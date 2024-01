Btp da comprare di corsa, prima del taglio tassi della BCE

Se saranno ad aprile o a giugno i primi tagli dei tassi BCE non cambia l’impostazione di fondo del mercato obbligazionario: nei prossimi mesi, quando la BCE cambierà tono nelle parole usate nelle conferenze stampa e diventerà più accondiscendente, allora non bisognerà aspettare i veri ribassi dei tassi per “assaggiare” un altro rally nel mondo delle obbligazioni (come quello del periodo ottobre-dicembre 2023), perché il rally ricomincerà già da febbraio.marzo di quest’anno. Comprate ora quindi obbligazioni extra-lunghe e con alta cedola.

A fine articolo è presente una selezione dei migliori Btp da comprare in questo contesto.

La Banca Centrale Europea (BCE) si riunisce giovedì e i membri del direttorio, non ancora pronti a dichiarare la vittoria nella battaglia dell’inflazione, lottano fra di loro per chi riesce meglio ad influenzare le scommesse dei trader su un rapido taglio dei tassi - alcuni raffreddando le attese, altri accendendo le speranze. [...]