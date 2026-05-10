Se sei un appassionato/a di calcio e non ti perdi mai una partita (nonostante non giochi la tua squadra del cuore), se hai dimestichezza con i social e non hai altri impegni tra giungo e luglio 2026, potresti avere tutte le carte in regola per candidarti a una nuova posizione di lavoro molto singolare e curiosa. FOX Sports è infatti alla ricerca di un candidato/a che guardi tutte le partite dei Mondiali 2026 ed è disposto a pagare 50.000$, cioè più di €42.000, per questa posizione.

Per molti potrebbe essere il lavoro dei sogni, visto che basterebbe godersi 39 giorni di match per un totale di 104 partite per ottenere una retribuzione molto interessante. Ma l’emittente sceglierà un solo candidato che possieda i requisiti ideali per svolgere questo ruolo.

Ecco come candidarsi per la posizione di “Chief World Cup Watcher” e quali scadenze rispettare per non perdere questa incredibile opportuntà.

Questa emittente ti paga per guardare le partite dei Mondiali 2026

Da alcuni giorni su Indeed è apparsa una strana offerta di lavoro che sembra coronare il sogno di moltissimi appassionati di calcio. FOX Sports è alla ricerca di un “Chief World Cup Watcher”, ovvero un «Capo Spettatore della Coppa del Mondo». Questa figura è un appassionato/a specializzato nella FIFA World Cup 2026 e deve essere disponibile a guardare tutte le partite dei Mondiali 2026. Lo stipendio è di 50.000 dollari e la posizione è aperta a candidati di sesso maschile o femminile.

A partire dall’11 giugno infatti avranno inizio i Mondiali di calcio 2026 e, nonostante l’Italia sia stata esclusa dalla competizione, molti appassionati non si perderanno i match più importanti. La serata finale si terrà invece il 19 luglio, quando si scoprirà il vincitore.

L’emittente televisiva ha quindi lanciato la sfida: tutti gli appassionati di calcio hanno la possibilità di essere pagati per guardare tutte le partite del Mondiale. Un sogno? Per molti si, ma per un fortunato candidato potrebbe diventare realtà.

“Chief World Cup Watcher”: chi è e di cosa si occupa?

In che cosa consiste il ruolo di “Chief World Cup Watcher”? Non basta sedersi sul divano della propria casa e accendere in televisore. La posizione in oggetto è un po’ diversa. L’esperienza di visione sarà interamente basata su FOX One, il servizio di streaming direct-to-consumer proprietario dell’emittente.

Il candidato o la candidata selezionato/a, quindi, dovrà recarsi presso un ufficio personale progettato ad hoc, situato nel cuore di Times Square, a New York City: da lì potrà godersi ogni singolo minuto di tutte le 104 partite dei Mondiali distribuite su 39 giornate di match. L’impegno occupa infatti poco più di un mese, dall’11 giugno 2026 al 19 luglio 2026.

Oltre a godersi la partita in 4K, il candidato selezionato sarà anche responsabile della creazione attiva di contenuti social sul posto per trasformare quell’ufficio privato in un salotto collettivo. Un po’ di dimestichezza con le piattaforme è necessaria.

Come candidarsi per ottenere €42.000

Per candidarsi al ruolo di “Chief World Cup Watcher” non basta mandare il proprio curriculum su Indeen: il processo di selezione è molto più lungo e complesso. Infatti, l’emittente valuterà solo i profili più in linea con il ruolo in oggetto.

Per essere selezionati gli aspiranti dovranno aggiornare il proprio profilo Indeed, assicurandosi che le impostazioni siano regolate su “Employers can find you”. Saranno poi prese in considerazione eventuali esperienze in ambito reportage, giornalismo e content creation.

Sebbene non siano stati fissati requisiti specifici o limiti di età, ci sono delle condizioni da rispettare per candidarsi a questo ruolo. Gli interessati, infatti, dovranno pubblicare un breve video sui social in cui presentano le proprie qualifiche, utilizzando esclusivamente l’hashtag #FOXOneChiefWorldCupWatcher. Non è obbligatorio, ma fortemente consigliato.

Le candidature si possono inviare fino al 17 maggio 2026, mentre il candidato che avrà la possibilità di essere pagato per vedere tutte le partite dei Mondiali verrà svelato il 6 giugno durante la trasmissione FOX della partita Boston Red Sox vs. New York Yankees.