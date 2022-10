Meteo weekend, addio al bel tempo. Arrivano piogge e temporali: ecco dove

Come sarà il meteo nel fine settimana? Dopo un inizio ottobre all’insegna del sole e del caldo, con una settimana di temperature fino a 32°C (in Sardegna), 29°C nelle valli delle Alpi, 27-28°C a Roma, 24-26°C a Milano. Ma il tempo cambierà prima del previsto e già nel corso del weekend su alcune zone del Paese.

L’anticiclone delle Azzorre, che in questa prima settimana di ottobre ha portato stabilità atmosferica e un clima decisamente caldo per la stagione, inizierà a perdere energia e lascerà spazio all’instabilità in alcune regioni.

Come sarà il meteo per sabato 8 ottobre?

A insidiare il meteo nel fine settimana, come riporta ilmeteo.it, sarà l’abbassamento del flusso oceanico che già nella giornata di sabato 8 ottobre aprirà la strada a un cambiamento generale sul nostro Paese. La prima parte del weekend sarà, quindi, caratterizzata da un aumento di nubi a Nordovest, sulla Sardegna e su alcuni tratti del versante centrale del Tirreno.

Nel corso della giornata, infatti, soprattutto nel pomeriggio e nella serata potrebbero arrivare i primi temporali sulle Alpi, sul Piemonte e nelle aree più occidentali della Sardegna. Sul resto del Paese, invece, non sarà necessario l’ombrello perché si potrà ancora godere di cielo sereno e soleggiato in particolare sul versante Adriatico e al Sud. Nell’Italia centrale, invece, per la prima parte della giornata sono previste molte foschie locali e nebbie nelle valli, ma poi nel pomeriggio sole con qualche velatura e stratificazione via via più compatta.

Il vento sarà debole e sciroccale con qualche rinforzo sui canali, mari calmi o poco mossi.

Il meteo per domenica 9 ottobre

Nella giornata di domenica, 9 ottobre, il cambiamento nella circolazione atmosferica sarà ancora più evidente: il tempo peggiorerà in particolare a Nordovest dove sono previsti temporali e piogge. La perturbazione si sposterà durante la giornata anche sulla zona della Valle Padana con fenomeni improvvisi e non uniformemente distribuiti.

Nella seconda parte della giornata di domenica è atteso un peggioramento anche sulle isole maggiori: sulla Sardegna già nel pomeriggio e nel corso della notte in Sicilia. Sul resto del territorio, invece, non sono previsti fenomeni temporaleschi degni di nota e si potrà godere ancora di un clima quasi estivo e una giornata soleggiata. Al centro il tempo sarà variabile o nuvoloso con qualche pioggia intermittente nelle zone dell’Appennino e più asciutto altrove.

Le previsioni per il vento nella giornata di domenica 9 ottobre: venti moderati da Est sui bacini settentrionali da Sud-Est su quelli meridionali, i mari mossi.