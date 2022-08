Meteo weekend, “torna l’estate ma rimane il rischio temporali: ecco dove”. L’intervista a Da Lio (3B Meteo)

Dopo l’ondata di maltempo che ha colpito il Nord Italia, in particolare la Liguria e la Toscana, causando anche diverse vittime oltre ai tantissimi danni registrati nelle città. Con la fine della settimana torna il clima estivo.

«Le temperature scese al Nord a causa dell’ondata di maltempo torneranno a salire e si tornerà in una fase estiva», come ha spiegato in un’intervista a Money.it il meteorologo di 3BMeteo Fabio Da Lio.

Meteo weekend, ancora qualche instabilità: ecco dove

Per il fine settimana ci sarà una netta stabilità con qualche lieve temporale nelle zone centrali, come spiega nel dettaglio Fabio Da Lio: «Dopo la recente ondata di maltempo ancora in atto su parte del Centro - Nord Italia che ha portato anche disagi tra Liguria e Toscana con vittime. Questa depressione ancora oggi insiste sul Centro - Nord Italia ma da sabato si muoverà lentamente verso Levante, sui Balcani, e pertanto questa moderata instabilità tenderà ad attenuarsi.»

Quindi da sabato «tornerà il sole al Centro - Nord, un po’ di variabilità magari ci potrà ancora essere al Sud, che nella giornata di venerdì è stato raggiunto da piovaschi e un calo di temperature. Quindi domani un po’ di variabilità sulle zone interne del Sud - tra Basilicata e Campania - qualche piovasco non è escluso, ma anche qualche possibile temporale sull’estremo Nord-Est, quindi la Venezia Giulia, nel pomeriggio. In generale ci sarà una netta stabilità per tutta la durata del fine settimana.»

Per quanto riguarda le temperature invece, queste hanno visto un «calo al Sud dopo i picchi fino a 40 gradi dei giorni scorsi, e fino a ieri. Per la giornata di venerdì la ventilazione di maestrale si sta facendo sentire tra Sardegna e Sicilia quindi le temperature cominceranno a calare anche al Sud.»

Temperature che chiaramente sono diminuite anche al Nord visto il maltempo. L’ondata di maltempo ha portato fresco anche al Centro dove si sono verificati alcuni temporali. «Tornerà il caldo al Nord nei prossimi giorni. Dopo un brusco stop dell’estate si torna in una fase estiva. Da domani si riprende a navigare in stagione estiva e ci lasciamo il maltempo alle spalle». Torna l’estate per questo fine settimana.

Come sarà il meteo per l’inizio della settimana

Inizio settimana «l’alta pressione tende a insistere su gran parte del Centro-Nord Italia e al Sud, proprio per effetto di questa circolazione depressionaria che stazionerà sui Balcani, ci potrebbero essere infiltrazioni instabili che provocheranno frequente variabilità rischio piovaschi e piccoli temporali pomeridiani. Al Sud potrebbe essere più variabile il tempo, soprattutto nelle zone centrali e nel pomeriggio».