Milano è tra le città più care al mondo anche per i super ricchi. La classifica 2026

Milano è una città per pochi, dove il costo della vita ha raggiunto livelli tali da rendere il capoluogo lombardo uno dei centri urbani più costosi d’Italia. Erroneamente si pensa che il fenomeno riguardi esclusivamente le famiglie a basso reddito.

Nella città della Madunnina anche i ricchi piangono. Persino per i grandi patrimoni mantenere uno stile di vita ai massimi livelli a Milano richiede investimenti sempre maggiori. A confermarlo è il Global Wealth and Lifestyle Report 2026 di Julius Baer, studio annuale della banca privata svizzera che analizza il costo di un paniere di beni e servizi rivolti agli individui con patrimoni elevati, i cosiddetti High-Net-Worth Individuals (HNWI).

Milano sale nella classifica delle città più costose per i grandi patrimoni

Milano è l’unica città italiana presente nell’indice Julius Baer 2026, dove guadagna addirittura una posizione rispetto al 2025, quando si era posizionata al decimo posto della graduatoria. Il motivo è presto detto: se per una persona normale il costo della vita si aggira tra i 1.300 e i 3.000 euro al mese, la spesa lievita vertiginosamente se si entra nel campo dei beni e dei servizi di fascia alta.

Capitale italiana della moda e del design, Milano ha portato il mondo del lusso a livelli estremamente elevati e competitivi, soprattutto per quanto riguarda alcune delle categorie analizzate dal report. In particolar modo, il capoluogo lombardo si posiziona:

Al secondo posto come città più cara al mondo per orologi di lusso ;

come ; Al terzo posto per il prezzo dei gioielli ;

per il ; Al quarto posto per i servizi sanitari privati ;

per i ; Tra le prime cinque città al mondo per biciclette di alta gamma, pacchetti tecnologici e ristorazione di lusso.

Perché il lusso è diventato più costoso nel mondo

Con il suo report 2026, Julius Baer ha voluto analizzare anche i motivi che hanno portato all’aumento dei prezzi nel settore del lusso. In linea generale, mantenere uno stile di vita di fascia alta è diventato più costoso del 10,2% rispetto all’anno precedente.

Il ruolo delle valute ha avuto una posizione chiave in questo incremento. Le città legate a monete considerate più forti hanno infatti guadagnato posizioni nella graduatoria di Julius Baer, dove il confronto internazionale viene effettuato anche considerando il valore del cambio. È il caso di città come Zurigo e Monaco, che hanno scalato la classifica anche grazie alla forza delle rispettive valute.

Anche il prezzo dell’oro, che negli ultimi anni ha generato un forte aumento, ha avuto un ruolo importante nel rincaro. Il rialzo delle materie prime preziose ha avuto infatti conseguenze dirette sui prodotti di lusso; secondo il report, i gioielli hanno registrato un incremento dei prezzi del 16,4%, mentre gli orologi del 15,5%. Il settore complessivo dei beni e servizi analizzati è cresciuto mediamente del 12,3%, con una dinamica particolarmente evidente per gli oggetti legati ai materiali preziosi.

L’Europa è la regione dove il costo del lusso è aumentato di più

La classifica della banca svizzera mostra come l’Europa sia la regione del mondo in cui si è registrato un maggiore incremento dei prezzi espressi in dollari, con una crescita media del 14,1%. Un valore superiore alla media mondiale del 10,2%. Più contenuti sono stati invece gli aumenti nell’area Asia-Pacifico, dove la crescita si è fermata al 7,4%, mentre le Americhe hanno registrato un incremento vicino alla media globale, pari al 10,3%.

Il report 2026 evidenzia poi un cambiamento nelle abitudini di spesa delle fasce di popolazione più facoltose. In Europa, infatti, alcuni acquisti tradizionalmente associati al lusso, come gioielli e orologi, hanno rallentato, mentre hanno continuato a crescere le spese legate alle esperienze. Irrinunciabili in questo senso le cene nei ristoranti di alta gamma e i soggiorni in hotel di lusso.

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La top 10 2026 delle città più care per i super ricchi

La graduatoria elaborata da Julius Baer, come abbiamo visto, vede Milano come unica rappresentante italiana tra le principali città mondiali. La top 10 è composta da:

Singapore Zurigo Monaco Hong Kong Londra Shanghai Parigi Sydney Milano Bangkok

Tuttavia, va sottolineato che un aumento dei costi espresso in dollari non significa necessariamente una perdita di potere d’acquisto per tutti gli individui più ricchi; molto dipende, infatti, dalla valuta utilizzata per guadagnare e spendere.