I migliori ospedali europei, il ranking del 2025

Quando si parla di ospedali prestigiosi e all’avanguardia, il Vecchio Continente può contare su una tradizione medica millenaria che arriva fino ai giorni nostri. E se la sanità mondiale ha fatto passi da gigante nell’ultimo secolo, tanti nosocomi importanti europei non sono rimasti indietro, compresi quelli italiani.

Certo, il paragone con gli Stati Uniti mostra come, perlomeno nelle prime posizioni mondiali, il nostro continente soffra un po’ in termini di investimenti e livelli raggiunti su diverse discipline. Ma ciò, comunque, non priva l’Europa di un primato molto importante: quello del numero di ospedali importanti sparsi per il continente. Sì, perché a numeri e quantità non ce n’è per nessuno, nemmeno in confronto agli USA.

A confermarlo è la classifica del World’s Best Hospitals 2025 redatta da Newsweek in collaborazione con Statista, che da anni è un punto di riferimento per il settore. E come vanno gli ospedali italiani? Scopriamolo insieme.

World’s Best Hospitals 2025: i criteri della classifica dei migliori ospedali europei La classifica World’s Best Hospitals 2025, pubblicata da Newsweek in collaborazione con la piattaforma di analisi dati Statista, è uno strumento pensato per aiutare pazienti e professionisti della salute a identificare le strutture ospedaliere d’eccellenza nel mondo. L’edizione 2025 include 2.445 ospedali in 30 Paesi, tra cui spiccano molte strutture europee di primo piano. I Paesi inclusi nella classifica sono stati selezionati in base a criteri comparabili, come livello di vita, aspettativa di vita, numero di ospedali e disponibilità di dati. Tra questi c’è anche tanta Europa, con Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia e Svizzera. La metodologia si basa su quattro fonti principali: indagine tra esperti sanitari : decine di migliaia di medici, dirigenti ospedalieri e operatori sanitari hanno indicato le strutture che raccomanderebbero, escluse quelle in cui lavorano;

: decine di migliaia di medici, dirigenti ospedalieri e operatori sanitari hanno indicato le strutture che raccomanderebbero, escluse quelle in cui lavorano; esperienza dei pazienti : analisi di sondaggi condotti da enti assicurativi o pubblici, relativi a soddisfazione generale, qualità dell’assistenza e disponibilità del personale;

: analisi di sondaggi condotti da enti assicurativi o pubblici, relativi a soddisfazione generale, qualità dell’assistenza e disponibilità del personale; indicatori di qualità ospedaliera : raccolti da fonti pubbliche, includono parametri come igiene, qualità delle cure per specifici trattamenti, rapporto pazienti/personale;

: raccolti da fonti pubbliche, includono parametri come igiene, qualità delle cure per specifici trattamenti, rapporto pazienti/personale; PROMs (Patient-Reported Outcome Measures): questionari standardizzati compilati dai pazienti per valutare il proprio stato di salute e la qualità di vita dopo le cure. Dal 2024, la valutazione include anche un punteggio bibliometrico e la collaborazione con ICHOM, ente internazionale che promuove la misurazione standardizzata degli esiti sanitari rilevanti per i pazienti. La classifica globale evidenzia i 250 ospedali con maggiore rilevanza internazionale, tra cui numerosi ospedali europei noti per l'eccellenza clinica, l'innovazione e l'attenzione al paziente. E, tra questi, c'è anche tanta Italia.

I 100 migliori ospedali europei: il ranking 2025 Ecco la classifica dei migliori nosocomi del nostro continente, con anche la posizione a livello mondiale per il 2025. Ranking Europa Ospedale Città Stato Ranking mondiale 1 Karolinska Universitetssjukhuset Stoccolma Svezia 5 2 Charité - Universitätsmedizin Berlin Berlino Germania 7 3 Universitätsspital Zürich Zurigo Svizzera 10 4 AP-HP - Hôpital Universitaire Pitié Salpêtrière Parigi Francia 11 5 Universitätsspital Basel Basilea Svizzera 12 6 Universitätsklinikum Heidelberg Heidelberg Germania 14 7 Centre Hospitalier Universitaire Vaudois Losanna Svizzera 15 8 Aarhus Universitetshospital Aarhus Danimarca 18 9 Rigshospitalet - Copenhagen University Hospital Copenaghen Danimarca 20 10 LMU Klinikum Monaco di Baviera Germania 23 11 CHU Lille - Hôpital Claude-Huriez Lilla Francia 26 12 Universitätsklinikum AKH Wien / Medizinische Universität Wien Vienna Austria 27 13 Oslo Universitetssykehus Oslo Norvegia 28 14 AP-HP - Hôpital Européen Georges Pompidou Parigi Francia 29 15 Amsterdam UMC Amsterdam Paesi Bassi 31 16 St Thomas’ Hospital Londra Regno Unito 33 17 Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf Amburgo Germania 35 18 Grande Ospedale Metropolitano Niguarda Milano Italia 37 19 UZ Leuven Lovanio Belgio 40 20 Medizinische Hochschule Hannover Hannover Germania 41 21 Helsinki University Hospital Helsinki Finlandia 43 22 Policlinico Universitario A. Gemelli Roma Italia 44 23 Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München Monaco di Baviera Germania 45 24 Erasmus MC Rotterdam Paesi Bassi 48 25 Hospital Universitario La Paz Madrid Spagna 49 26 UMC Utrecht Utrecht Paesi Bassi 51 27 Hospital Universitario 12 de Octubre Madrid Spagna 52 28 Les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) Ginevra Svizzera 53 29 Ospedale San Raffaele - Gruppo San Donato Milano Italia 54 30 Landeskrankenhaus Universitätskliniken Innsbruck Innsbruck Austria 56 31 Clínic Barcelona Barcellona Spagna 59 32 Istituto Clinico Humanitas Rozzano Italia 61 33 Radboud UMC Nimega Paesi Bassi 64 34 Klinik Hirslanden Zürich Zurigo Svizzera 65 35 Uniklinik Köln Colonia Germania 66 36 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg Svezia 69 37 Hospital Universitari Vall d’Hebron Barcellona Spagna 70 38 ELSAN - Santé Atlantique Saint-Herblain Francia 71 39 Policlinico Sant’Orsola-Malpighi Bologna Italia 73 40 Universitätsklinikum Freiburg Friburgo in Brisgovia Germania 74 41 CHU Bordeaux - Groupe hospitalier Pellegrin Bordeaux Francia 75 42 Hospital General Universitario Gregorio Marañón Madrid Spagna 76 43 Leids Universitair Medisch Centrum Leida Paesi Bassi 78 44 Clínica Universidad de Navarra Pamplona Spagna 79 45 Akademiska Sjukhuset Uppsala Svezia 82 46 Guy’s Hospital Londra Regno Unito 84 47 Odense Universitetshospital Odense Danimarca 85 48 University College Hospital Londra Regno Unito 86 49 Addenbrooke’s Cambridge Regno Unito 88 50 AP-HM - Hôpital de la Timone Marsiglia Francia 90 51 Kepler Universitätsklinikum Linz Austria 95 52 Landeskrankenhaus - Universitätsklinikum Graz Graz Austria 99 53 AP-HP - Hôpital Paris Saint-Joseph Parigi Francia 104 54 UZ Gent Gand Belgio 106 55 Tampere University Hospital Tays Tampere Finlandia 107 56 Universitätsklinikum Bonn Bonn Germania 109 57 Universitätsklinikum Erlangen Erlangen Germania 113 58 Maastricht UMC+ Maastricht Paesi Bassi 114 59 Ospedale Papa Giovanni XXIII Bergamo Italia 117 60 Universitätsklinikum Tübingen Tubinga Germania 118 61 Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona - Ospedale Borgo Trento Verona Italia 119 62 Turku University Hospital Turku Finlandia 120 63 Lindenhofspital Bern Berna Svizzera 123 64 Claraspital Basilea Svizzera 124 65 Azienda Ospedale Università Padova Padova Italia 128 66 Universitair Medisch Centrum Groningen Groninga Paesi Bassi 129 67 Landeskrankenhaus Salzburg - Universitätsklinikum der PMU Salisburgo Austria 131 68 Hôpital Purpan Tolosa Francia 132 69 St. Olavs Hospital Trondheim Norvegia 133 70 St. Antonius Nieuwegein Paesi Bassi 134 71 Ospedale Policlinico San Matteo Pavia Italia 135 72 Universitätsklinikum Ulm Ulm Germania 137 73 Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden Dresda Germania 142 74 Hôpital Lyon Sud (HCL) Pierre-Bénite Francia 143 75 Universitätsklinikum Düsseldorf Düsseldorf Germania 183 76 AP-HP - Hôpital Saint-Antoine Parigi Francia 182 77 AP-HP - Hôpital Cochin Parigi Francia 184 78 Universitätsklinikum Würzburg Würzburg Germania 186 79 Hôpital Louis Pradel Bron Francia 187 80 Universitätsklinikum Essen Essen Germania 188 81 Kuopio University Hospital Kuopio Finlandia 191 82 Universitetssjukhuset Linköping Linköping Svezia 192 83 Universitätsklinikum Frankfurt Francoforte sul Meno Germania 195 84 Queen Elizabeth Hospital Birmingham Birmingham Regno Unito 196 85 John Radcliffe Hospital Oxford Regno Unito 157 86 Hirslanden Klinik Aarau Aarau Svizzera 158 87 St. Bartholomew’s Hospital Londra Regno Unito 153 88 Österreichische Gesundheitskasse - Mein Hanusch-Krankenhaus Vienna Austria 154 89 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø Norvegia 156 90 Azienda Ospedaliera Universitaria Sant’Andrea Roma Italia 177 91 Chelsea and Westminster Hospital Londra Regno Unito 179 92 Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi Firenze Italia 180 93 Universitätsmedizin Göttingen Gottinga Germania 170 94 CHU Nantes - Hôpital Hôtel-Dieu Nantes Francia 230 95 Capio S:t Görans Sjukhus Stoccolma Svezia 231 96 Herlev Hospital Herlev Danimarca 234 97 Clinique Pasteur Tolosa Francia 235 98 Catharina Ziekenhuis Eindhoven Paesi Bassi 236 99 Universitätsklinikum Schleswig-Holstein - Campus Kiel Kiel Germania 237 100 Universitätsklinikum Regensburg Ratisbona Germania 238