Meteo, fino a 17 gradi in meno con il gelo russo: quando e le zone più a rischio

Dalla primavera all’inverno. In poco meno di 24 ore l’Italia passerà da condizioni e temperature tipicamente primaverili a condizioni invernali, quasi natalizie con neve e piogge.

È questo ciò che riserverà il weekend agli italiani. Un drastico calo delle temperature investirà quindi la nostra penisola, riportandoci al tipico clima invernale. Tutto questo a causa del sopraggiungere del gelo russo, proveniente direttamente dalla zona di Mosca e San Pietroburgo, dove in queste ore si registrano massime di -10/-12°C. Stando alle previsioni degli esperti le tendenze saranno quelle del Ciclone proveniente dalla Russia a ovest dell’Italia, maltempo che si concentra al Centro-Sud, parzialmente interessato il Nord, con calo delle temperature in tutta la penisola.

Un freddo tipico della Bora che soffierà per tutta la penisola. In alcune regioni d’Italia sono previste anche nevicate e bufere. Ecco tutto quello che c’è da sapere su quando inizierà il freddo e dove.

Meteo, fino a 17 gradi in meno con il gelo russo: quando e dove

La nostra penisola in poco meno di 24 ore registrerà una notevole escursione termica. Se sabato mattina, 25 febbraio, le temperature oscilleranno tra 17-18°C al Centro-Nord con punte di 25°C nel Mezzogiorno complice lo Scirocco, si registrerà un drastico calo delle temperature a aprtire dalla sera di sabato 25 febbraio, penetrando in Pianura padana, con termometri che registreranno ben -10 C° in pianura e -15/-17 C° in montagna.

Secondo gli esperti sono attese precipitazioni soprattutto a Nord-Ovest e sull’Appennino settentrionale. Un dato che potrebbe essere positivo per la siccità, ma non è detto. Va ricordato infatti che piogge violente su terreni particolarmente aridi non riescono a penetrare il suolo, rimanendo in superficie. A partire da domenica 26 febbraio le temperature saranno tipicamente Natalizie con neve fino a basse quote nel Nord Italia.

A Torino potrebbero cadere 40 centimetri di neve e non sono escluse le prime nevicate su Emilia, Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta, ma il “Ciclone di Neve” è pronto a colpire soprattutto negli ultimi 2 giorni di febbraio.

Eppure, come spiegato da Il Meteo.it siamo al limite, in quanto le temperature sono attualmente elevate e quindi non è presente quel che in gergo meteorologico si chiama cuscinetto freddo, con precipitazioni che arriveranno dopo un periodo caldo invece che freddo.

Il tutto condito da venti di burrasca che potrebbero quindi favorire veri e propri blizzard (tempesta di neve con raffiche di vento molto forti) da domenica sera fino a martedì pomeriggio. Non avremo quindi nevicate da addolcimento, o da cuscinetto freddo, anzi è bene che i cittadini e la protezione civile si preparai a temporali di neve e fenomeni intensi.

Sembra, invece, che dal 1° marzo la situazione torni a migliorare, anche se gli esperti non escludono altri impulsi freddi a causa del fenomeno dello stratwarming (riscaldamento stratosferico) in atto.

Fino a 17 gradi in meno con il gelo russo: il meteo del weekend

A questo punto è bene essere preparati su ciò che ci attenderà questo weekend e quindi è quanto mai opportuno quindi conoscere come sarà il tempo nelle diverse zone d’Italia.

Sabato 25 febbraio. Al Nord bel tempo caldo; al Centro ci sarà un peggioramento dei rovesci su Toscana e Sardegna con temporali ma temperature miti; mentre al Sud rimarrà soleggiato con caldo anomalo, tipico di fine aprile. Tutto questo cambierà con il sopraggiungere della sera e del gelo russo.