3% sopra la chiusura di Bruxelles.

Truist ha confermato Buy aumentando il target da 1.030 a 1.095 dollari, equivalenti a circa 944 euro e a un margine del 7,8%.

Guggenheim aveva inoltre ripreso la copertura all’inizio di agosto con Buy e un target di 1.185 dollari. Convertito in euro, significa circa 1.022 euro, il 16,7% sopra il valore di riferimento.

I broker europei sono più facili da confrontare

Alcuni analisti hanno pubblicato direttamente target sull’azione quotata in Europa, eliminando quindi qualsiasi necessità di conversione.

Goldman Sachs ha confermato Buy il 18 agosto e portato il target da 907 a 973 euro. Rispetto agli 875,60 euro del 31 agosto, il margine è dell’11,1%.

La banca ha inoltre mantenuto Argenx nella propria Conviction List, riducendo il rischio attribuito nel modello alle opportunità di Vyvgart nella miosite dopo i risultati di ALKIVIA.

JPMorgan aveva indicato il 6 agosto un target di 950 euro con giudizio Overweight. Rispetto al prezzo di fine mese la distanza è dell’8,5%.

KBC Securities ha mantenuto Buy ma ha ridotto leggermente il target da 900 a 890 euro. A fine agosto il margine residuo era quindi appena dell’1,6%.

La presenza di valutazioni così diverse è significativa. Il consenso sulla qualità del franchise è elevato, ma il mercato non è unanime sul prezzo che sia ragionevole pagare oggi per quella crescita.

Deutsche Bank frena dopo il rally

La posizione più interessante in senso contrario arriva proprio da Deutsche Bank.

Il 25 agosto la banca ha aumentato il proprio target da 900 a 925 euro, ma contemporaneamente ha abbassato il giudizio da Buy a Hold.

Il nuovo obiettivo è soltanto il 5,6% superiore alla chiusura del 31 agosto.

Il problema, secondo Deutsche Bank, non è un peggioramento delle prospettive industriali. Al contrario, il broker ha ulteriormente aumentato le proprie aspettative sulle vendite massime di Vyvgart, portandole a circa 14 miliardi di dollari.

La prudenza nasce dalla quotazione.

Dalla precedente promozione del titolo a marzo, Argenx aveva guadagnato quasi il 50%. Una parte importante dei risultati positivi attesi, compresi quelli sulla miosite, era quindi già entrata nelle valutazioni.

È un’obiezione importante perché evidenzia il principale rischio della storia di Argenx: non serve soltanto che la società continui a ottenere buoni risultati. Deve riuscire a battere aspettative già molto elevate.

Il vero test si chiama empasiprubart

Per diventare realmente paragonabile a Vertex, Argenx deve dimostrare qualcosa che Vyvgart, da solo, non può dimostrare.

Deve creare un secondo grande franchise.

Il candidato più avanzato è empasiprubart, un anticorpo diretto contro il fattore C2 del complemento.

Il farmaco è in sviluppo nella neuropatia motoria multifocale, MMN, e nella CIDP. Viene inoltre studiato in combinazione con Vyvgart nella miastenia generalizzata.

I risultati dello studio di fase 3 EMPASSION nella MMN sono attesi nel quarto trimestre 2026.

Questa scadenza potrebbe avere un’importanza strategica superiore a quella di una normale lettura clinica. Un risultato positivo fornirebbe la prima prova concreta che Argenx può costruire un prodotto importante anche al di fuori del franchise efgartigimod.

Se Vyvgart rappresenta il primo pilastro, empasiprubart potrebbe quindi diventare il secondo.

La pipeline si allarga anche attraverso acquisizioni

Argenx non sta affidando questa trasformazione soltanto alla ricerca interna. Il 27 agosto ha completato l’acquisizione di Forte Biosciences, aggiungendo alla pipeline FB102, un anticorpo anti-CD122 che ha già fornito una proof-of-concept clinica nella vitiligine e nella celiachia.

L’obiettivo è valutare il farmaco in altre malattie autoimmuni.

Anche questa operazione può essere letta alla luce del confronto con Vertex. Una biotech matura non utilizza più tutta la liquidità esclusivamente per finanziare gli studi del proprio farmaco principale, ma può impiegarne una parte per acquisire nuove tecnologie e nuovi programmi.

Più Argenx riuscirà ad ampliare il portafoglio mantenendo una logica scientifica coerente nell’immunologia, meno dipenderà nel tempo da Vyvgart.

Da 55 a oltre 100 miliardi: cosa dovrebbe accadere

Il confronto con Vertex permette infine di quantificare la dimensione della tesi.

Ai valori di fine agosto Argenx vale circa 55 miliardi di euro. Vertex circa 118 miliardi.

Per arrivare alla stessa scala, Argenx dovrebbe quindi più che raddoppiare la propria capitalizzazione.

Uno scenario del genere richiederebbe una combinazione di risultati molto impegnativa: prosecuzione della forte crescita di Vyvgart, approvazione di diverse nuove indicazioni, successo commerciale nella miosite, risultati convincenti nei programmi su ITP, Sjögren e Graves e almeno un secondo farmaco capace di generare un franchise autonomo.

È per questo che il target di Morgan Stanley, circa 1.078 euro dopo la conversione, non va confuso con il confronto di lungo periodo con Vertex.

Il primo rappresenta una valutazione a dodici mesi. Il secondo è una possibile traiettoria industriale che richiederebbe anni e numerosi risultati clinici favorevoli.

Per chi osserva il titolo, il punto più utile non è quindi stabilire se Argenx sia destinata a diventare necessariamente la prossima Vertex. È verificare progressivamente se la società stia accumulando gli elementi necessari per meritare quella comparazione.

I prossimi dati clinici, l’allargamento delle indicazioni di Vyvgart e soprattutto la capacità di far emergere un secondo franchise saranno i parametri più significativi. I target degli analisti fotografano aspettative che oggi restano prevalentemente positive, ma la dispersione tra poco più di 890 euro e oltre 1.200 euro mostra quanto sia ancora aperto il dibattito sulla valutazione.

La storia industriale appare quindi molto più avanzata rispetto a quella di una tradizionale biotech dipendente da un singolo studio clinico. Ma proprio le dimensioni già raggiunte impongono di distinguere tra crescita dell’azienda e crescita della quotazione: perché, quando le aspettative sono elevate, anche risultati molto buoni possono non essere sufficienti se sono già incorporati nei prezzi.