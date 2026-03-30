Un 2026 sempre caldo a livello globale e che in Italia ci ha riconsegnato un inverno agrodolce. Da una parte precipitazioni abbondanti - ma non sul tutto il Paese - e dall’altra temperature sopra media diffuse, che hanno comunque comportato una delle stagioni meno fredde da quando sono iniziate le rilevazioni meteorologiche.

Ma la primavera è iniziata da quasi 10 giorni e aprile fa capolino: perché parliamo ancora di inverno, quindi? Lo facciamo perché la settimana santa sarà ancora di stampo prettamente invernale. Tutto ciò grazie - o a causa, dipende dai punti di vista - a un sistema depressionario artico che scorrerà lungo bisettrice nord-ovest/sud-est del nostro Paese a partire dalla serata di lunedì fino a venerdì compreso, portando un carico di neve importante, e purtroppo tardivo, su tutto l’appennino, con cumuli di coltre bianca che in diverse località potrebbero toccare i 50-60 cm a fine evento.

Temperature ancora giù, quindi, con alcune grandi città (come la capitale) che sperimenteranno temperature più tipiche di fine febbraio che di inizio aprile. Ma non durerà a lungo, anzi: il calo termico, le piogge e la neve arrivate dalla scorsa settimana in diverse aree d’Italia lasceranno presto lo spazio a un nuovo ribaltone. Ecco cosa ci aspettano le previsioni del weekend e che tempo farà a Pasqua e Pasquetta.

Pasqua e Pasquetta 2026: meteo e precipitazioni attese

Per gli amanti della primavera e, più in generale, dei primi piacevoli tepori di aprile, c’è subito una buona notizia: sabato 4 aprile, stando ai modelli previsionali, ci sarà la prima svolta della stagione. Sì perché sarà proprio il prossimo sabato a certificare l’inizio vero della primavera, con diverse città che vedranno schizzare i termometri oltre i 20 gradi (tra cui anche Roma, Milano e Torino) e un sole diffuso su tutto il centro-nord. Gli ultimi strascichi della depressione pasquale si avvertiranno soprattutto al sud, con ancora piogge e temperature sotto media su Calabria, Sicilia e parte di Basilicata e Sardegna. Per il resto, il cielo sereno sarà l’elemento predominante.

Ma veniamo al dunque: che tempo farà a Pasqua? Tanto sole ovunque e primi veri caldi stagionali al centro-nord. Le uniche insidie si potrebbero registrare ancora solo tra Sicilia e Calabria al mattino, ma anche qui il maltempo non rovinerà le vacanze pasquali. Farà comunque più caldo al nord che al sud, con il centro Italia che invece rispetterà le medie del periodo e cieli tersi.

E a Pasquetta? La situazione migliora ancora. Nessun disturbo degno di nota, niente pioggia e, soprattutto, temperature miti e gradevoli su tutto lo Stivale. Ad oggi non sono previsti fenomeni degni di nota su alcuna regione, tolta qualche velatura a ridosso dei monti.

Insomma, si può fare tutto: dalla gita fuori porta alle ultime sciate di stagione, fino alle prime capatine al mare. C’è spazio per ogni iniziativa. Arriva la vera primavera.

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Le temperature attese per Pasqua e Pasquetta 2026

Il dato più lampante è che al nord farà più caldo che al sud. Questo perché le nostre regioni meridionali saranno le ultime a salutare il fronte artico che ci riporterà dritti in inverno durante la settimana. Ma da Pasquetta in poi, i valori dovrebbero più o meno equivalersi ovunque.

Per le grandi città, sarà un weekend in crescendo. Roma dovrebbe sperimentare i suoi primi 20 gradi proprio sabato, mentre la sera tardi e la mattina presto continuerà a fare fresco (minime previste tra i 7 e gli 8 gradi). Milano e Torino, invece, saranno accumunate da un tepore quasi fuori stagione, con le temperature che potrebbero scavalcare i 22-23 gradi tra domenica e lunedì. Lo stesso discorso si può fare anche per Bologna e Firenze.

Una trama diversa, invece, vedrà protagoniste alcune città del meridione. Qui i 20 gradi saranno possibili solo nella giornata di Pasquetta, a cominciare dalla Sardegna. In Sicilia, regione solitamente apripista del bel tempo e del caldo, sarà una Pasqua quasi fredda per il periodo.