Moody’s alza le previsioni sul Pil indiano per il 2024: Delhi continua a crescere

Arrivano buone notizie per l’India. L’agenzia di rating Moody’s ha rivisto al rialzo le previsioni di crescita del Paese per l’anno solare 2024, portandole al +6,8% dal +6,1% stimato in precedenza sulla base di dati economici forti. La modifica è avvenuta dopo che il gigante asiatico ha registrato una crescita del pil reale pari all’+8,4% su base annua nel trimestre di dicembre, con un conseguente +7,6% per il 2023-24.

“L’economia indiana ha registrato buoni risultati e i dati più forti del previsto nel 2023 ci hanno portato ad aumentare la nostra stima di crescita per il 2024 dal 6,1% al 6,8%”, ha affermato Moody’s nel suo Global Macroeconomic Outlook per il 2024, spiegando che “l’India probabilmente rimarrà l’economia in più rapida crescita tra le economie del G-20”.

Negli ultimi tre mesi dello scorso anno, l’economia indiana è cresciuta a ritmi elevati, guidata da una forte attività manifatturiera ed edilizia, registrando un +8,4% rispetto al +6,6% stimato dagli analisti. Gli indicatori ad alta frequenza di Delhi mostrano come il forte slancio della sua economia nel terzo e quarto trimestre si sia protratto anche nel primo trimestre dell’anno solare in corso. [...]