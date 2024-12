Il migliore operatore telefonico per rete mobile, la classifica 2025

Migliore operatore telefonico per rete mobile, mai come in questo momento è importante avere un’idea chiara visto che tutti noi ormai siamo in possesso di un telefonino che naviga anche su internet.

Stando ai dati dell’Agcom, a inizio 2024 in Italia si contavano la bellezza di 108,5 milioni di SIM attive nella rete mobile.un numero in aumento rispetto al passato.

Nel dettaglio l’Autorità ha fatto distinzione tra SIM Human - ovvero quelle che prevedono interazione umana - e quelle M2M (Machine to Machine), che invece sono pensate per la comunicazione diretta tra dispositivi.

Per quanto riguarda le SIM Human, nel 2023 sono state 57,2 milioni le card che hanno prodotto traffico; in generale, il traffico dati giornaliero della telefonia mobile è aumentato del 256% rispetto al 2019.

Visti questi numeri è logico che ci sia molta competizione tra gli operatori del settore, che si fanno concorrenza a colpi di offerte e di servizi sempre più innovativi.

Ma qual è il miglior operatore telefonico per rete mobile? Una risposta a questa domanda ce la possono dare le classificche stilate da Tutela e Altroconsumo, ma in questo articolo daremo uno sguardo anche a dove prende meglio Vodafone, Tim, Iliad e WindTre, oltre a come fare a verificare la copertura di rete.

Miglior operatore per internet mobile: le classifiche

Qual è l’operatore che offre le migliore copertura? A rispondere a questa domanda è il report State of Mobile Experience di Tutela, società indipendente di dati crowdsourcing. Quest’ultima ha analizzato la qualità delle reti degli operatori di telefonia mobile in Italia sulla base di svariati parametri.

La prima classifica, la Consistent Quality – Excellent, ordina gli operatori in base alla percentuale di tempo in cui la rete mobile può garantire prestazioni superiori alle soglie minime per video HD, videoconferenze di gruppo e giochi.

La seconda è Consistent Quality – Core. Qui vengono classificati gli operatori in base alla percentuale di tempo in cui la rete mobile ha garantito prestazioni superiori alle soglie minime necessarie per le app base, le chiamate vocali, la navigazione web e la visualizzazione di video in definizione standard.

Ci sono poi altre due graduatorie da considerare, 4G/5G Coverage e Total Coverage. I parametri in questione ci offrono indicazioni relative alla copertura 4G/5G e alla copertura complessiva delle reti.

In attesa del nuovo Report, riportiamo l’attuale classifica degli operatori con miglior copertura. Tale classifica è confermata anche dai test effettuati da Altroconsumo, un’organizzazione italiana che si occupa di tutelare e informare i consumatori.

Classifica Consistent Quality – Excellent Operatore 1. Vodafone 77,2% 2. TIM 74,6% 3. Iliad 73,2% 4. WINDTRE 73,1%

Classifica Consistent Quality – Core Operatore 1. Iliad 89,5% 2. Vodafone 89,4% 3. TIM 89,1% 4. WINDTRE 86%

Classifica 4G/5G Coverage Operatore 1. Vodafone 560/1000 2. TIM 554/1000 3. WINDTRE 541/1000 4. Iliad 530/1000

Classifica Total Coverage Operatore 1. TIM 587/1000 2. Vodafone 579/1000 3. WINDTRE 579/1000 4. Iliad 562/1000

Lo scorso settembre però anche Altroconsumo ha stilato la sua classifica dei migliori operatori di rete mobile in Italia, con l’indagine che si è allargata anche alla rete 5G.

Nel dettaglio sono stati monitorati i cinque principali operatori sul mercato italiano - Tim, Vodafone, WindTre, Iliad e Fastweb - attraverso dei test effettuati attraverso CheBanda, la social app fornita da Altroconsumo.

Questa è la classifica 2025 del miglior gestore di rete mobile in Italia stando al report di Altroconsumo.

Vodafone - 63.842 punti

- 63.842 punti Tim - 40,146 punti

- 40,146 punti Fastweb - 38,285 punti

- 38,285 punti WindTre - 27,221 punti

- 27,221 punti Iliad - 26,354

Il miglior gestore per reti mobili in Italia sarebbe così Vodafone, che staccherebbe nettamente tutti gli altri operatori, con questa speciale classifica che vedrebbe Iliad all’ultimo posto.

Dove prende meglio Vodafone, Tim, Iliad e WindTre?

Se volete sapere quale operatore mobile offre la rete internet più veloce nella vostra città o regione, lo rivelano sempre i test effettuati da Altroconsumo.

Anche se a causa della carenza di dati non possiamo avere una panoramica attendibile su Basilicata, Valle d’Aosta e Molise, in linea generale Vodafone risulta in forte posizione in tutte le Regioni - soprattutto in Campania, Lazio, Puglia e Veneto -, mentre in Lombardia va meglio WindTre come velocità di download, mentre in fatto di velocità di upload l’operatore arancione se la gioca bene con Vodafone.

Per quanto riguarda la copertura di rete nelle principali città, è emerso che a Roma la velocità maggiore in download è offerta da Vodafone (41 Mbps), seguita da Iliad (28 Mbps), WindTre (26 Mbps) e in ultimo TIM (23 Mbps). Quando a velocità in upload, la rete più lenta a Roma risulta Iliad (5,3 Mbps), la più veloce Vodafone (11 Mbps).

Anche a Milano la migliore è Vodafone, con una velocità di download di 47 Mbps contro i 43 Mbps di TIM, 36 Mbps di Wind Tre e i 31 Mbps di Iliad.

Vodafone è il miglior operatore per velocità internet in download e upload anche a Napoli, con 47 Mbps e 11 Mbps.

Come verificare la copertura di rete

Verificare la propria copertura di rete, o quella verso l’operatore desiderato, è possibile attraverso diverse modalità. Tutti gli operatori garantiscono infatti un plug in sui propri siti ufficiali in grado di rilevare per località la copertura di riferimento.

Per Vodafone vi basterà cliccare su questo link, andare in fondo alla pagina nella sezione “Dov’è presente il 4G Vodafone” e cliccare su “Verifica la mia copertura”. Nella finestra troverete una mappa, una piccola barra di ricerca dove cercare il comune o la provincia desiderata e la tipologia di rete (2G, 3G, 4G e 4G+) e il relativo grado di copertura.

TIM offre la possibilità di verificare la copertura cliccando a questo link: una volta aperto selezionate la voce “Verifica copertura”, inserite i dati riguardanti comune, indirizzo e civico e cliccate su verifica. In questo modo, la località scelta verrà mostrata direttamente sulla mappa con la relativa tipologia di rete disponibile sotto TIM.

Operazione simile, e praticamente identica, per Wind Tre che permette la verifica della propria copertura grazie a una mappa e una barra di ricerca dove digitare la località desiderata.

Per Iliad (nonostante l’appoggio a Wind/Tre) potete verificare attraverso la pagina apposita, digitando il vostro indirizzo e spuntando l’opzione di vostro interesse tra copertura in 5G, 4G/4G+ e 3G.

Si può verificare la potenza del segnale anche sul proprio smartphone; controllando la barra del segnale in alto si può anche accedere ai dettagli avanzati. Ecco come fare.

Su Android : vai su Impostazioni → Info sul telefono → Stato SIM → Potenza del segnale (espresso in dBm).

: vai su Impostazioni → Info sul telefono → Stato SIM → Potenza del segnale (espresso in dBm). Su iPhone: digita *3001#12345#* e premi Chiama per accedere alla modalità di test.

Infine esistono anche app e siti - come nPerf, OpenSignal oppure CellMapper - che mostrano la copertura e le performance delle reti mobili in tempo reale, spesso basati su dati forniti dagli utenti