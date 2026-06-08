Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Mondiali USA 2026, c’è un modo per seguirli tutti a soli 9,99 euro

Pasquale Conte

8 Giugno 2026 - 20:21

È tutto pronto per il fischio d’inizio dei Mondiali USA 2026. Sei pronto per seguirli tutti? Ecco l’offerta definitiva per non perdere nulla a 9,99 euro.

Mondiali USA 2026, c’è un modo per seguirli tutti a soli 9,99 euro
Aggiungi Money.it come
Fonte preferita su Google

A pochi giorni dalla partita d’esordio dei Mondiali di Calcio USA 2026, milioni di tifosi in tutto il mondo si stanno preparando per non perdere nemmeno una partita. C’è chi seguirà i match sul divano di casa, chi in compagnia dei propri amici al bar, chi davanti a una grigliata e via dicendo. Pur non essendoci l’Italia, questo appuntamento rimane imperdibile per i veri appassionati di pallone.

La Rai trasmetterà in chiaro 35 partite del torneo su un totale di 104, obbligando chi vuole vedere tutte le partite ad abbonarsi a DAZN. Ma come fare per risparmiare? Ci sono metodi per non dover sottoscrivere un piano da 30-40 euro al mese? Fortunatamente sì, è stata lanciata una nuova promozione completamente legale che ti dà accesso totale a tutte e 104 le partite pagando solamente 9,99 euro una tantum.

leggi anche

L’emoji del pallone si trasforma. WhatsApp celebra i Mondiali con il Trionda
L'emoji del pallone si trasforma. WhatsApp celebra i Mondiali con il Trionda

Come seguire i Mondiali a 9,99 euro

Per permettere a più tifosi di seguire i Mondiali, TIM e DAZN hanno deciso di lanciare una nuova promozione imperdibile. Per tutti i clienti dell’operatore telefonico, infatti, c’è la possibilità di sottoscrivere il Pass Mondiali di DAZN a soli 9,99 euro. Si tratta di un singolo abbonamento senza vincoli che consente di seguire tutte le partite della Coppa del Mondo senza doversi iscrivere a TIM VISION con uno dei pacchetti che includono DAZN Full o DAZN Family.

Cosa include il Pass Mondiali di DAZN? Tutte le 104 partite del torneo live e on demand, ma anche gli highlights, gli show originali di approfondimento e l’accesso all’archivio di FIFA+ per rivedere partite storiche e documentari di tutte le edizioni della competizione più famosa al mondo.

L’offerta è accessibile a tutti i già clienti TIM senza offerte TIMVISION Sport attive o per coloro che hanno pacchetti di TIMVISION legati al solo intrattenimento. Dunque tutti quelli che già non includono DAZN. È possibile usufruirne solo fino al 27 giugno 2026, salvo ulteriori proroghe o cambiamenti.

Quanto costa DAZN in Italia

Se preferisci affidarti direttamente a DAZN per seguire i Mondiali USA 2026 in diretta dalla tua TV o dal tuo computer, puoi sottoscrivere uno dei piani per i nuovi abbonati in Italia. Ovviamente il canone varia in base al pacchetto scelto e alla modalità di pagamento.

DAZN Full ha un costo di 46,99 euro al mese senza vincoli o di 36,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi. In alternativa, c’è l’annuale che ha un costo di 379,00 euro una tantum.

Gli altri pacchetti DAZN Goal e DAZN Sports non includono i Mondiali USA 2026, ma possono fare al caso tuo se segui altri sport. C’è infine DAZN Goal che costa 19,99 euro al mese o 129 euro all’anno che ti offre il calcio internazionale europeo, la Serie B e il calcio femminile.

leggi anche

Le 5 auto più costose dei giocatori ai Mondiali 2026
Le 5 auto più costose dei giocatori ai Mondiali 2026

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Calcio
# Sport
# Mondiali di calcio
# Dazn

Seguici su

FT logo

Quanto valore sta creando (davvero) l’intelligenza artificiale?

I cambiamenti sorprendenti nella velocità e nei volumi di lavoro non sempre (…)

5 giugno 2026

Il piano dell’UE per rilanciare l’economia italiana è fallito. Ed ora?

La crescita rimane debole nonostante l’Italia sia la principale (…)

26 maggio 2026

Attenzione Italia. La crisi energetica potrebbe essere solo all’inizio

I mercati dei futures sul petrolio sembrano tranquilli, ma la storia (…)

21 maggio 2026

Questa azienda della Repubblica Ceca mette alla prova Berlino e Parigi con un’offerta di partecipazione nel produttore di carri armati KNDS

Czechoslovak Group punta a entrare in KNDS con un’offerta in contanti, (…)

14 maggio 2026

Esclusiva del FT svela come i dipendenti di Amazon usa l’AI per guadagnare punti in azienda

Scandalo AI ad Amazon: dipendenti creano agenti per mandare email inutili e (…)

12 maggio 2026

JPMorgan e Goldman sotto attacco. Ecco le banche europee pronte a prendersi fette di mercato

Non puntare solo su JPMorgan: perché i grandi clienti vogliono ora una banca (…)

7 maggio 2026

SONDAGGIO
Termina il 10/06/2026 È giusto esista ancora l'esame di Maturità nel 2026?
VOTA ORA

Selezionati per te

Netflix non sarà più disponibile su questi televisori a partire dal 6 maggio

Tecnologia

Netflix non sarà più disponibile su questi televisori a partire dal 6 maggio
TIM annuncia nuovi aumenti dal 7 giugno 2026. Ecco tutte le offerte coinvolte

Tecnologia

TIM annuncia nuovi aumenti dal 7 giugno 2026. Ecco tutte le offerte coinvolte

Correlato

L'emoji del pallone si trasforma. WhatsApp celebra i Mondiali con il Trionda

Tablet e Smartphone

L’emoji del pallone si trasforma. WhatsApp celebra i Mondiali con il Trionda