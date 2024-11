Meteo allerta gialla oggi a Roma e non solo: Regioni e città a rischio

Come scrivere i prompt per ottenere risultati perfetti dall’AI

Meteo allerta gialla oggi: torna a farsi sentire l’autunno nonostante le temperature abbondantemente sopra la media stagionale in buona parte dell’Italia, con pioggia e vento che stanno minacciando diverse zone del Belpaese.

Oggi mercoledì 20 novembre c’è particolare attenzione soprattutto a Roma e nel Lazio, dove le autorità hanno diramato un’allerta gialla per la minaccia di pioggia e forte raffiche di vento.

La Protezione Civile nel consueto bollettino meteo ha evidenziato criticità anche in altre Regioni, tanto da far scattare l’allerta gialla non solo per il rischio pioggia e vento, ma anche per quello idrogeologico.

Vediamo allora nel dettaglio la situazione meteo di oggi mercoledì 20 novembre, con tutte le attenzioni che sembrerebbero essere rivolte su Roma dove è scattata l’allerta gialla.

Meteo, allerta gialla oggi a Roma

Oggi mercoledì 20 novembre è prevista un’allerta meteo gialla per vento e piogge a Roma e in tutto il resto del Lazio, con i fenomeni che dovrebbero iniziare a verificarsi già durante la mattinata.

Il Comune di Roma ha fatto sapere che per tutta la giornata di mercoledì 20 novembre si prevedono su tutta la Regione venti di burrasca dai quadranti occidentali con rinforzi fino a burrasca forte e forti mareggiate lungo le coste esposte.

“Sempre dal mattino di mercoledì, inoltre, e per le successive 12-18 - si legge - ore si prevedono precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori orientali e meridionali, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”.

Meteo oggi: dove c’è allerta gialla

Questo è il bollettino di criticità meteo diramato dalla Protezione Civile per la giornata di oggi mercoledì 20 novembre.

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo : Bacino dell’Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

: Bacino dell’Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro Basilicata : Basi-A2, Basi-D, Basi-C

: Basi-A2, Basi-D, Basi-C Calabria : Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale

: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale Lazio : Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Aniene

: Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Aniene Molise : Alto Volturno - Medio Sangro

: Alto Volturno - Medio Sangro Umbria: Chiani - Paglia, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo : Bacino dell’Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

: Bacino dell’Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro Calabria : Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale

: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

Oltre al già citato Lazio, l’allerta meteo gialla di oggi dovrebbe interessare principalmente la Calabria - dove è segnalato anche il rischio idrogeologico -, l’Abruzzo, l’Umbria, il Molise, la Basilicata e la Campania.

In sostanza pioggia e vento sembrerebbero minacciare buona parte delle Regioni centro-meridionali del nostro Paese, zone queste in cui si raccomanda la massima attenzione anche per i rischi idrogeologici.