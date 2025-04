Meteo, in arrivo picchi di 30°. L’estate è già qui, parla il meteorologo

Le previsioni meteo per il ponte del Primo Maggio sorridono agli italiani, con il sole che splenderà su tutto il Belpaese dopo il tempo incerto che ha caratterizzato le festività pasquali e quelle del 25 Aprile.

Entrati ormai nel pieno della primavera, il calendario è pronto a regalare un altro possibile ponte approfittando della festività del Primo Maggio che, quest’anno, cadrà di giovedì, con i più fortunati che così potranno progettare una breve vacanza o una gita fuori porta.

Di conseguenza c’è grande attenzione per le previsioni meteo dei prossimi giorni: Money.it a riguardo ha voluto interpellare una voce autorevole e popolare come quella di Paolo Corazzon di 3bMeteo.

Come detto in precedenza da giovedì fino a domenica il tempo sarà bello in tutta l’Italia, con giornate soleggiate e temperature decisamente oltre le medie stagionali specie nelle zone tirreniche del Centro.

Un anticipo d’estate? Così può sembrare, anche se Corazzon ha voluto sottolineare che maggio comunque rimane un mese primaverile e non estivo, visto che già dalla prossima settimana le previsioni meteo potrebbero cambiare.

Previsioni meteo Primo Maggio: temperature fino a 30°

Paolo Corazzon di 3bMeteo non ha dubbi: i prossimi giorni in Italia saranno all’insegna del bel tempo grazie all’alta pressione in arrivo dal Mediterraneo che farà splendere il sole su tutto il Paese.

Le previsioni meteo per giovedì primo maggio di conseguenza sono ottime, con sole e cielo sereno fino alla giornata di domenica quando però potrebbero fare una comparsa alcune nuvole a Nord e nella parte alta del Tirreno.

Nei prossimi giorni il clima sarà estivo in tutto il Paese, con temperature oltre le medie stagionali con picchi anche di 30° nella zona della Pianura Padana e nelle parti interne di regioni tirreniche come Toscana e Lazio.

Un tempo ideale anche per chi deciderà di andare al mare: il clima sarà favorevole per chi vorrà passare una giornata in spiaggia, ma per il bagno forse ancora è un po’ presto visto che l’acqua dovrebbe essere ancora fredda.

La prossima settimana invece avremo più instabilità al Nord dove non mancheranno le nuvole, mentre al Centro e al Sud le giornate dovrebbero continuare a essere soleggiate e con un clima assai gradevole.