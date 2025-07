I migliori ospedali oncologici in Italia e nel mondo nel 2025

Affrontare una diagnosi oncologica è uno dei momenti più delicati nella vita di un paziente. In queste circostanze, la scelta dell’ospedale in cui ricevere cure può fare una grande differenza. Per orientarsi tra le numerose strutture sanitarie disponibili, in Italia così come all’estero, è fondamentale affidarsi a valutazioni oggettive e basate su criteri solidi. Ed è proprio questa la motivazione che ha spinto Newsweek, in collaborazione con Statista, a pubblicare (come ogni anno) anche quest’anno la classifica dei World’s Best Specialized Hospitals, una guida ai migliori ospedali specializzati a livello globale.

L’edizione 2025 della classifica ha analizzato dodici aree mediche, tra cui cardiologia, pediatria, ortopedia, neurologia e, ovviamente, oncologia - uno dei settori più critici e in continua evoluzione grazie alla ricerca. In particolare, per le discipline oncologiche sono stati individuati i 300 migliori ospedali al mondo, tenendo conto di diversi parametri: le raccomandazioni fornite da decine di migliaia di professionisti della salute a livello internazionale, i dati relativi all’accreditamento delle strutture e le valutazioni basate sugli esiti riportati dai pazienti.

I risultati mostrano un panorama abbastanza variegato ma di assoluta eccellenza, che include centri d’eccellenza noti come la Mayo Clinic negli Stati Uniti e la Charité di Berlino, ma anche ospedali di rilievo in Italia, Giappone, India, Brasile e Spagna. La presenza di istituti italiani nella classifica oncologica rappresenta un riconoscimento importante della qualità della ricerca clinica e delle cure fornite nel nostro Paese, che spesso si posizionano tra i top assoluti mondiali. Non a caso, troviamo ben 8 ospedali nostrani tra i primi 100 al mondo quando si parla di oncologia e terapie oncologiche.

Ecco, allora, quali sono gli ospedali oncologici italiani ed esteri che si distinguono per innovazione, efficacia terapeutica e attenzione al paziente. Un aiuto concreto per chi è alla ricerca delle migliori cure possibili contro il cancro.

I migliori ospedali oncologici del mondo Prima di scoprire le eccellenze oncologiche del nostro Paese, è giusto scoprire da dove è partita la ricerca e quali sono, oggi, i punti di riferimento a livello mondiale. Innanzitutto, cosa determina la classifica? Diciamo subito che sono stati interpellati decine di migliaia di professionisti sanitari, che hanno espresso i propri pareri in base al campo di competenza. E poi ci sono loro, i pazienti, che con le loro recensioni hanno influenzato i posizionamenti del ranking. Insomma, stiamo parlando di una classifica il più possibile oggettiva e che parla italiano anche in top ten mondiale. Ecco la classifica aggiornata. Posizione Ospedale Città Stato 1 MD Anderson Cancer Center Houston Stati Uniti 2 Memorial Sloan Kettering Cancer Center New York Stati Uniti 3 Samsung Medical Center Seul Corea Del Sud 4 Gustave Roussy Villejuif Francia 5 Asan Medical Center Seul Corea Del Sud 6 Mayo Clinic - Rochester Rochester Stati Uniti 7 The Royal Marsden Hospital - London Londra Regno Unito 8 Seoul National University Hospital Seul Corea Del Sud 9 IEO - Istituto Europeo di Oncologia Milano Italia 10 National Cancer Center Hospital Tokyo Giappone Come si evince, nel 2025, tra le prime 10 posizioni, spiccano strutture degli Stati Uniti (con 3 ospedali), della Corea del Sud (3 ospedali), oltre a Francia, Regno Unito, Giappone e Italia. Colpisce soprattutto il dato «asiatico», con ben 4 nosocomi tra Sud Corea e Giappone che la dicono lunga sui progressi medico-scientifici in questi Paesi. L’Italia è rappresentata al 9° posto dall’IEO - Istituto Europeo di Oncologia di Milano, fondato da Umberto Veronesi e oggi riconosciuto a livello internazionale per la qualità della ricerca traslazionale e dei trattamenti oncologici personalizzati. Secondo i dati AIRTUM (Associazione Italiana Registri Tumori), in Italia si stimano ogni anno circa 390.000 nuove diagnosi di tumore, rendendo cruciale l’accesso a centri d’eccellenza. La presenza dell’IEO nella top 10 mondiale è dunque un segnale importante della competitività della sanità italiana in ambito oncologico, come scopriremo con il resto della classifica. Per consultare l’elenco completo e interattivo dei migliori ospedali oncologici al mondo, è possibile visitare il sito ufficiale di Newsweek. leggi anche La classifica dei migliori ospedali italiani nel 2025