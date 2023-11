Le migliori scuole di cinema in Italia per studiare come attore

Diventare un attore di successo nel mondo del Cinema è il sogno nel cassetto di molte persone.

Benché si sappia che per definizione la professione dell’attore è una delle più ambite quanto una delle più difficili da ottenere non per questo bisogna rinunciare al proprio sogno.

E se la strada per diventare un attore (o attrice) può essere irta di ostacoli, non bisogna lasciarsi scoraggiare, dopotutto a differenza di quello che si possa credere sono rare le storie di attori scelti senza una formazione solo per le phisique du role (le caratteristiche fisiche del personaggio).

Infatti, oltre alla bravura o al talento, occorre avere una certa dedizione oltre che una buona dose di fortuna e opportunità. Dietro ai grandi attori e attrici di teatro e cinema si nascondono anni di studio e costante formazione e perfezionamento.

E il luogo migliore dove potersi perfezionare sono le scuole di cinema e, al netto delle proprie risorse e opportunità, è bene scegliere le migliori per poter lavorare con i più grandi insegnanti. Ma quali sono le migliori scuola di cinema in Italia? Di seguito abbiamo selezionato le migliori: ecco quali sono e dove si trovano.

Gian Maria Volontè (Roma)

La Gian Maria Volontè è una delle scuole pubbliche migliori a Roma dove studiare cinema. La scuola, dedicata a uno dei più grandi attori del panorama cinematografico italiano, è stata istituita nel 2011 e garantisce un’ottima preparazione sia al livello pratico che teorico. Per accedervi bisogna partecipare ad un bando pubblico.

La scuola si avvale di un comitato tecnico-scientifico presieduto dall’attore Valerio Mastandrea. Dello stesso comitato fanno parte anche altri famosissimi nomi: registi come Francesca Comencini, Ettore Scola, Daniele Vicari e Giuliano Montaldo, attori come Elio Germano, Alba Rohrwacher e molti altri. La scuola propone corsi triennali, di Regia, Sceneggiatura, Organizzazione della produzione, Recitazione, Direzione della fotografia, Scenografia, Costume cinematografico, Ripresa, montaggio e missaggio del suono, Montaggio della scena e Visual Effects Design.

Centro sperimentale di cinematografia (Roma)

Una delle scuole più rinomate, attiva da più di ottant’anni, il Centro sperimentale si avvale degli insegnamenti di docenti esperti nel settore quali: Franco Bernini (sceneggiatura), Stefano Campus (suono), Francesco Frigeri (scenografia), Giuseppe Lanci (fotografia), Daniele Luchetti (regia), Giancarlo Giannini (recitazione), Domenico Maselli (produzione), Maurizio Millenotti (costume) e Roberto Perpignani (montaggio).

I corsi che sono a numero chiuso e con frequenza obbligatoria, prevedono lezioni teoriche e insegnamenti specifici. Esistono anche quattro sedi separate in Abruzzo, Lombardia, Piemonte e Sicilia ed in ognuna di queste si tengono corsi specifici. Gli allievi svolgono numerose esercitazioni, prima in video, poi in pellicola 35mm, che si concretizzano nella realizzazione di brevi film prodotti insieme a RAI Cinema, Medusa Film e Istituto LUCE.

Accademia di Cinema e Televisione Griffith (Roma)

L’Accademia Griffith, fondata nel 2000 dalla casa di produzione Hiram srl, in poco tempo ha acquisito enorme prestigio. Tra i docenti, professionisti di livello internazionale ci sono: Daniele Ciprì, Alessio Doglione, Alberto Crespi e Cristina Borsatti.

L’accademia offre una delle migliori offerte didattiche del Paese, improntate alla pratica e dunque perfette per chi cerca corsi altamente professionalizzanti. I corsi si dividono tra annuali e bimestrale e sono pensati con frequenza obbligatoria e numerose ore di pratica, rivelandosi altamente professionalizzanti. Infine l’Accademia offre la possibilità di partecipare a stage e propone i corti realizzati all’interno della scuola, ai festival cinematografici.

Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti (Milano)

Non poteva mancare nel nostro elenco tra le scuole di cinema migliori di Italia, la Civica Scuola di Cinema “Luchino Visconti” di Milano, membro della Cilect (associazione internazionale delle scuole di cinema).

La scuola offre una formazione completa con corsi triennali in cui il primi anno è multidisciplinare mentre il secondo ed il terzo seguono indirizzi di specializzazione specifica dalla regia, alla sceneggiatura, dall’animazione alla fotografia e molti altri. La scuola è privata, pertanto può presentare costi maggiorati rispetto alle altre scuole ma tiene conto del reddito degli studenti. Vi si può accedere previo superamento del test di ammissione.

SDAC, Scuola D’Arte Cinematografica (Genova)

La Scuola d’Arte Cinematografica di Genova è uno dei punti di riferimento per il Nord Italia dal 1993. Come per le altre scuole, le lezioni sono divise in pratica e teoria. Numerosi son i corsi che partono in mesi diversi.

I corsi riguardano moltissimi ambiti della produzione cinematografica, come regia, operatore di ripresa, fotografia per il cinema, montaggio, sceneggiatura, tecnico del suono, regia televisiva, colonne sonore ed effetti speciali.

Scuola Nazionale di Cinema Indipendente (Firenze)

La Scuola Nazionale di Cinema Indipendente di Firenze è diventato un altro punto di riferimento nel panorama italiano dal 1999, occupandosi della formazione professionale nel settore cinematografico.

I corsi sono pratici, finalizzati all’inserimento lavorativo con stage presso le principali realtà del settore, set cinematografici, emittenti tv ed agenzie per lo spettacolo. Essendo in contatto ormai da tanti anni con le principali produzioni cinematografiche e televisive nazionali può inserire alcuni allievi sui principali set come Fast and furious 10.

Accademia Nazionale del Cinema (Bologna)

L’Accademia nazionale del cinema è stato fondata a Bologna nel 1986 e trova sede in un palazzo storico nel centro della città. La scuola offre corsi annuali divisi per molteplici figure professionali nel settore della regia e sceneggiatura, ripresa e montaggio, tecnico del suono, trucco e doppiaggio.

La scuola offre lezioni teoriche e pratiche che si tengono settimanalmente nel weekend consentendo di frequentare i corsi anche a chi lavora full time. Il vero punto di forza dell’accademia è il suo programma internazionale, organizzando master negli Stati Uniti presso la UCLA di Los Angeles e la TEMPTU di New York.

Ora che sono state illustrate le migliori scuole di Cinema in Italia, non resta che scegliere quella che meglio risponda alle proprie esigenze e incrociare le dita per dare il via a un lungo percorso che potrebbe portare un giorno al grande schermo.