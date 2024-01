Cos’è e come funziona Money Certified, la certificazione delle notizie di Money.it

In un’epoca in cui la diffusione di informazioni false e fuorvianti è in costante aumento, Money.it si pone all’avanguardia nella lotta contro le fake news con il lancio di «Money Certified», un servizio rivoluzionario di certificazione delle notizie basato sulla tecnologia blockchain.

Questo articolo intende spiegare il funzionamento di Money Certified, le motivazioni che ci hanno spinto a crearlo e quello che vorremmo fosse il suo impatto nel mondo dell’informazione digitale.

Il Futuro dell’Informazione Digitale

Con il lancio di Money Certified, Money.it non solo eleva gli standard di affidabilità e trasparenza nel giornalismo finanziario, ma apre anche la strada a nuove possibilità nell’ambito dell’informazione digitale.

Questo servizio rappresenta un passo importante verso un futuro in cui i lettori possono fidarsi pienamente delle notizie che leggono online.

Cos’è Money Certified?

Money Certified è un servizio innovativo introdotto da Money.it, che utilizza la tecnologia blockchain per certificare l’autenticità e l’integrità delle notizie pubblicate sul suo sito. Questo sistema garantisce che ogni articolo, reportage o analisi finanziaria pubblicata sia verificabile in termini di origine e contenuto, offrendo ai lettori una fonte affidabile e trasparente di informazione.

Inoltre, a partire dall’estate 2023, una selezione di notizie di Money.it viene certificata nell’ambito della lotta alle fake news, aggiungendo ai contenuti certificati anche le fonti utilizzate per produrle, garantendone così provenienza e persistenza: qualsiasi modifica al contenuto o alle fonti invaliderebbe immediatamente la certificazione.

Il Ruolo della Blockchain

La scelta di impiegare la blockchain per Money Certified non è casuale: questa tecnologia, nota principalmente per il suo utilizzo nelle criptovalute, è ideale per la certificazione delle notizie grazie alla sua natura immutabile e decentralizzata.

Ogni volta che una notizia viene pubblicata su Money.it, viene creata una «impronta digitale» unica (l’hash del contenuto), che viene registrata sulla blockchain. Questo processo garantisce che l’articolo non possa essere modificato retroattivamente, assicurando così l’integrità dell’informazione di Money.it.

Il sistema di certificazione copre oltre la metà dei contenuti pubblicati quotidianamente da Money.it.

Combattere le Fake News

Money Certified si pone come uno strumento cruciale nella lotta contro le fake news. In un mondo dove le informazioni possono essere facilmente manipolate, questo servizio offre ai lettori la sicurezza che ciò che stanno leggendo è accurato e non alterato. Se spesso la verità è sfuggente e i punti di vista possono cambiare nel tempo alla luce di nuove informazioni disponibili, riteniamo che sia un preciso dovere di chi fa informazione, specie nel veloce mondo della rete, garantire solidità e trasparenza nei processi che portano le notizie a essere selezionate, redatte e pubblicate.

I lettori possono verificare autonomamente l’autenticità di ogni notizia, contribuendo a promuovere una cultura dell’informazione basata sulla fiducia e sulla trasparenza.

Come Funziona il Processo di Certificazione?

Il processo di certificazione inizia non appena un articolo viene pubblicato su Money.it. L’articolo viene automaticamente registrato sulla blockchain, con la creazione di un hash unico che ne certifica l’originalità. Questo hash è poi visibile e verificabile da chiunque insieme alla marca temporale del momento in cui la certificazione è avvenuta, offrendo una prova tangibile e inoppugnabile dell’autenticità dell’articolo.

Money Certified rappresenta un’innovazione significativa nel campo dell’informazione digitale. Utilizzando la tecnologia blockchain, Money.it non solo combatte le fake news, ma rafforza anche la fiducia dei suoi lettori nell’integrità delle notizie.

In un mondo sempre più digitale, iniziative come Money Certified sono essenziali per garantire un’informazione di qualità e affidabile.