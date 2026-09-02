Le 10 migliori app per il fantacalcio 2026/2027 gratis (o quasi)

Il fantacalcio è da decenni il gioco preferito da milioni di appassionati di calcio in tutta Italia. Il suo funzionamento è molto semplice: si ha un numero di crediti a disposizione, si compone la propria rosa comprando i giocatori e si sfidano gli altri utenti ottenendo punti con le prestazioni reali in campo delle migliori stelle della Serie A.

Nel corso degli anni sono nate diverse modalità alternative per rendere la sfida ancora più accattivante. Basti pensare al Mantra, la versione che, a differenza della classica, adotta ruoli più specifici e regole di schieramento più articolate per scalare la classifica e conquistare il primo posto a fine stagione.

Se agli albori il fantacalcio si basava su carta e penna, oggi esistono tantissime app per smartphone che automatizzano il tutto: dall’asta alla messa in campo della formazione, dai voti live alle statistiche avanzate. Non ne hai nemmeno una? Ecco 10 tra le migliori app per Android e iOS (spesso anche per Huawei), quasi tutte gratuite: ti basta scaricarle per immergerti nel fantacalcio 2026/27.

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Leghe Fantacalcio: la più usata dagli italiani

Leghe Fantacalcio è l’app ufficiale del gioco, la piattaforma più completa per creare leghe private o partecipare a quelle pubbliche con migliaia di altri utenti. Si scarica gratuitamente tramite App Store di Apple, Play Store di Google e AppGallery di Huawei: basta creare un account e dare il via a un nuovo torneo, scegliendo tra le modalità Classic e Mantra.

Il software è in grado di gestire ogni aspetto, dall’asta iniziale, impostabile in tutte le sue forme comprese la versione live e quella a buste chiuse, fino alla messa in campo della formazione. Alle spalle del servizio c’è una redazione che dà i voti giornata per giornata, affiancata dall’algoritmo Alvin482 per il voto statistico. Per la stagione 2026/27 arrivano diverse novità: i prestiti tra calciatori, lo storico delle ultime cinque modifiche alla formazione, un nuovo modificatore di modulo e gli highlights video della propria fantasquadra.

Esiste anche una versione Premium al costo di 12,49 euro l’anno che rimuove banner e pubblicità, sblocca indici e statistiche in fase di schieramento, le probabili formazioni e la visione live degli altri incontri di lega.

FantaMaster: la più ricca di fonti voti

Sempre più diffusa, FantaMaster è l’alternativa indipendente disponibile gratuitamente per iPhone, Android e Huawei. Il suo punto di forza sta nella libertà di personalizzazione delle leghe: qui puoi scegliere tra 4 fonti voti diverse, ovvero il Voto Statistico Live calcolato sui dati Opta, i voti ufficiali di Fantacampionato - La Gazzetta dello Sport, i Voti Redazionali e i Voti Community espressi dagli utenti, con la possibilità di combinarle per ottenerne la media.

Personalizzabili sono anche i ruoli dei giocatori, mentre per l’asta ci sono 8 modalità di mercato in un’unica app: dall’Asta eBay con autobid all’Asta Live da remoto, dalla busta chiusa agli scambi. Non mancano voti, risultati e classifiche live, con notifiche a ogni bonus. Per il 2026/27 debuttano 3 listoni diversi e l’integrazione dei FantaMaster Tools nell’app, con lo schieramento assistito dall’intelligenza artificiale e il gestionale per l’asta.

FantaMaster è gratuita; per togliere la pubblicità e sbloccare le funzionalità avanzate è previsto un abbonamento annuale, indicato dal sito ufficiale nel piano Premium a 9,99 euro l’anno (con 7 giorni di prova gratuita).

FantaPazz: per chi ama le aste alternative

Hai poco tempo ma non vuoi rinunciare al brivido dell’asta? FantaPazz punta soprattutto sulla gestione della fase di mercato. Oltre alla classica Asta Live, proponibile in modalità selvaggia, stile poker o a busta chiusa, l’app mette a disposizione l’Asta eBay con autobid, che ti permette di comprare i giocatori seguendo lo stile della nota piattaforma di e-commerce, e l’Asta Automatica, pensata per chi non ha tempo o voglia di partecipare in diretta.

I risultati finali delle partite vengono calcolati in tempo reale, con sostituzioni e modificatori conteggiati man mano che cambiano i voti durante la Serie A, così da avere una proiezione live dell’esito del match; il punteggio, tra l’altro, supporta la precisione a 0,1 e 0,25 punti. Tra le altre funzionalità ci sono la gestione completa delle leghe private (anche Champions, Europa League e Coppa Italia), l’editor per maglie e stadi personalizzati, la Guida all’asta, le probabili formazioni, i voti live e gli articoli dedicati al fantacalcio.

L’app è gratuita: la versione a pagamento, acquistabile in-app, rimuove la pubblicità e sblocca funzionalità aggiuntive.

Hai mai pensato di allargare gli orizzonti oltre la Serie A? Fantasy Football Manager porta il fantacalcio oltremanica, nella Premier League. Il gioco ufficiale, il Fantasy Premier League (FPL), è totalmente gratuito e conta oltre 13 milioni di partecipanti nel mondo: si costruisce una rosa entro un budget, si scelgono capitano e vice e si accumulano punti in base alle prestazioni reali dei campioni inglesi.

Per gestire la squadra dallo smartphone c’è Fantasy Football Manager, un’app companion non ufficiale (non affiliata alla Premier League né all’FPL, come precisa lo stesso sviluppatore) disponibile per Android e iOS. Offre i punti live durante ogni giornata, un transfer planner con prezzi e variazioni di valore dei giocatori, il selettore di capitano, l’indice di difficoltà delle partite, le classifiche delle mini-leghe con chat e le statistiche per individuare i differential.

Sottoscrivendo la versione Premium, inoltre, ci sono ulteriori vantaggi come la personalizzazione totale di maglie e temi grafici. Un’ottima palestra per chi vuole seguire il calcio internazionale.

Algo Fantacalcio: l’ideale per chi gioca più fantacalci

Tornando in Serie A, passiamo alle app che possono aiutarti a vincere la tua lega. Algo Fantacalcio funziona come un assistente per la gestione della rosa che ti accompagna tutto l’anno: sfruttando l’algoritmo proprietario «Algo», ti suggerisce ogni settimana la probabile miglior formazione da schierare. Utilizzata da oltre 100.000 fantallenatori, mette a disposizione numerose funzionalità utili.

Oltre ai consigli sulla formazione, l’app permette di gestire più rose in un’unica schermata, di analizzare nel dettaglio scambi favorevoli o sfavorevoli in base a come è costruita la tua squadra, di confrontare direttamente due giocatori in ballottaggio e di scoprire i migliori profili per ogni slot di ruolo in vista dell’asta. Non mancano statistiche avanzate su rendimento e trend stagionali.

Se vuoi confrontarti con il resto della community, inoltre, c’è AlgoVibes, una sorta di forum in cui creare discussioni, rispondere a sondaggi e via dicendo. L’app è gratuita da scaricare e utilizzare, ma alcune funzioni avanzate richiedono acquisti in-app.

FantaLab Manager: la migliore per preparare l’asta

Chi vive l’asta come il momento clou della stagione troverà pane per i suoi denti in FantaLab Manager (noto anche semplicemente come FantaLab), uno strumento gratuito studiato nello specifico per preparare e gestire l’asta. Non hai avuto tempo di preparare una strategia? Al suo interno trovi una sezione dedicata che suddivide i giocatori in fasce e slot, così da impostare obiettivi, budget e prezzo massimo per ogni calciatore; puoi persino scaricare le strategie dei content creator più noti del settore.

Durante l’asta vera e propria hai una dashboard che si aggiorna in diretta per controllare la tua strategia, i giocatori già comprati, quanto stai spendendo per ruolo, i crediti rimasti, l’andamento generale e le mosse degli avversari. Grazie all’Asta Live puoi invitare gli amici e giocare online, con banditore automatico o chiamate dirette.

C’è infine la sezione delle statistiche dei giocatori, con dati avanzati come xG e xA, heatmap, grafici di rendimento e presenze stagionali, oltre a probabili formazioni, indici di schierabilità e notizie in tempo reale.

FantaFormazione: per non sbagliare più la formazione

Il tuo incubo è schierare per sbaglio un panchinaro o, peggio, un infortunato? FantaFormazione nasce proprio per questo. L’app confronta le probabili formazioni dei cinque migliori siti calcistici italiani per limitare al massimo gli errori di schieramento e indicarti chi scenderà davvero in campo.

Il suo motore analizza tre fattori chiave: le probabili formazioni, le statistiche di ogni calciatore di Serie A (medie voto, bonus e malus, costanza di gioco e stato di forma) e la difficoltà dei match da affrontare. Con questi dati l’algoritmo assegna un valore a ogni modulo e ti suggerisce il migliore; a quel punto, con un semplice tocco, l’app schiera i migliori 11, lasciandoti comunque libero di modificare la scelta e di condividere la formazione con gli amici via WhatsApp, e-mail o social network.

Non mancano la gestione di più squadre, la creazione o l’iscrizione a leghe e i voti live. È gratuita, con acquisti in-app per sbloccare le funzioni extra.

SOS Fanta: per gli aggiornamenti dell’ultimo minuto

Se cerchi un alleato quotidiano più che un gestionale, SOS Fanta è tra i punti di riferimento storici dei fantallenatori italiani. L’app è un flusso continuo di aggiornamenti pensati per non farti arrivare impreparato alla giornata: probabili formazioni, notizie su infortuni e tempi di recupero, voti e assist ufficiali al termine di ogni gara.

Il vero valore aggiunto sta nella tempestività: SOS Fanta segue le ultime dai campi e comunica in fretta le formazioni ufficiali non appena vengono diramate, così da concederti gli aggiustamenti dell’ultimo minuto. Trovi inoltre consigli su chi schierare, indicazioni sui rigoristi di ogni squadra e news di mercato italiano e internazionale.

È lo strumento ideale da affiancare all’app con cui gestisci la lega: mentre quest’ultima calcola i punti, SOS Fanta ti dice chi conviene mandare in campo e chi lasciare in panchina. Il download è gratuito.

FantaAsta Live: la migliore per l’asta a distanza

Un’altra soluzione ufficiale della galassia Fantacalcio.it è FantaAsta Live, l’applicazione gratuita dedicata esclusivamente all’asta, da fare con gli amici di persona o a distanza. La scelta perfetta per chi non riesce a radunare tutta la lega nello stesso posto.

Il funzionamento è lineare: crei una sessione condivisa e inviti gli altri fantallenatori a partecipare in tempo reale. Puoi scegliere la modalità Draft o a rilanci, decidere l’ordine di uscita dei calciatori (casuale, per nome o per ruolo) e impostare tutte le opzioni di lega, dalla composizione della rosa al budget, fino alla scelta tra Classic e Mantra.

Il plus più interessante è l’integrazione con l’ecosistema ufficiale: al termine dell’asta puoi esportare e importare le rose direttamente su Leghe Fantacalcio ed EuroLeghe Fantacalcio, senza doverle ricopiare a mano. Il tutto, come ricorda la stessa Fantacalcio.it, completamente gratis.

Fantaballottaggi Fantapazz: l’ideale per i più indecisi

Chiudiamo con un’app che trasforma i tuoi dubbi in decisioni condivise: Fantaballottaggi Fantapazz (spesso citata solo come Fantaballottaggi). L’idea è tanto semplice quanto efficace: quando non sai che pesci pigliare, lo chiedi alla community. Non sai chi schierare domenica? Ti hanno proposto uno scambio e sei indeciso? Non sai quanto puntare su un giocatore all’asta?

Con quest’app crei un sondaggio, il cosiddetto «ballottaggio», che comparirà nella home degli altri fantallenatori, i quali potranno votare e aiutarti a scegliere. Esistono tre tipologie principali: ballottaggi di formazione, di scambio e di acquisto. Puoi monitorare i voti in tempo reale e prendere all’ultimo la decisione con maggiore consapevolezza.

Il meccanismo funziona anche al contrario: votando i ballottaggi altrui accumuli crediti, che ti servono a sbloccare le tipologie di sondaggio più complesse. Il download è gratuito; esiste poi la sezione «Fantallenatore PRO», con abbonamento annuale che rimuove la pubblicità e garantisce l’accesso illimitato a tutti i ballottaggi.