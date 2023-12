Mondiale per Club: come possono qualificarsi Milan, Napoli e Lazio. La Juve spera

Mondiale per Club: come possono qualificarsi Milan, Napoli e Lazio? Questa è la domanda che si staranno facendo tanti tifosi compresi quella della Juventus, con i bianconeri fuori dalle Coppe in questa stagione che probabilmente staranno “gufando” contro i tre club.

Nel 2025 il Mondiale per Club cambierà il suo format: 32 squadre partecipanti e un montepremi che dovrebbe aggirarsi sui 2 miliardi euro. Una formula che ricalca il classico Mondiale e che vedrà disputare la sua prima edizione negli Stati Uniti.

L’Uefa ha a disposizione 12 posti che saranno assegnati alle quattro ultime vincitrici della Champions League e alle restanti otto migliori classificate nel ranking, con ogni nazione che potrà portare al massimo due squadre.

Per l’Italia l’Inter è già sicura della partecipazione al Mondiale per Club 2025, con il secondo slot a disposizione del Belpaese che vede in lizza Juventus, Milan, Napoli e Lazio: tutto dipenderà da quello che sarà il cammino in Champions League delle squadre interessate.

Con la Juventus al momento al secondo posto dietro l’Inter ma fuori dalle Coppe, vediamo allora cosa devono fare Milan, Napoli e Lazio per riuscire a scavalcare i bianconeri e qualificarsi al Mondiale per Club 2025.

Mondiale per Club 2025: come si qualificano Juve, Milan, Napoli e Lazio

Prima di addentrarci nei calcoli bisogna fare una precisazione: l’Uefa ancora non ha ufficializzato quali saranno i criteri del ranking per il Mondiale per Club 2025 tanto che ci sono diverse ipotesi a riguardo, con la più remota che rimetterebbe in gioco anche la Roma.

L’ipotesi più probabile è che alla fine si prenda in considerazione esclusivamente il percorso dei vari club nelle ultime quattro edizioni della Champions League, ma non è detto che la Uefa inserisca dei moltiplicatori. Se invece si dovesse stilare una classifica in base ai risultati in tutte e tre le competizioni continentali - molto difficile - ecco che anche la Roma avrebbe le sue chance.

Detto questo secondo l’ipotesi più probabile di ranking dietro l’Inter già qualificata per il Mondiale per Club 2025 ci sarebbe la Juventus con 47 punti. Il Napoli ora con il passaggio agli ottavi di finale è salito a 41 punti mentre il Milan è a 39 punti e la Lazio a 32. Ricordiamo che i capitolini (già qualificati agli ottavi) e i rossoneri giocheranno stasera in Champions.

Così invece vengono calcolati i punteggi, con i punti che sono riservati alle sole squadre che partecipano alla Champions League.

4 punti per la partecipazione alla fase a gironi

2 punti per ogni vittoria (gironi e fasi eliminatorie)

1 punto per ogni pareggio (gironi e fasi eliminatorie)

5 punti per il passaggio agli ottavi di finale

1 punto per ogni altro passaggio di turno

In base a questo il Napoli per andare al Mondiale per Club deve qualificarsi ai quarti di Champions League, al Milan invece basterebbe arrivare agli ottavi e vincere almeno una delle due partite tra andata e ritorno. Infine c’è la Lazio che nel 2025 volerebbe negli Usa solo se riuscisse a vincere questa edizione della Champions.